«Βαρύ» κλίμα στις ευρωαγορές, με την προσοχή στα επιτόκια

Απώλειες σημειώνουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για την Τετάρτη, με τους επενδυτές να αναμένουν το μεγάλο συνέδριο των κεντρικών τραπεζών στο Τζάκσον Χολ των ΗΠΑ και να προσπαθούν να προβλέψουν τις επόμενες κινήσεις στη γεωπολιτική σκακιέρα για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η προσοχή στρέφεται στα όσα θα διαδραματιστούν από την Πέμπτη έως και το Σάββατο στο Τζάκσον Χολ, με την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να υποδέχεται τους ισχυρότερους κεντρικούς τραπεζίτες στον κόσμο οι οποίοι θα «δείξουν» στο πως θα διαμορφωθεί η νομισματική πολιτική τους για τους επόμενους μήνες.

Με δεδομένο πως οι περισσότεροι αναλυτές προεξοφλούν μείωση των επιτοκίων της Fed για τον Σεπτέμβριο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι δηλώσεις του Αμερικανού κεντρικού τραπεζίτη, Τζερόμ Πάουελ, για τη νομισματική πολιτική στις ΗΠΑ, εν μέσω των πληθωριστικών πιέσεων και του περιβάλλοντος που έχουν διαμορφώσει για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι «προβολείς» θα στραφούν και στην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, μετά από το «πάγωμα» των επιτοκίων της Ευρωζώνης τον Ιούλιο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν ενδείξεις για το εάν η ΕΚΤ σκοπεύει να προχωρήσει σε χαλάρωση της δικής της νομισματικής πολιτικής μέχρι το τέλος του 2025.

Επί των πιέσεων της ακρίβειας, ο πληθωρισμός στη Βρετανία διαμορφώθηκε στο 3,8% για τον Ιούλιο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών και φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από την αρχή του 2024.

Στα της Ουκρανίας, καταγράφεται στάση αναμονής μετά από τη συναντήσεις της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο, εν μέσω της συζήτησης για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας από τη Δύση προς το Κίεβο για τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Σημειώνεται πως το κλίμα στις διεθνείς αγορές είναι «βαρύ» αφότου την Τρίτη ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ, μίλησε για το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να αποκτήσει μετοχές της Intel καθώς και άλλων εταιρειών κατασκευής τσιπ, σε αντάλλαγμα για επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του νόμου CHIPS, ο οποίος αποσκοπεί στην τόνωση της κατασκευής εργοστασίων σε ολόκληρη τη χώρα.

