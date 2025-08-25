Λιανικό εμπόριο: Τα μεταχειρισμένα είδη πρώτα στην αύξηση του κύκλου εργασιών

Αύξηση 2,5% παρατηρείται στον κύκλο εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων λιανικής το 2ο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το ίδιο χρονικό διάστημα του 2024. Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών τους ανήλθε σε 19 εκατ. 20 χιλιάδες ευρώ το Β΄ τρίμηνο φέτος, από 18 εκατ. 561 χιλιάδες ευρώ πέρσι το ίδιο τρίμηνο.

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους όταν ο κύκλος εργασιών είχε ανέλθει σε 16 εκατ. 166 χιλιάδες ευρώ, η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη, της τάξης του 17,7%.

