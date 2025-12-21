ΚΚΕ: Επαναστατική γυμναστική ή κάτι μεγαλύτερο;

Ουδείς αμφιβάλλει πως αν το ΚΚΕ αποσύρει τα τρακτέρ του από τα μπλόκα, η αγροτική κινητοποίηση θα λήξει. Συνεπώς, το ερώτημα είναι αφού τα ¾ των αιτημάτων των αγροτών ικανοποιήθηκαν -οι εκπρόσωποι των αγροτών δε διέψευσαν αυτή την κυβερνητική δήλωση-, για ποιο λόγο όλη αυτή η ταλαιπωρία των πολιτών, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, συνεχίζεται;

Ένας πιθανός λόγος είναι να πρόκειται για τη γνωστή επαναστατική γυμναστική του ΚΚΕ. Επιζητεί με τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις να αναδιατάξει τις δυνάμεις στον χώρο της Αριστεράς. Είναι καθ' όδόν το κόμμα Τσίπρα και πιθανόν και το κόμμα Καρυστιανού, δύο γεγονότα που θα επηρεάσουν αρνητικά, λίγο ή πολύ, την δύναμη του Κόμματος. Δεν είναι τυχαία η δήλωση του Δ. Κουτσούμπα με την οποία προτρέπει την κυρία Καρυστιανού να μην ανακατωθεί με την πολιτική. Συνεπώς, με τη δυναμική παρουσία των συνδικαλιστών του στα μπλόκα επιχειρεί να περιορίσει τις ζημίες του στον ελάχιστο δυνατό βαθμό.

Και στο παρελθόν οι δικοί του συνδικαλιστές πρωταγωνιστούσαν στο κλείσιμο των δρόμων, αυτοί έχουν αναληφθεί εις τους ουρανούς και οι διάδοχοί τους βαδίζουν στα χνάρια τους. Αγροτικά αιτήματα πάντα θα υπάρχουν στον βαθμό που η αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βασίζεται στις επιδοτήσεις. Προχθές αγρότες με τα τρακτέρ τους προκάλεσαν επεισόδια και στις Βρυξέλλες. Είναι προφανές πως όσο συνεχίζεται αυτό το μοντέλο για τους αγρότες, μονίμως αυτοί θα ζητούν όλο και πιο πολλές επιδοτήσεις, με τις γνωστές ετήσιες κινητοποιήσεις.

Για το ΚΚΕ ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλοι λόγοι πέραν αυτού της επαναστατικής γυμναστικής. Να ζητά κάτι πολύ συγκεκριμένο από την κυβέρνηση -πολλά λέγονται και γράφονται- και τα μπλόκα να είναι ένας από τους μοχλούς πίεσης. Εφόσον δεν παίρνει αυτό που ζητά, ο αγώνας συνεχίζεται.

Τέλος, υπάρχει και το σενάριο η συγκεκριμένη αγροτική κινητοποίηση να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης. Η στάση που παίρνει στο ζήτημα της Ουκρανίας την έχει στοχοποιήσει από ένα μπλοκ δυνάμεων που το αποτελούν ολιγάρχες που χάνουν από τις κυρώσεις προς τη Ρωσία εκατοντάδες εκατομμύρια, πολιτικά κόμματα της δεξιάς και της αριστερής αντιπολίτευσης τα οποία μαζί με τον άλαλο επί μια δεκαετία πρώην, συγκροτούν το φιλορωσικό μέτωπο στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί επιδιώκουν την πτώση όχι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά του Μητσοτάκη.

Με βάση αυτό το σενάριο τα μπλόκα στην Εθνική Οδό αποσκοπούν στην φθορά της κυβέρνησης και θα συνεχιστούν τουλάχιστον όλον τον Ιανουάριο. Έτσι, τα ευνοϊκά οικονομικά μέτρα για τη μεσαία τάξη τα οποία θα ισχύσουν από τις αρχές του νέου χρόνου, θα επισκιασθούν επικοινωνιακά και πολιτικά από τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχουν πολλά σενάρια, τα πάντα κρίνονται από την τελική κατάληξη των γεγονότων.

Η κυβέρνηση αν εγκαλείται για κάτι είναι πως δεν άνοιξε έναν δημόσιο διάλογο για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στον αγροτικό τομέα και απλώς διαχειρίστηκε την πεπατημένη πολιτική των επιδοτήσεων. Άλλαξε 5 υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης από το 2019 και τώρα τρέχει και δε φτάνει.