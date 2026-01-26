Στεγαστική αγορά υπό πίεση στη Θεσσαλονίκη - Η άνοδος τιμών και η περιορισμένη προσφορά

Η στεγαστική κρίση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα αποκτά ιδιαίτερα έντονα χαρακτηριστικά τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και την Κεντρική Μακεδονία, αναδεικνύοντας μια σύνθετη εικόνα: από τη μία πλευρά, άνοδος τιμών, αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα και ισχυρή ζήτηση και από την άλλη, περιορισμένη προσφορά λειτουργικών κατοικιών, υψηλή επιβάρυνση των νοικοκυριών και οξυνόμενες κοινωνικές ανισότητες.

Τα δεδομένα της πρόσφατης μελέτης «Η Στέγαση στην Ελλάδα: Τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές» της διαΝΕΟσις φωτίζουν με σαφήνεια τη θέση των δύο περιοχών στον εθνικό στεγαστικό χάρτη και προσφέρουν κρίσιμα εργαλεία ανάλυσης για την οικονομία.