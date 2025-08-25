Wall Street: Μετά τη Fed, επόμενο τεστ τα αποτελέσματα της Nvidia

Το προσδοκούσε, το πήρε και το γιόρτασε. Αυτόν τον μήνα οι παίκτες στη Wall Street πόνταραν ότι η Fed ετοιμάζεται για επανεκκίνηση των επιτοκιακών μειώσεων και τοποθετήθηκαν σε μετοχές και ομόλογα. Το μόνο που περίμεναν ήταν το πράσινο φως από τον πρόεδρο της Fed, Jerome Powell.

Tην Παρασκευή πήραν αυτό που ήθελαν για να ακολουθήσει ράλι στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα με την απόδοση στα διετή να πέφτει 12 μονάδες βάσης και τον δείκτη S&P500 να ανακάμπτει μετά από ένα πτωτικό σερί πέντε ημερών, κλείνοντας ελαφρώς κάτω από την ιστορική του κορυφή.

Η προσοχή τώρα στρέφεται στα αποτελέσματα της Nvidia την Τετάρτη καθώς τα κέρδη της κατασκευάστριας ημιαγωγών που κυριαρχούν στις υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης θα είναι ένα τεστ για τις μετοχές του Big Tech και το δημοφιλές στοίχημα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εντυπωσιακή κούρσα της μετοχής της Nvidia ανέβασε τον κλάδο τεχνολογίας και την ευρύτερη αγορά τα τελευταία χρόνια. Τον προηγούμενο μήνα η Nvidia ήταν η πρώτη εισηγμένη με κεφαλαιοποίηση που ξεπέρασε τα $4 τρις.

Φέτος η μετοχή της σημειώνει άνοδο πάνω από 30% με τα κέρδη της από τον Οκτώβριο του 2022 να ξεπερνούν το 1.400%.

Η άνοδος της αντικατοπτρίζει τον ενθουσιασμό με την Τεχνητή Νοημοσύνη και έχει παρασύρει τις μετοχές και άλλων εταιρειών τεχνολογίας.

Τα αποτελέσματα της Nvidia θα κλείσουν ένα δεύτερο τρίμηνο όπου τα κέρδη των εισηγμένων, γενικότερα, ξεπέρασαν τις προσδοκίες, προσφέροντας στήριξη στις αποτιμήσεις των μετοχών.

Σύμφωνα με την IBES, η κερδοφορία των εταιρειών του S&P500 το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκε 12,9% σε ετήσια βάση έναντι προβλέψεων για αύξηση 5,8%.

Στην Goldman Sachs οι αναλυτές επισημαίνουν την ισχυρή κερδοφορία των ‘υπέροχων 7᾽, της ομάδας των εισηγμένων με κολοσσιαία κεφαλαιοποίηση που περιλαμβάνει την Nvidia, την Apple και την Microsoft. Oι υπέροχες 7 θα πετύχουν αύξηση κερδών 26% σε σύγκριση με 7% για τις υπόλοιπες 493 εταιρείες του S&P500.

H μέση πρόβλεψη για την Nvidia το δεύτερο τρίμηνο είναι για αύξηση των κερδών ανά μετοχή 48% και τζίρο $45,9 δις.

Στην αγορά η Nvidia θεωρείται ως δείκτης για το τι συμβαίνει στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Όταν οι μετοχές του κλάδου τεχνολογίας πέφτουν και η σημαντικότερη εταιρεία της ομάδας πρόκειται να ανακοινώσει αποτελέσματα, το πιο πιθανό είναι ότι θα έχει μεγαλύτερη επίπτωση από ότι συνήθως, εκτιμούν οι αναλυτές.

Είναι φυσικό οι επενδυτές να είναι πιο νευρικοί ενόψει των αποτελεσμάτων της Nvidia την Τετάρτη. Οι επιδόσεις της δίνουν ένα σήμα που μεταφέρεται στο ευρύτερο trade της Τεχνητής Νοημοσύνης που ήταν ο οδηγός της ανόδου του S&P500.

To guidance της Nvidia όσον αφορά στην πλευρά της ζήτησης προβλέπεται θετικό καθώς οι μεγαλύτεροι πελάτες ανέβασαν τις δικές του εκτιμήσεις για τις δαπάνες που σχεδιάζουν στον τομέα αυτόν τα τελευταία τρίμηνα.

Ο δείκτης S&P500 κατάφερε να κλείσει την εβδομάδα με κέρδη παρά τη διόρθωση των μετοχών τεχνολογίας και μέχρι στιγμής φέτος καταγράφει άνοδο 10%. Ο δείκτης Dow Jones σημείωσε νέα ιστορική κορυφή την Παρασκευή.

Θα είναι δύσκολο για τους χρηματιστηριακούς δείκτες να συνεχίσουν την άνοδο τους αν ο κλάδος τεχνολογίας πάρει την κατιούσα, λόγω της μεγάλης βαρύτητας του στους δείκτες.

Η τεχνολογία είναι ο μεγαλύτερος από τους 11 κλάδους του S&P500 με βαρύτητα 33%. Η βαρύτητα της Νvidia στον δείκτη είναι σχεδόν 8%.