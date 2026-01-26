Εμπορική συμφωνία Ινδίας-ΕΕ: Το Νέο Δελχί μειώνει 40% τους δασμούς στα αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ινδία σχεδιάζει να μειώσει τους δασμούς για τα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση από 110% σε 40%, σύμφωνα με πηγές, στο μεγαλύτερο άνοιγμα της τεράστιας αγοράς της χώρας μέχρι σήμερα, καθώς οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε μια συμφωνία που μπορεί να υπογραφεί ήδη την Τρίτη.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι συμφώνησε να μειώσει άμεσα τον φόρο σε περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων με τιμή εισαγωγής άνω των 15.000 ευρώ (17.739 δολάρια), σύμφωνα με δύο πηγές που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες και μίλησαν στο Reuters.

Ο φόρος θα μειωθεί περαιτέρω στο 10% με την πάροδο του χρόνου, πρόσθεσαν, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην ινδική αγορά για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Volkswagen, η Mercedes-Benz και η BMW.

Η Ινδία και η ΕΕ αναμένεται να ανακοινώσουν την Τρίτη την ολοκλήρωση των μακροχρόνιων διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, μετά την οποία οι δύο πλευρές θα οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες και θα επικυρώσουν την αποκαλούμενη «μητέρα όλων των συμφωνιών».

Η συμφωνία θα επεκτείνει το διμερές εμπόριο και θα αυξήσει τις ινδικές εξαγωγές αγαθών όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα κοσμήματα, τα οποία έχουν πληγεί από δασμούς 50% των ΗΠΑ από τα τέλη Αυγούστου.

Η Ινδία είναι η τρίτη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο σε πωλήσεις μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα, αλλά η εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία της είναι μια από τις πιο προστατευμένες. Το Νέο Δελχί επιβάλλει επί του παρόντος δασμούς 70% και 110% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα, ένα επίπεδο που συχνά επικρίνεται από διάφορα στελέχη.

Το Νέο Δελχί έχει προτείνει την άμεση μείωση των εισαγωγικών δασμών στο 40% για περίπου 200.000 αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης ετησίως, σύμφωνα με μία από τις πηγές, η οποία αποτελεί την πιο επιθετική κίνηση μέχρι στιγμής για το άνοιγμα του τομέα. Η ποσόστωση αυτή ενδέχεται να υποστεί αλλαγές της τελευταίας στιγμής, πρόσθεσε η πηγή.

Τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία θα εξαιρούνται από τις μειώσεις των εισαγωγικών δασμών για τα πρώτα πέντε χρόνια, προκειμένου να προστατευθούν οι επενδύσεις εγχώριων παικτών όπως η Mahindra & Mahindra και η Tata Motors στον αναδυόμενο τομέα, ανέφεραν οι δύο πηγές.

Μετά από πέντε χρόνια, τα ηλεκτρικά οχήματα θα ακολουθήσουν παρόμοιες μειώσεις δασμών.

Η μείωση των εισαγωγικών δασμών θα αποτελέσει ώθηση για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Volkswagen, η Renault και Stellantis, καθώς και τους κατασκευαστές πολυτελών αυτοκινήτων Mercedes-Benz και BMW οι οποίοι κατασκευάζουν αυτοκίνητα στην Ινδία, αλλά δυσκολεύονται να αναπτυχθούν πέρα από ένα ορισμένο σημείο, εν μέρει λόγω των υψηλών δασμών.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες κατέχουν σήμερα μερίδιο μικρότερο του 4% στην ινδική αγορά αυτοκινήτων, η οποία ανέρχεται σε 4,4 εκατομμύρια μονάδες ετησίως και κυριαρχείται από την ιαπωνική Suzuki καθώς και από τις εγχώριες μάρκες Mahindra και Tata, οι οποίες κατέχουν συνολικά τα 2/3 της αγοράς.

Με την ινδική αγορά να αναμένεται να αυξηθεί σε 6 εκατομμύρια μονάδες ετησίως έως το 2030, ορισμένες εταιρείες ήδη προετοιμάζουν νέες επενδύσεις.