«Δειλά» κέρδη στις ευρωαγορές πριν από τις αποφάσεις της Fed

Με μικρές διακυμάνσεις κινούνται τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για το άνοιγμα της εβδομάδας, με κύριο θέμα προσοχής για τους επενδυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις νομισματικές αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών.

Οι αναλυτές συνεχίζουν να αποτιμούν τις κινήσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με σειρά ζητημάτων (από τις απειλές για τον έλεγχο της Γροιλανδίας, τις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ με την Ευρώπη, το ενδεχόμενο στρατιωτικών χτυπημάτων στο Ιράν, κ.α.).

Ακόμα, οι συζητήσεις μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας για τον πόλεμο που μαίνεται στην ανατολική Ευρώπη από τον Φεβρουάριο του 2022 θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες, μετά από τις επαφές που είχαν οι τρεις πλευρές στο Άμπου Ντάμπι το Σαββατοκύριακο.

Σημειώνεται ακόμα πως η Ινδία σχεδιάζει να μειώσει τους δασμούς για τα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση από 110% σε 40%, σύμφωνα με πηγές, στο μεγαλύτερο άνοιγμα της τεράστιας αγοράς της χώρας μέχρι σήμερα, καθώς οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε μια συμφωνία που μπορεί να υπογραφεί ήδη την Τρίτη.

Στα των κεντρικών τραπεζών, το ενδιαφέρον στρέφεται στα όσα θα ανακοινώσει η αμερικανική ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) την Τετάρτη μετά από την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασης της νομισματικής επιτροπής της. Οι αγορές δεν αναμένουν μείωση των επιτοκίων αλλά θα εξετάζουν αναφορές σχετικά με τις πολιτικές παρεμβάσεις του Τραμπ στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ισχυρότερη κεντρική τράπεζα του κόσμου.

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, η μετοχή της Ryanair σημείωσε ήπια πτώση στην αγορά της Ιρλανδίας μετά από τις ανακοινώσεις της αεροπορικής εταιρείας για τα αποτελέσματα του τελευταίου οικονομικού τριμήνου.

Η εικόνα στα ταμπλό