Ψήφος εμπιστοσύνης στη Χαλκιδική από τον Όμιλο Fattal - Η πεντάστερη επένδυση και το νέο brand Meravia

Βάζοντας στο επίκεντρο τη Χαλκιδική και ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά του στη Βόρεια Ελλάδα, ο ισραηλινός ξενοδοχειακός όμιλος Fattal Hotel Group προχώρησε σε μια στρατηγικής σημασίας εξαγορά που επιβεβαιώνει τη δυναμική της ελληνικής αγοράς φιλοξενίας.

Η απόκτηση του πεντάστερου Cora Resort & Spa στην Άφυτο Χαλκιδικής και η επανατοποθέτησή του ως Meravia Halkidiki – Leonardo Limited Edition, με προγραμματισμένη λειτουργία εντός του 2026, σηματοδοτούν την αποφασιστική είσοδο του ομίλου στον υψηλών προδιαγραφών resort τουρισμό της περιοχής.