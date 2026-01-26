To non stop των γαλάζιων βουλευτών και η νέα ημερομηνία για το προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη

«Ούτε σε προεκλογική περίοδο να ήμασταν». Αυτό ήταν το σχόλιο υψηλόβαθμου στελέχους της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη παρακολουθώντας στα social media τη δραστηριότητα των «γαλάζιων» βουλευτών στις δυο εκλογικές περιφέρειες του νομού. Το non stop πρόγραμμά τους στέλνει μήνυμα πολιτικής εγρήγορσης, με τις κοπές βασιλόπιτας να έχουν την τιμητική τους αυτόν τον μήνα, αλλά εξίσου σημαντικές και σχεδόν καθημερινές να είναι οι συναντήσεις με φορείς και επαγγελματικές ομάδες, όπως και οι επισκέψεις σε διάφορες περιοχές και γειτονιές. Ακόμα και οι υφυπουργοί περνούν ένα μεγάλο μέρος της εβδομάδας στην πόλη διοργανώνοντας εκδηλώσεις που σχετίζονται με τα χαρτοφυλάκια τους.