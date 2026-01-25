O X. Ξενακης στα Μακεδονικα Νεα

Σημαντικές αλλαγές για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς φέρνει το νέο, αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο κυβερνοασφάλειας που προωθεί η Κομισιόν, καθώς η προστασία από κυβερνοεπιθέσεις περνά από την «καλή πρακτική» στη νομική υποχρέωση, με αυξημένες απαιτήσεις συμμόρφωσης και πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο Δρ. Χρήστος Ξενάκης, Καθηγητής Κυβερνοασφάλειας στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων», εξηγεί μεταξύ άλλων τι αλλάζει με το νέο πλαίσιο, γιατί και πώς κλιμακώνονται οι κυβερνοαπειλές, γιατί οι κρίσιμες υποδομές είναι ο πιο επικίνδυνος στόχος και πώς επηρεάζει την κυβερνοασφάλεια η τεχνητή νοημοσύνη.