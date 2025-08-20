Η Wall Street κρατά την ανάσα της πριν από το Jackson Hole

Με οριακή άνοδο υποδέχτηκε η χρηματιστηριακή αγορά της Ευρώπης την συνάντηση του πρόεδρου της Ουκρανίας και Ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ζυγίζοντας τις πιθανότητες ειρηνευτικής συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού η Wall Street είναι σε φάση αναμονής, περιμένοντας την ομιλία του προέδρου της Fed στη συνάντηση του Jackson Hole. Θα εκπέμψει σήμα επιβεβαίωσης των προσδοκιών για επανεκκίνηση των επιτοκιακών μειώσεων;

H αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά είναι επίσης επικεντρωμένη και στα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου από τους γίγαντες λιανικής, τις εισηγμένες Walmart και Target που θα προσφέρουν μια καλή ματιά στην κατάσταση των καταναλωτών στις ΗΠΑ μετά τους δασμούς του Τραμπ.

Στην Ευρώπη τα περισσότερα χρηματιστήρια ήταν στο πράσινο την Τρίτη με τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 να σημειώνει κέρδη 0,3%. Πίεση εκδηλώθηκε στις μετοχές του κλάδου αμυντικών εξοπλισμών λόγω της προοπτικής συνάντησης των προέδρων Ρωσίας, Ουκρανίας με τον κλαδικό δείκτη να σημειώνει απώλειες 2%.

Απώλειες 3,5% έως 6,4% σημείωναν οι μετοχές του ομίλου Renk, της Rheinmetall και της Hensoldt στη Φρανκφούρτη. Παρομοίως η νορβηγική Kongsberg και η ιταλική Leonardo έχαναν 4% με τις BAE Systems και Babcock International στο Λονδίνο να υποχωρούν 2,7 και 4,4% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με χρηματιστηριακούς αναλυτές, η αγορά φαίνεται να δίνει έναν θετικό τόνο στις εξελίξεις με μια ήπια αντίδραση μεν αλλά θετική. Από την άλλη, υπάρχουν ερωτηματικά για το ανοδικό περιθώριο που απομένει στις αγορές δεδομένων των προκλήσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο δείκτης STOXX 600 καταγράφει άνοδο γύρω στο 10% μέχρι στιγμής φέτος, έχοντας ενισχυθεί από τη δέσμευση της Γερμανίας να αυξήσει τις δημοσιονομικές της δαπάνες και την τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ στο μέτωπο των δασμών.

Στο Λονδίνο οι κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες σημείωσαν άνοδο την Τρίτη καθώς επικράτησε η αισιοδοξία για επίτευξη ειρήνης μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο. Στο +0,2% ο δείκτης FTSE 100 των βρετανικών blue chip μετοχών και στο +0,4% ο δείκτης FTSE 250 της μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Ωστόσο, η προοπτική ειρηνευτικής συμφωνίας έστειλε τις μετοχές στους κλάδους άμυνας και αεροδιαστημικής κάτω 2,4%.

Στη Wall Street η αγορά φαίνεται να ποντάρει στο ότι τα σημάδια αποθέρμανσης στην αγορά εργασίας θα υπερισχύσουν έναντι των ρίσκου πληθωρισμού στη ζυγαριά του επιτελείου της Fed. H αγορά κρατικών ομολόγων θεωρεί μια μείωση τον Σεπτέμβριο σχεδόν δεδομένη.

Η τιμολόγηση στην αγορά των επιτοκιακών swaps δίνει 80% πιθανότητα μιας μείωσης 25 μονάδων βάσης στο παρεμβατικό επιτόκιο της Fed τον επόμενο μήνα.