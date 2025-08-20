Υψηλό 1,5 έτους για τον πληθωρισμό στη Βρετανία - Στο 3,8% τον Ιούλιο

Σε επίπεδα που ξεπέρασαν εκτιμήσεις των αναλυτών «έκατσε» ο πληθωρισμός στη Βρετανία για τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η στατιστική υπηρεσία της χώρας (ONS), φανερώνοντας τις πιέσεις ακρίβειας που συνεχίζει να δέχεται η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με την ONS, σε ετήσιο επίπεδο ο γενικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8% έναντι 3,6% τον Ιούνιο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στο 3,7%.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2024.

Σε μηνιαίο επίπεδο ο γενικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 0,1% από 0,3% τον Ιούνιο.

Ο δομικός πληθωρισμός -εκτός των τιμών ενέργειας και τροφίμων- διαμορφώθηκε σε ετήσιο επίπεδο στο 3,8% έναντι 3,7% τον Ιούνιο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στο 3,7%.

Ο πληθωρισμός -στον κρίσιμο κλάδο- των υπηρεσιών σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 5% έναντι 4,7% τον Ιούνιο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στο 4,8%.

Το Reuters σημειώνει πως ο πληθωρισμός στη Βρετανία είναι υψηλότερος από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παρέμεινε στο 2,7% τον Ιούλιο, και στην Ευρωζώνη, όπου αναμένεται να παραμείνει γύρω στο στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τα επόμενα χρόνια.

Αντίθετα, η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στη Βρετανία θα φτάσει το 4% τον Σεπτέμβριο, διπλασιάζοντας τον στόχο της, και θα παραμείνει πάνω από το 2% μέχρι τα μέσα του 2027.

Μέρος της διαφοράς με τον πληθωρισμό σε άλλες χώρες αντανακλά τον τρόπο ρύθμισης των τιμών της ενέργειας και άλλων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στη Βρετανία. Οι μεγάλες αυξήσεις στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας τον Απρίλιο έχουν ενισχύσει τις συγκρίσεις του πληθωρισμού σε ετήσια βάση.

Η σχετικά σφιχτή αγορά εργασίας της Βρετανίας, η οποία σύμφωνα με τους οικονομολόγους έχει γίνει πιο άκαμπτη μετά το Brexit, ασκεί επίσης ανοδική πίεση στις τιμές. Η αύξηση των μισθών στη Βρετανία έχει επιβραδυνθεί, αλλά με ποσοστό περίπου 5% είναι πολύ υψηλή για να αισθανθεί η BoE άνετα ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει γρήγορα στο 2%.

Επιπλέον, οι εργοδότες αναφέρουν ότι η αύξηση των φόρων που τους επιβάλλονται και η μεγάλη αύξηση του κατώτατου μισθού τους αναγκάζουν να αυξήσουν τις τιμές.