Η επένδυση της κυβέρνησης στη μητροπολιτική αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης και η ΔΕΘ ως «καθρέφτης» της ευθύνης

Μια από τις πρώτες προτεραιότητες του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019, ως Πρωθυπουργός, να σχεδιάζει τη Θεσσαλονίκη του 2030, ήταν να αλλάξει την «εικόνα» και τον ρόλο της στον εθνικό και περιφερειακό χάρτη.

Όχι να την «τιμήσει» με έναν ακόμη βαρύγδουπο τίτλο κενό περιεχομένου, όπως συνέβαινε τις προηγούμενες δεκαετίες που το υποτιθέμενο όραμα στερούνταν σοβαρότητας, ρεαλιστικού σχεδίου και ουδέποτε ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, αλλά να την εξοπλίσει με τα κατάλληλα εφόδια ώστε να γίνει αυτό που πραγματικά μπορεί. Ένα Μητροπολιτικό κέντρο ή αλλιώς κόμβος μεταφορών, καινοτομίας, γνώσης και διασύνδεσης της χώρας με τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

