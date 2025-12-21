Στη Ρουμανία επιστρέφουν οι διαδηλώσεις και η… Κοβέσι

Μετά από πολύχρονη περιπέτεια, αλλεπάλληλες κυβερνητικές κρίσεις, ακύρωση και επανάληψη προεδρικής εκλογής, η Ρουμανία κατόρθωσε να αποκτήσει Πρόεδρο Δημοκρατίας και μια τετρακομματική κυβέρνηση συνεργασίας, με φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό. Ξαφνικά βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με επεισοδιακές διαδηλώσεις. Στο επίκεντρο, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η απονομή της Δικαιοσύνης, που πολλοί συνδέουν με την επιστροφή της Λάουρα Κοβέσι στη χώρα.

Ως γνωστόν, η επταετής θητεία της κυρίας Κοβέσι λήγει το 2026 και ήδη έχει επιλεγεί ο διάδοχός της Ευρωπαίος Εισαγγελέας έχει επιλεγεί ο Γερμανός Αντρές Ρίτερ, αναπληρωτής σήμερα – επιλογή που δεν αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO).

Ωστόσο, η Λάουρα Κοβέσι αυτή τη στιγμή είναι θεσμικά εν ενεργεία Ευρωπαία Εισαγγελέας και προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι το όνομά της βρίσκεται πρώτο στη λίστα Ρουμάνων εισαγγελέων που καταγγέλλουν τον τρόπο λειτουργίας της Δικαιοσύνης στη Ρουμανία.

Πολύ περισσότερο που πολλοί αποσύρουν τώρα τα ονόματά τους, καθώς διαπίστωσαν ότι το κείμενο αλλοιώθηκε σε σχέση με το αρχικό για το οποίο είχαν δώσει τη συναίνεσή τους.

Παρ’ όλα αυτά, η (αλλοιωμένη) ανοιχτή επιστολή έχει προκαλέσει τεράστια αναταραχή, καθημερινές διαδηλώσεις, συγκρούσεις με την αστυνομία και ενίσχυση του αισθήματος αμφισβήτησης της Δικαιοσύνης.

Η αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης αποτελεί το μεγάλο όπλο κατά της Δημοκρατίας, το πρώτο βήμα για την κατάλυσή της, το υπόβαθρο για την οχλοκρατία και τα λαϊκά δικαστήρια.

Η χαριστική βολή στην Ελληνική Δικαιοσύνη

Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, τις τελευταίες ημέρες έχουν εκδοθεί ανακοινώσεις τόσο από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, όσο και από την Ένωση Εισαγγελέων και την Ένωση Διοικητικών Δικαστών του ΣτΕ – η τελευταία με αφορμή την αήθη εμπλοκή του ονόματος της δικαστού συζύγου Σκέρτσου από την Κωνσταντοπούλου.

Ζητούν από την Πολιτεία «τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων σε συνταγματικό και νομοθετικό επίπεδο ώστε να ανακτηθεί η κοινωνική εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη» και από «τα πολιτικά κόμματα να απέχουν από προτροπές και παρεμβάσεις σε ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις, ενισχύοντας έτσι την αμφισβήτηση και δυσπιστία στον θεσμό».

Προβλήματα υπήρχαν πάντα, αλλά η χαριστική βολή δόθηκε όταν – για λόγους κομματικών αντιπολιτευτικών σκοπιμοτήτων – στην Ελλάδα κυριάρχησε η άποψη ότι αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα αποκαλυπτόταν τίποτε, διότι «η ελληνική Δικαιοσύνη είτε κοιμάται, είτε χειραγωγείται».

Δηλαδή στην Ελλάδα δεν υπήρχε Δικαιοσύνη μέχρι την ώρα που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία! Και δεν αποδίδεται Δικαιοσύνη, αν δεν κινήσει τα νήματα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία! Αυτό ακούγεται συνεχώς στον δημόσιο διάλογο από πολιτικούς και πολίτες, εμφανίζοντας την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη ως χειραγωγούμενη από την κυβέρνηση.

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, θα ήταν πολύ χρήσιμο αν οι Ενώσεις Δικαστών έδιναν στη δημοσιότητα τα στοιχεία για υποθέσεις που η Ελληνική Δικαιοσύνη έφερε σε πέρας χωρίς έξωθεν βοήθεια – αν και Έλληνες είναι και οι εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και έχουν προταθεί από το (ελληνικό) Δικαστικό Συμβούλιο.

Από το «δόξα τω Θεώ» στο «βοήθα Παναγιά»!

Επιστρέφω στο ζήτημα της Ρουμανίας.

Εκεί δεν θεωρείται τυχαίο ότι ξαφνικά, από την ενημερωτική πλατφόρμα Recorder, προβλήθηκε ένα ντοκιμαντέρ, με μαρτυρίες δύο δικαστών, που καταγγέλλουν παρεμβάσεις στο έργο τους – κάτι που δεν είχαν πράξει νωρίτερα. Οι καταγγελίες προκάλεσαν καθημερινές διαδηλώσεις, 813 (από τους 7.000) δικαστές υπέγραψαν επιστολή συμπαράστασης στους συναδέλφους τους που δέχθηκαν να μιλήσουν στο ντοκιμαντέρ και το Εφετείο του Βουκουρεστίου έκανε αναφορά σε «δημόσια υποκίνηση σε στάση κατά της συνταγματικής τάξης».

Ο Πρόεδρος της χώρας Νικουσόρ Νταν, αναγνώρισε ότι υπάρχουν προβλήματα λόγω των υπερβολικών εξουσιών των δικαστών, τους εκπροσώπους των οποίων έχει καλέσει σε συνάντηση στις 22 Δεκεμβρίου, προκειμένου να εντοπιστούν αυτά τα ζητήματα και να δοθούν λύσεις, ακόμη και νομοθετικές. Προσθέτοντας ότι «πρέπει να διαχωρίζουμε τις απόψεις από τα γεγονότα» - και επομένως χρειάζονται αποδείξεις για κάθε μία κατηγορία. Ανάλογες δηλώσεις έκανε και ο πρωθυπουργός Ίλιε Μπολόγιαν.

Ο Νταν, ανεξάρτητος σήμερα, πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου, πρώην ηγέτης του πολιτικού κόμματος «Ένωση Σώστε τη Ρουμανία» (USR), το οποίο μετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό, είναι ο πολιτικός που στηρίχθηκε από όλα τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα για να μπει φραγμός στην πορεία της ακροδεξιάς προς την προεδρία.

Οι προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου 2024 είχαν ακυρωθεί από το Συνταγματικό Δικαστήριο, καθώς θεωρήθηκε ότι υπήρξε ρωσική ανάμιξη. Τότε, είχε επικρατήσει από τον πρώτο γύρο, ο σχεδόν άγνωστος φιλορώσος υποψήφιος της άκρας δεξιάς Καλίν Γκεοργκέσκου.

Τότε ήταν που έπεσαν όλοι πάνω στον κοινό υποψήφιο Νικουσόρ Νταν, ο οποίος εξελέγη στις εκλογές του Μαΐου 2025 - μετά από τρεις αλλεπάλληλες προεδρικές εκλογικές διαδικασίες που κατέληξαν στο απόλυτο χάος.

Στις βουλευτικές εκλογές της 1ης Δεκεμβρίου 2024, τρία υπερεθνικιστικά, φιλορωσικά, ακροδεξιά κόμματα εξασφάλισαν σχεδόν το 35% των εδρών. Αυτός ήταν και ο λόγος που τέσσερα κόμματα (το πρώτο σε ψήφους Σοσιαλδημοκρατικό (PSD), οι Φιλελεύθεροι του Εθνικού Φιλελεύθερου Κόμματος (PNL), η Ένωση Σώστε τη Ρουμανία (USR), και η Δημοκρατική Συμμαχία των Μαγυάρων (UDMR), που εκπροσωπεί την ουγγρική μειονότητα) συμφώνησαν στον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ίδια κόμματα είχαν σχηματίσει κυβέρνηση και το 2021, η οποία έπεσε το 2023 εξαιτίας διαφωνιών που οδήγησαν το ουγγρικό κόμμα εκτός κυβέρνησης.

Στις 15 Δεκεμβρίου, ο κυβερνητικός συνασπισμός επέζησε της έκτης πρότασης μομφής εδώ και έξι μήνες – από τότε δηλαδή που έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση συνεργασίας στις 23 Ιουνίου 2025 – ενώ τα τέσσερα κόμματα δεν μπορούν να συμφωνήσουν επί του προϋπολογισμού, η συζήτηση του οποίου αναβλήθηκε για τον Ιανουάριο του 2026.

Οι Σοσιαλδημοκράτες, το μεγαλύτερο κόμμα, κόμμα-κλειδί για την διατήρηση του συνασπισμού, απειλούν να αποχωρήσουν αν ο Πρόεδρος Μπολόγιαν δεν συμφωνήσει σε αύξηση του κατώτατου μισθού τον επόμενο χρόνο.

Το πρόβλημα είναι ότι αν και καταψήφισαν την πρόταση μομφής, υπερψήφισαν μαζί με την αντιπολίτευση την πρόταση μομφής κατά της υπουργού περιβάλλοντος Ντιάνα Μπουζογιάνου από το κεντροδεξιό κόμμα του προέδρου Νταν – γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του (φιλελεύθερου) Προέδρου της Δημοκρατίας Μπολόγιαν, ο οποίος είπε πως δεν λειτουργούν έτσι οι συνασπισμοί.

«Είναι δύσκολο να χτίσεις μια ομάδα όταν οι άνθρωποι μάχονται μεταξύ τους», δήλωσε ο Μπολόγιαν.

Βάσει της συμφωνίας, θα υπάρχει εναλλαγή στον πρωθυπουργικό θώκο, στον οποίο το 2027 θα καθίσει Σοσιαλδημοκράτης. Εναλλαγή έχει αποφασιστεί και για τις θέσεις προέδρου στη Βουλή και στη Γερουσία.

Επομένως, δεν πρόλαβε η Ρουμανία να ανασάνει και πήγαν από το «δόξα τω Θεώ» στο «βοήθα Παναγιά»!

Το χάος επιστρέφει μέσω… ντοκιμαντέρ!

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίστηκαν δικαστές που σύμφωνα με τον ρουμανικό Τύπο αποφάσισαν να καταγγείλουν όσα δεν είχαν ποτέ καταγγείλει, αν και όφειλαν. Ανάμεσά τους και 97 συνταξιούχοι «ειδικού σκοπού», που αφυπηρέτησαν ακόμη και πριν τα 50 τους και πήραν τις (παχυλές) συντάξεις τους, χωρίς ποτέ να πουν το παραμικρό. Και μιλάμε για σοβαρές καταγγελίες, όπως εντολές για «θάψιμο» υποθέσεων μέχρι την παραγραφή, αιφνιδιαστικές και επανειλημμένες αλλαγές συνθέσεων, παράνομες προαγωγές και ύποπτες αποσπάσεις δικαστών. Αλλά και καταγγελίες για συνεργασία δικαστών με διεφθαρμένους μεγαλοδικηγόρους και «κατάληψη» της Δικαιοσύνης από μια ομάδα δικαστών. Με πολλές αιχμές για την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Λία Σαβονέα.

Στο ντοκιμαντέρ περιγράφεται μια πιθανή συνεννόηση μεταξύ της πολιτικής εξουσίας και των εκπροσώπων στην κορυφή της δικαστικής εξουσίας. Η πρώτη θα εξασφάλιζε νομοθετικά πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών συντάξεων, και οι δικαστές θα προσέφεραν προστασία μέσω διαφόρων νομικών λύσεων. Παρατίθενται μάλιστα και στατιστικά στοιχεία που δείχνουν αύξηση στον αριθμό των αθωώσεων και των ανατροπών τελεσίδικων ποινών.

Ωστόσο δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι συνταξιούχοι δικαστές που έλαβαν αυτές τις ειδικές συντάξεις, καταγγέλλουν τώρα τις ρυθμίσεις του Νόμου Μπολόγιαν από τις οποίες επωφελήθηκαν. Ανάμεσά τους ο λεγόμενος «δικαστής της μαύρης σουίτας», που συνταξιοδοτήθηκε στα 49 του με σύνταξη 5.400 ευρώ – κάποιων οι «ειδικές συντάξεις» φθάνουν και τα 7.500 ευρώ, σύμφωνα με δημοσιογραφική έρευνα - ένας άλλος που είχε πολλές φορές αποβληθεί από το δικαστικό σώμα και τελικά συνταξιοδοτήθηκε στα 48 του, παλαιοί στενοί συνεργάτες της κυρίας Κοβέσι στην Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (DNA), την περίοδο 2013 – 2018. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με τον ρουμανικό Τύπο και ένας πρώην Γενικός Εισαγγελέας που επί Τσαουσέσκου είχε υπηρετήσει στις φυλακές του Aiud, όπου βασανίστηκε ο αντιφρονών πολιτικός κρατούμενος Ιούλιος Φιλίπ.

Στο μεταξύ, όταν αποκαλύφθηκε η αλλοίωση του αρχικού κειμένου, οι εισαγγελείς της DNA ανακοίνωσαν ότι αποσύρουν τις υπογραφές του. Όπως είπαν, υποστήριξαν την αλληλεγγύη τους και το δικαίωμα των δύο δικαστών που έλαβαν μέρος στο ντοκιμαντέρ να εκφράζουν ελεύθερα την γνώμη τους, αλλά, όπως δήλωσε ένας από αυτούς, «οι διαμαρτυρίες και τα αιτήματα είναι πρωτοβουλίες ενός πολιτικού κόμματος. Θα ήθελα να επιστρέψουμε στο αρχικό κείμενο».

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι πολλοί δικαστές, απευθυνόμενοι στην επικεφαλής της κίνησης δικαστή Σορίνα Μαρίνας που θεωρείται υπεύθυνη για την εκ των υστέρων αλλαγή του κειμένου, της είπαν: «Ελπίζουμε να μην κάνετε το ίδιο με τις καταθέσεις μαρτύρων σε ποινικές υποθέσεις»!

Στο μεταξύ, όμως, η κίνηση Corruption Kills, που οργανώνει τις «αυθόρμητες διαμαρτυρίες», έκανε τη δουλειά της και ήδη κυκλοφορεί ότι στρατολογεί κόσμο μέσω των κοινωνικών δικτύων για μια «ισχυρή επιχειρησιακή ομάδα».

Προετοιμασία επιστροφής;

Από την πλευρά της, η κυρία Κοβέσι, πρώην επικεφαλής της DNA προέβη σε δήλωση, όπου, μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Αυτό που με ανησυχεί ακόμη περισσότερο, καθώς προέρχομαι από τη Ρουμανία και έχω προσωπική εμπειρία με μια παρόμοια κατάσταση πριν από λίγα χρόνια, είναι η αντίδραση των αρμόδιων αρχών σε αυτές τις αποκαλύψεις. Η εφαρμογή πειθαρχικών κυρώσεων σε δικαστές και εισαγγελείς που λαμβάνουν θέση κατά των καταχρήσεων εντός του δικού τους επαγγελματικού σώματος μπορεί να ερμηνευτεί μόνο ως μέτρο αντιποίνων, που στοχεύει στη φίμωση της θεμιτής και βαθιά απαραίτητης κριτικής».

Η ανάμιξή της στην υπόθεση προκάλεσε και σειρά σχολίων περί προετοιμασίας επιστροφής της στη Ρουμανία και τοποθέτησής της στο ανώτατο πόστο της ρουμανικής Δικαιοσύνης ή ως επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών.

Επί του θέματος, ο Πρόεδρος Νικουσόρ Νταν, ερωτηθείς σχετικά, αφού έβαλε τα γέλια, απάντησε: «Σε καμία περίπτωση. Επικεφαλής των υπηρεσιών αυτών θα μπει πολιτικό πρόσωπο».

Με νέα παρέμβασή της, στις 17 Δεκεμβρίου, η κυρία Κοβέσι προειδοποίησε ότι η Ρουμανία κινδυνεύει να γίνει παράδεισος για τους φοροφυγάδες, καθώς υποθέσεις απάτης όσον αφορά στον ΦΠΑ δεν καταλήγουν σε διώξεις. Προσθέτοντας ότι επί του θέματος η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει λάβει μόνο μία καταγγελία από τη Ρουμανία στα τελευταία τέσσερα χρόνια. «Τα τελευταία τρία χρόνια, νομίζω ότι με έχετε ακούσει να το λέω αυτό πολλές φορές και κανείς δεν έχει κάνει τίποτα», δήλωσε. Και συνέχισε:

«Δεν θα με ακούσετε ποτέ να επικρίνω την DNA. Όπως ακριβώς δεν έχω επικρίνει ποτέ το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Είναι θέμα αξιοπρέπειας. (...) Είναι πολύ δύσκολο για μένα να αξιολογήσω αν η DNA ήταν αποτελεσματική ή όχι. Δεν θέλω να κρίνω τους

πρώην συναδέλφους μου. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για μερικούς από αυτούς. Αλλά ας δούμε τι έχει συμβεί εν τω μεταξύ, δεν θέλω να τους δικαιολογήσω». Διότι, «ας δούμε τα στατιστικά στοιχεία των εισαγγελέων και των δικαστών που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για διάφορα εγκλήματα τα τελευταία χρόνια! Μηδέν! (...) Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ποτέ! (...) Ξαφνικά είναι μηδέν, υπάρχει σιωπή»,

(Αυτά για τους εγχώριους συκοφάντες της Ελλάδας).

Το 2024 ήταν κορυφαίοι!

Αξίζει, όμως, να θυμίσουμε ότι στις 4 Απριλίου 2024, μιλώντας σε φοιτητές στην Τιμισοάρα, είχε πει ότι «το ρουμανικό δικαστικό σύστημα συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών κορυφαίων της Ευρώπης. Είμαι η μόνη που είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να κάνει συγκρίσεις».

Ειδικά για το θέμα του ΦΠΑ, είχε πει ότι «η Ρουμανία δεν είναι πιο διεφθαρμένη από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ» και πως «είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς» πώς μια χώρα όπως η Ολλανδία, η οποία έχει το μεγαλύτερο λιμάνι στην Ευρώπη, δεν έχει αναφέρει ούτε μία περίπτωση απάτης στον ΦΠΑ μέσα σε ένα χρόνο.

(Αλλά δεν είδαμε καμιά συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαίας Εισαγγελέως στην Ολλανδία…)

Είπε επίσης η κ. Κοβέσι από την Τιμισοάρα: «Εσείς και εγώ πιθανότατα έχουμε συνηθίσει να ακούμε πολλές φορές ότι οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης είναι πιο διεφθαρμένες από τις άλλες. "Κοιτάξτε πόσους φακέλους έχει η DNA, πόσους καταδίκους, υπάρχει πολλή διαφθορά στη Ρουμανία". Αλλά αν κανείς δεν έχει διερευνήσει εγκλήματα διαφθοράς στα άλλα κράτη μέλη, αυτό σημαίνει ότι είναι καθαρά; Αν κανείς δεν εντοπίζει αυτά τα εγκλήματα, αν κανείς δεν διερευνά, αυτό σημαίνει ότι είναι καθαρά; Θα σας παρακαλούσα να μην εκπλαγείτε πολύ, επειδή δεν διακρίνω τις αποχρώσεις του γκρι. Για μένα, ο κόσμος είναι άσπρο-μαύρο. Αν δεν έχετε εντοπίσει κανένα έγκλημα διαφθοράς και δεν έχετε διερευνήσει τίποτα, για μένα δεν σημαίνει ότι είστε καθαροί, ούτε σημαίνει ότι αν έχετε διερευνήσει πολλά εγκλήματα διαφθοράς ή οικονομικές απάτες είστε πολύ διεφθαρμένοι. Μπορείτε να παίξετε με τα στατιστικά στοιχεία»!

Οφέλη για την Ακροδεξιά

Από το κλίμα που έχει δημιουργηθεί στη Ρουμανία προσπαθεί να επωφεληθεί το AUR, το ακροδεξιό λαϊκιστικό κόμμα «Συμμαχία για την Ένωση των Ρουμάνων», ο αρχηγός του οποίου Τζορτζ Σιμιόν, δήλωσε στις 12 Δεκεμβρίου πως «τα ντοκιμαντέρ δεν λύνουν το πρόβλημα, ούτε η επιστροφή της Κοβέσι. Μόνο η πτώση της κυβέρνησης θα το λύσει»!

Δήλωσε επίσης:

«Αυτοί που διέταξαν την ακύρωση των εκλογών στη Ρουμανία, χρησιμοποιώντας το διεφθαρμένο δικαστικό σύστημα, τώρα ισχυρίζονται ότι είναι παρθένοι και δεν παραδέχονται ότι θέλουν να διορίσουν τους επόμενους επικεφαλής των εισαγγελιών και να ελέγξουν τις επόμενες συλλήψεις. Αν δεν με πιστεύετε, να ξέρετε ότι η AUR, μαζί με τους βουλευτές υπέρμαχους της κυριαρχίας, ήταν οι μόνοι που αντιτάχθηκαν στην τροποποίηση των νόμων περί Δικαιοσύνης το 2022».

Και μιλάμε για ένα κόμμα που ιδρύθηκε το 2019 και στις εκλογές του 2024 έλαβε το 18% των ψήφων και έγινε το δεύτερο μεγαλύτερο.

Τα στοιχεία που κατατροπώνουν τους πολιτικούς συκοφάντες

Μέσα στην γενική σύγχυση, στις 15 Δεκεμβρίου, δόθηκε στην δημοσιότητα η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία ο OLAF, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), η Eurojust και η Europol έχουν σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες και μολονότι συνεργάζονται, ο αριθμός των υποθέσεων στις οποίες έχουν αλληλοϋποστηριχθεί τα τελευταία χρόνια παραμένει σχετικά μικρός.

Εδώ να σημειώσουμε ότι οι καταγγελίες διερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή διοικητικών ερευνών. OLAF και EPPO υποστηρίζονται από τον Οργανισμό της ΕΕ για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust) και τον Οργανισμό της ΕΕ για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Europol), καθώς και από τις εθνικές αρχές.

Αλλά δεν είναι αποδοτικός ο τρόπος με τον οποίο ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους και αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καταπολέμηση της απάτης στην ΕΕ.

Τα επίσημα στοιχεία είναι η πιο αξιόπιστη απάντηση προς τους συστηματικούς συκοφάντες της Ελλάδας, που υποστηρίζουν ότι η χώρα μας κατέχει την πρωτιά στις έρευνες. Ωστόσο μόνο στην Ελλάδα προκλήθηκε τέτοια αναταραχή.

Τα μπλόκα στην Ελλάδα και η πηγή του κακού

Σύμφωνα με την έκθεση, μεταξύ 2022 και 2024 υποβλήθηκαν 27.000 καταγγελίες για απάτη στα όργανα της ΕΕ που είναι αρμόδια για την καταπολέμησή της. Για το ένα τρίτο αυτών θεωρήθηκε σκόπιμο να κινηθεί έρευνα. Δηλαδή συνολικά ο αριθμός των ερευνών στην ΕΕ μέσα σε τρία μόλις χρόνια ήταν 9.000!

Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι ενεργές έρευνες ως το 2024 σε όλη την Ευρώπη ήταν 2.500, ενώ το 2025 προστέθηκαν άλλες 1.500 – οι περισσότερες για απάτες στα αγροτικά και στον ΦΠΑ. Σύνολο 4.000, αλλά από αυτές η κ. Κοβέσι επέλεξε μόνο την Ελλάδα και μόνο τον ελληνικό οργανισμό πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) για να δώσει επιθετική συνέντευξη Τύπου, βγάζοντας απόφαση πριν από την Δικαιοσύνη.

Κάτι που συνέβαλε στις σημερινές εξελίξεις στα μπλόκα, που συνεχίζονται χωρίς διάλογο παράλληλα με την πληρωμή των αγροτών, την διαδικασία ικανοποίησης πολλών αιτημάτων, το γεγονός ότι κάποια από αυτά που ζητούν ισχύουν ήδη και την αδυναμία ικανοποίησης όσων δεν εφαρμόζονται ούτε στην Κούβα!

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει πως αν και οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) έχουν οδηγήσει στην ανάκτηση εκατομμυρίων ευρώ από διαπράττοντες απάτες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν γνωρίζει αν έχουν επιστραφεί όλα τα χρήματα που οφείλονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Αναφέρεται επίσης ότι την περίοδο 2022-2024, ο OLAF συνέστησε επιστροφές ύψους 615 εκ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά ως το τέλος του 2024, είχαν ανακτηθεί μόνο 23 εκ. ευρώ. Την ίδια περίοδο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 3 δις ευρώ και το 2024 τα δικαστήρια διέταξαν τις εθνικές αρχές να ανακτήσουν μόνο 232 εκ. ευρώ.

Γι’ αυτό και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο καλεί την Κομισιόν να αναλύσει τους λόγους αυτών των αποκλίσεων και να διερευνήσει τα αίτια πίσω από περιπτώσεις με πολύ χαμηλά επίπεδα καταγγελιών.

Δηλαδή, όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα και μικρό καλάθι.

Πολύ περισσότερο που τα «πολλά κεράσια» οδηγούν σε μια επικίνδυνη κρίση εμπιστοσύνης προς τους Θεσμούς (τους κανονικούς, όχι όπως είχε βαφτίσει την τρόικα ο Τσίπρας), που με την σειρά της απειλεί την Δημοκρατία.

* Η Σοφία Βούλτεψη είναι Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών ΝΔ, δημοσιογράφος