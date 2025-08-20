Αμερικανός στρατηγός ε.α.: Χωρίς την παρουσία χιλιάδων στρατιωτών η Ρωσία δεν θα σεβαστεί τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο πρώην Ανώτατος Διοικητής των ΗΠΑ στην Ευρώπη Μπεν Χότζες ζήτησε την αποστολή χιλιάδων στρατιωτών από τη Δύση για να παρέχουν ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία.

«Χωρίς την αποστολή πολλών χιλιάδων Ευρωπαίων στρατιωτών στο έδαφος με σαφή αποστολή, αυστηρούς κανόνες εμπλοκής και πραγματικές δυνατότητες που η Ρωσία σέβεται, τέτοιες εγγυήσεις παραμένουν κενές», ξεκαθάρισε ο Χότζες μιλώντας στο γερμανικό Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

«Η Ρωσία πρέπει να γνωρίζει ότι οι δυτικοί στρατιώτες είναι ελεύθεροι να ανταποδώσουν τα πυρά αν προκληθούν με ρωσικά πυραύλους ή drones», πρόσθεσε.

«Η αποστολή δυτικών στρατιωτών ως παρατηρητών δεν θα εντυπωσιάσει τον Πούτιν», δήλωσε ο Χότζες. «Οι συμφωνίες Μινσκ 1 και Μινσκ 2 έχουν δείξει πόσο αναποτελεσματικές είναι τέτοιες αποστολές: παρά τη συνεχή παρακολούθηση, η εκεχειρία παραβιάζεται μέρα με τη μέρα».

Ο πρώην Αμερικανός στρατηγός προειδοποίησε: «Ένα πράγμα είναι σίγουρο: η Μόσχα θα δοκιμάσει τις εγγυήσεις. Μόνο η παρουσία Δυτικών στρατιωτών - εξοπλισμένων με αεράμυνες, όπλα μεγάλου βεληνεκούς και πυροβολικό - ενσωματωμένων στις ουκρανικές αμυντικές δομές και με ισχυρούς κανόνες εμπλοκής θα μπορούσε να αποτρέψει αποτελεσματικά τον Πούτιν».

Ταυτόχρονα, επεσήμανε ότι ο Πούτιν έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι δεν θα δεχόταν ποτέ Δυτικούς στρατιώτες στα σύνορα - πιο πρόσφατα αυτή την εβδομάδα.

«Αμφιβάλλω αν οι ΗΠΑ είναι πραγματικά σοβαρές σχετικά με την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία», δήλωσε ο απόστρατος Αμερικανός στρατηγός. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δεσμευτεί για κάτι συγκεκριμένο. «Τους τελευταίους έξι μήνες, έχει κάνει πολλές ανακοινώσεις, αλλά δεν έχει υλοποιήσει σχεδόν καμία από αυτές», προειδοποίησε ο Χότζες. «Το γεγονός ότι τόσοι πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες ταξιδεύουν στην Ουάσινγκτον ειδικά για αυτόν τον σκοπό καταδεικνύει το βάθος της δυσπιστίας προς τον Τραμπ και τη βαθιά ανησυχία ότι η Ευρώπη θα μπορούσε τελικά να είναι ανυπεράσπιστη απέναντι στην επιθετικότητα του Πούτιν».