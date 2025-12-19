Ο νέος εκτσογλανισμός της πολιτικής ζωής έχει ονοματεπώνυμο

Η αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας δεν παρεκτρέπεται όταν στοχοποιεί με ψεύδη, απαξιωτικές και προσβλητικές εκφράσεις, συκοφαντικές αναφορές και αδίστακτο τρόπο τους πολιτικούς αντιπάλους της και τις οικογένειες τους. Δεν λαθεύει όταν λασπώνει τη σύζυγο του Άκη Σκέρτσου, επαναλαμβάνοντας δεύτερη φορά, συκοφαντικό ισχυρισμό, ο οποίος στην αρχική δημοσιογραφική εκδοχή του, ανακλήθηκε ενώπιον ποινικού δικαστηρίου.

Ούτε μπερδεύεται, όταν εμφανίζει τον Άδωνι Γεωργιάδη, ως καταδικασμένο παιδοβιαστή, αποφεύγοντας συνειδητά την επόμενη μέρα, να απολογηθεί για την αισχρή αυτή διαβολή. Της βγαίνει εντελώς αβίαστα να απαξιώνει μια γυναίκα - δημοσιογράφο, επειδή τυγχάνει να είναι σύζυγος του Γιώργου Μυλωνάκη. Λέει, χωρίς να ιδρώσει το αυτί της, χοντροκομμένα ψέματα για τη βουλευτή Μαρία Συρεγγέλα, την οποία χλευάζει λες και είναι ο τελευταίος μάτσο μόρτης του λιμανιού. Λασπολογεί μέσα στη βουλή σε βάρος του πατέρα βουλευτή και γραμματέα της ΝΔ, Κώστα Σκρέκα. «Κακοποιεί» δημοσιογράφους σε live μετάδοση, όταν δεν της αρέσουν οι ερωτήσεις και φεύγει από τα τηλεοπτικά στούντιο όταν αποτυγχάνει να επιβάλει την ατζέντα της συζήτησης.

Η μαύρη βίβλος του αυταρχισμού της κυρίας Κωνσταντοπούλου είναι ατελείωτη πια, καθώς η ίδια, συμπληρώνει μια 20 ετία στην πολιτική ζωή της χώρας. Και βέβαια, δεν αγνοεί ούτε τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης, ούτε τους κανόνες της. Τα επικαλείται μόνο, όταν είναι να προστατεύσει τον εαυτό της, τον πατέρα της, τη μητέρα της, ή τον σύντροφό της Καραναστάση, τον οποίο επέβαλε με τις γνωστές σε όλους μεθόδους στη Βουλή.

Παραβιάζει με βαναυσότητα και καταργεί τα όρια για όλους τους άλλους, εξαιρώντας προκλητικά και με αναίδεια το υπερφυσικό εγώ της. Υιοθετώντας την τακτική της «ύαινας», δηλητηριάζει το δημόσιο λόγο, απολαμβάνει σαδιστικά την πολιτική δολοφονία των αντιπάλων της και μετατρέπει την πολιτική σε ένα αισχρό reality διασυρμού των πάντων.

Εμφανίζεται ως το ηχείο της λαϊκής οργής, ενώ είναι το ταμπούρλο που την ενεργοποιεί υποδυόμενη τον Αρχάγγελο της Κάθαρσης. Βάζοντας τη λάσπη στον ανεμιστήρα και πασαλείβοντας τους «εχθρούς της», η κυρία Κωνσταντοπούλου καταφέρνει προς ώρας να γλιτώσει από την υποχρέωση να δώσει εξηγήσεις για τη ΜΚΟ η οποία εδρεύει στα γραφεία της Πλεύσης Ελευθερίας.

Να απολογηθεί για τους «πραγματογνώμονες» που επικαλείτο για την ύπαρξη ξυλολίου στην εμπορική αμαξοστοιχία και απ΄αυτούς ούτε ένας δεν βρίσκεται στον κατάλογο των μαρτύρων στη δίκη που θα αρχίσει για το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Ή ακόμη και για το γεγονός, ότι ως δικηγόρος του κυρίου Πάνου Ρούτσι, «ξέχασε» το αίτημα για την εκταφή που πέτυχε μετά από την απεργία πείνας και το πολιτικό σόου που στήθηκε στο Σύνταγμα.

Η αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας διέβαλε τη σύζυγο του υπουργού Σκέρτσου και είπε τερατώδες ψέμα για τον υπουργό Υγείας, σε έναν ωμό και αριστοτεχνικά σχεδιασμένο αποπροσανατολισμό.

Αυτή είναι η Κωνσταντοπούλου και κανέναν δεν εκπλήσσει. Ελάχιστα εκπλήσσει και η αποδοχή που απολαμβάνει σε ένα σημαντικό εκλογικό ακροατήριο. Αν και όλα δείχνουν ότι θα το μοιραστεί στην πορεία με άλλους επίδοξους αρχαγγέλους του αντισυστημισμού. Ισως, να είναι αυτός και ένας επιπλέον λόγος που οδηγεί στρατηγικά την κατάσταση εντός του κοινοβουλίου, στα άκρα.

Το πλέον ανησυχητικό, όμως, δεν είναι η συμπεριφορά της ίδιας. Είναι η ανοχή - ακόμη και η σιωπηρή συνενοχή - ενός σημαντικού τμήματος του πολιτικού και μιντιακού συστήματος. Στέκουν αμέτοχοι στον καταιγιστικό αυταρχισμό της κυρίας Κωνσταντοπούλου που εξαπολύεται στο όνομα μιας λαοκρατίας που προσομοιάζει με αγνό και καθάριο φασισμό.

Η νέα φάση εκτσογλανισμού της πολιτικής ζωής έχει ονοματεπώνυμο και όσο δεν κατονομάζεται και δεν απομονώνεται, πληθαίνουν οι συνεργοί. Μια φράση από την αγανακτισμένη ανάρτηση του κ. Σκέρτσου είναι ίσως το πιο ταιριαστό επιμύθιο της πολιτικής διαδρομής κυρίας Κωνσταντοπούλου: «Γεννήθηκε με προνόμια, μεγάλωσε με προνόμια, χρησιμοποιεί τα προνόμια για να μεταχειρίζεται βάναυσα αθώους ανθρώπους».

Τα όποια ελαφρυντικά της έχουν εξανεμιστεί…