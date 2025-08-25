Η Keurig Dr Pepper εξαγοράζει την ολλανδική JDE Peet's για 15,7 δισ. ευρώ

Η Keurig Dr Pepper ανακοίνωσε τη Δευτέρα συμφωνία ύψους περίπου 15,7 δισ. ευρώ (18,38 δισ. δολάρια) για την εξαγορά της ολλανδικής εταιρείας καφέ JDE Peet's.

Τo deal μετέδωσε την Κυριακή η Wall Street Journal, αναφέροντας πως η συγχωνευμένη εταιρεία σχεδιάζει να διαχωρίσει αργότερα τις μονάδες ποτών και καφέ.

Το Reuters ανέφερε πως η Keurig Dr Pepper, που δημιουργήθηκε το 2018 μέσω της συγχώνευσης της Keurig Green Mountain και της Dr Pepper Snapple, κατέχει μάρκες όπως Dr Pepper, Snapple, 7UP και Green Mountain Coffee.

Η εταιρεία έχει αγοραία αξία περίπου 48 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η JDE Peet's, που είναι εισηγμένη στο Άμστερνταμ, αποτιμάται σε 12,76 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η εταιρεία έχει προειδοποιήσει ότι ο τομέας του καφέ θα παραμείνει υποτονικός για το υπόλοιπο του έτους, λόγω των δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και των υψηλότερων τιμών του καφέ.

Η JDE Peet's, η οποία κατέχει μάρκες όπως Jacobs, L'Or, Tassimo και Douwe Egberts, προειδοποίησε επίσης ότι οι τιμές του καφέ στις ΗΠΑ ενδέχεται να αυξηθούν εάν οι δασμοί που απείλησε ο Τραμπ επεκταθούν στις εξαγωγές της Βραζιλίας.

Ο Τραμπ επέβαλε δασμό 50% στους κόκκους καφέ που εισάγονται από τη χώρα, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 6 Αυγούστου.

Τον τελευταίο χρόνο, οι τιμές των κόκκων Arabica και Robusta έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς οι απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες πίεσαν την προσφορά.

Ωστόσο, οι τιμές παρουσίασαν πρόσφατα διακυμάνσεις λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και των νέων δασμών που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

Η JDE Peet's ανήκει κατά πλειοψηφία στη γερμανική JAB, η οποία κατέχει επίσης σημαντικό μειοψηφικό μερίδιο στην Keurig Dr Pepper, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.