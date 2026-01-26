Αύξηση 9% στα έσοδα της Ryanair, στα 3,21 δισ. ευρώ - Ανοδικά οι τιμές των εισιτηρίων το 2026

Ανοδικά κινήθηκαν τα έσοδα της Ryanair για τη χρήση του τρίτου οικονομικού τριμήνου, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις που έκανε τη Δευτέρα η αεροπορική εταιρεία.

Τα συνολικά έσοδα έφτασαν τα 3,21 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 9% σε ετήσια βάση ενώ οι αναλυτές ανέμεναν έσοδα στα 3,18 δισ. ευρώ.

Ο αριθμός των επιβατών που εξυπηρέτησε η Ryanair ανήλθε σε 7,5 εκατ. έναντι 47,08 εκατ. που ανέμεναν οι αναλυτές.

Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν κατά 79% σε 0,0286 ευρώ κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ενώ τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους μειώθηκαν κατά 80% σε 30,4 εκατομμύρια ευρώ.

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία, η μεγαλύτερη της Ευρώπης σε αριθμό επιβατών, δήλωσε ότι οι μέσες τιμές των εισιτηρίων θα είναι 1% ή 2% υψηλότερες από την ετήσια αύξηση 7% που είχε προβλέψει τον Νοέμβριο, καθώς οι τιμές των εισιτηρίων κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2026 «εμφανίζουν ανοδική τάση σε σχέση με το προηγούμενο έτος».

«Αν και το τέταρτο τρίμηνο δεν επωφελείται από το Πάσχα, οι τιμές των εισιτηρίων είναι υψηλότερες από αυτές του προηγούμενου έτους και τώρα πιστεύουμε ότι οι τιμές για ολόκληρο το έτος θα υπερβούν την αύξηση +7% που είχε προβλεφθεί προηγουμένως κατά 1% ή 2%» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Ως αποτέλεσμα, η αεροπορική εταιρεία «προβλέπει με προσοχή» κέρδη μετά από φόρους, χωρίς να υπολογίζονται τα έκτακτα έξοδα, σε εύρος από 2,13 δισεκατομμύρια ευρώ έως 2,23 δισ.ευρώ, σε σύγκριση με 1,61 δισ.ευρώ πέρυσι.