Η στιγμή της αλήθειας για τον πρωτογενή τομέα της Ελλάδας

Ο αγροτικός κόσμος δεν ζητά θαύματα. Ζητά δικαιοσύνη, σταθερότητα και σεβασμό στον κόπο του. Και οφείλουμε όλοι να μιλήσουμε καθαρά: τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα είναι υπαρκτά, όπως υπαρκτές ήταν και οι μεγάλες παθογένειες στον μηχανισμό των επιδοτήσεων. Το εύκολο θα ήταν να τις κρύψουμε κάτω από το χαλί. Το σωστό, όμως, ήταν να τις αντιμετωπίσουμε. Και αυτό κάνει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι.

Φέτος, παρά τις δυσκολίες, ο αγροτικός τομέας ενισχύεται όσο ποτέ άλλοτε: 3,8 δισ. ευρώ συνολικά, δηλαδή 600 εκατ. ευρώ περισσότερα από πέρυσι. Πρόκειται για χρήματα που κατευθύνονται στους παραγωγούς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κρατικό προϋπολογισμό και τον ΕΛΓΑ. Την ίδια στιγμή όμως δεν ωραιοποιούμε την κατάσταση. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε για χρόνια στο επίκεντρο στρεβλώσεων, προστίμων και αδικιών. Η Ελλάδα πλήρωσε και πληρώνει πάνω από 3 δισ. ευρώ σε πρόστιμα σε βάθος δεκαετιών.

Αν συνεχίζαμε έτσι, το επόμενο βήμα θα ήταν η αναστολή των επιδοτήσεων. Αυτό θα ήταν καταστροφή για τον αγρότη, την αγρότισσα και την ύπαιθρο. Γι’ αυτό και η απόφαση για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν ήταν επιλογή ευκολίας, αλλά μονόδρομος ευθύνης. Παράλληλα, ως αντιπρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία εδώ και τρεις μήνες ώστε να βγουν όλα στο φως, και να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ριζικές αλλαγές του συστήματος ώστε να μην επαναληφθούν τα κακώς κείμενα που έχουν αποκαλυφθεί και προσβάλλουν τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα που δίνουν καθημερινό αγώνα.

Ναι, η μετάβαση δημιούργησε καθυστερήσεις. Ναι, υπήρξαν λάθη. Όμως αυτά ήδη διορθώνονται. Όσες και όσοι αδικήθηκαν από δορυφορικές απεικονίσεις μπορούν να αποδείξουν το δίκιο τους. Ζητήματα ιδιοκτησιακού χαρακτήρα αντιμετωπίζονται με νέες διευκρινίσεις. Και για πραγματικούς κτηνοτρόφους που αδικήθηκαν από τον αρχικό μαθηματικό τύπο, προβλέφθηκε συμπληρωματική πληρωμή μέσα στον Δεκέμβριο, ώστε να αποκατασταθεί η ισονομία. Ιδιαίτερη σημασία έχει η στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά. Με νέα απόφαση, διατίθενται επιπλέον 21 εκατ. ευρώ για ζωοτροφές, με κλιμακωτή ενίσχυση έως 21 ευρώ ανά ζώο, ανάλογα με την περιοχή. Συνολικά, η στήριξη για ζωοτροφές φτάνει τα 80 εκατ. ευρώ. Αυτή είναι στήριξη στην πράξη, όχι στα τηλεοπτικά πάνελ.

Η κυβέρνηση είναι και θα παραμείνει ανοιχτή στον διάλογο. Όμως διάλογος δεν σημαίνει χάος, ούτε κινητοποιήσεις χωρίς όρια που ταλαιπωρούν την κοινωνία. Σημαίνει λύσεις μέσα στα δημοσιονομικά δεδομένα και εντός των ευρωπαϊκών κανόνων, γιατί αλλιώς ο λογαριασμός επιστρέφει πολλαπλάσιος τόσο στον αγροτικό κόσμο όσο και στην υπόλοιπη κοινωνία μας.

Ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αθήνα, μπορεί να μην εκπροσωπώ αγροτική περιοχή, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μου όμως ήταν αγρότες στην Κόρινθο και από μικρή έχω ζήσει τον μόχθο και τις αγωνίες τους. Σε κάθε περίπτωση, χρέος εμάς των πολιτικών είναι να λέμε την αλήθεια: η κυβέρνηση απέτυχε να αντιμετωπίσει το ζήτημα πριν γιγαντωθεί όμως με θάρρος ανέλαβε τις ευθύνες της, και προχωράει στην αναδιάρθρωση του συστήματος, χτίζοντας ένα δίκαιο πλαίσιο όπου οι έντιμοι αγρότες θα παίρνουν περισσότερα, επειδή κάποιοι που δεν έπρεπε, δεν θα παίρνουν πια. Δεν είμαστε εδώ για εύκολα χειροκροτήματα.

Είμαστε εδώ για να κρατήσουμε όρθιο τον πρωτογενή τομέα, με διαφάνεια, δικαιοσύνη και πράξεις που αντέχουν στον χρόνο.

*Η Μαρία Συρεγγέλα είναι βουλευτής της Νέα Δημοκρατίας στη Δυτική Αθήνα