Θεσσαλονίκη: Η πόλη που κοιτά μπροστά μετά από χρόνια

Υπάρχουν στιγμές που μια πόλη καταλαβαίνει ότι αφήνει οριστικά πίσω της το δύσκολο χθες. Όχι επειδή όλα τα προβλήματα έχουν λυθεί, αλλά επειδή έχει αποκτήσει κάτι πιο ουσιαστικό: αυτοπεποίθηση. Για τη Θεσσαλονίκη αυτή η στιγμή έχει φτάσει.

Το 2026 σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας φάσης στη μακραίωνη ιστορία της, καθώς η πόλη μας κερδίζει με την αξία της τον ρόλο που της αναλογεί εντός και εκτός συνόρων. Αυτή η κατάκτηση φέρει ξεκάθαρα τη σφραγίδα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η πορεία αυτή δεν ήταν εύκολη ούτε χωρίς δυσκολίες. Υπήρξαν καθυστερήσεις, τεχνικά προβλήματα και εύλογες ανησυχίες από τους πολίτες. Όμως το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, τα έργα προχωρούν, ολοκληρώνονται και παραδίδονται στην κοινωνία.