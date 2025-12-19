Ο Ανάλγητος

Ο Κυριάκος είναι ο μόνος που έχει σχέδιο: Θα κυβερνήσει μέχρι το τέλος της θητείας του. Όλοι οι άλλοι αλλάζουν σχέδια και στρατηγική από μέρα σε μέρα. Μέχρι χτες τα μέσα ενημέρωσης των ολιγαρχών ήταν η πυξίδα της ηθικής για τον πρόεδρο Νίκο. Τώρα που ο άνεμος της ολιγαρχίας φυσάει μόνο τα πανιά του Αλέξη, ο Νίκος τους απαρνήθηκε δις. Και έπειτα η Άννα των μεταρρυθμίσεων. Χτες ήταν η τρίτη βιομηχανική επανάσταση, σήμερα το πάθος της να δει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χάνει τα πάντα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πάει σε εκλογές στο τέλος της θητείας. Ούτε μια μέρα νωρίτερα. Ούτε μια ώρα, αν αυτό είναι δυνατό. Όλος ο σχεδιασμός του στηρίζεται σε αυτό. Στο επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θα ανεβάσει στροφές με θετικά μέτρα και με σκοπό τον άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες. Προσέξτε σας παρακαλώ αυτό το «άμεσο». Όχι, αυτό που θα αποδώσει κάπου κάποτε, αλλά αυτό που θα αποδώσει… χτες. Μαθαίνω, λοιπόν, πως ήδη σχεδιάζεται η ανακοίνωση αύξησης του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο, ενώ μετά παίρνουν σειρά οι επιχειρήσεις. Με ορίζοντα το εκλογικό έτος 2027 αναμένεται να υιοθετηθούν φοροελαφρύνσεις, όπως η μείωση της προκαταβολής φόρου, η κατάργηση σταδιακά του τέλους επιτηδεύματος και νέο πλαίσιο για ενδοομιλικές συναλλαγές.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να μιλήσει με το δικό της κοινό. Έχοντας ως βάση το 30% θέλει να μιλήσει σε εκείνους τους πολίτες της μεσαίας τάξης που δικαιολογημένα περίμεναν περισσότερα. Και απ' ότι δείχνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, οι πολίτες αυτοί δηλώνουν μεν αναποφάσιστοι αλλά είναι έτοιμοι να… επιστρέψουν.

Το θέμα με την Μη Κυβερνητική Οργάνωση που φέρεται να εμπλέκεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, έχει μεγάλη ουρά μου εξηγούσε κυβερνητικό στέλεχος. Έχει δηλώσει στο πόθεν έσχες της τη σύνδεση με τη ΜΚΟ; Προχωρά σε συναλλαγές μεταξύ του κόμματος και της ΜΚΟ και ποιοι είναι οι χρηματοδότες της ΜΚΟ; Όλα αυτά με βάση τον νόμο περί χρηματοδότησης των κομμάτων αποτελούν αναγκαίες νόμιμες προϋποθέσεις. Δεν γνωρίζω έως πού θα φτάσει η υπόθεση. Εικάζω πως θα εξεταστεί εξονυχιστικά.

Η τύχη των παγωμένων ρωσικών assets κυριαρχεί στην Ευρώπη και στο Eurogroup, με τον Πιερρ όμως να τρέχει εκτός από αυτό το project, και τις προτεραιότητές του. Μία από αυτές ακούει στο όνομα «ψηφιακό ευρώ». Ο Πιερρ προσεγγίζει όπως μου λένε το ζήτημα στρατηγικά, καθώς σε έναν κόσμο όπου τα αμερικανικά stablecoins ουσιαστικά θα λειτουργούν ως ψηφιακές προεκτάσεις του δολαρίου, η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει τη νομισματική της κυριαρχία. Στόχος του προέδρου του Eurogroup είναι το ψηφιακό ευρώ να εξασφαλίζει ταχύτερες ασφαλείς και φθηνότερες πληρωμές και να επιτρέψει τη δημιουργία νέων fintech προϊόντων. Στον όλο σχεδιασμό η χώρα μας μπορεί να παίξει ρόλο, καθώς δημιουργήθηκε το gov.gr, η ψηφιακή ταυτότητα - ψηφιακό πορτοφόλι και κυρίως η Ελλάδα διαθέτει καταρτισμένους software engineers ικανούς να υλοποιήσουν ευρωπαϊκά συστήματα μεγάλης κλίμακας. Εν ολίγοις το όλο έργο έχει πρακτικό και βεβαίως επιχειρηματικό ενδιαφέρον…

Στην αποδυνάμωση Τσίπρα, στοχεύει η ευθεία σύνδεση που κάνει πλέον ο Ανδρουλάκης, με διάφορα ΜΜΕ της εγχώριας ολιγαρχίας. Την πρώτη βολή κατά Τσίπρα μεριά, την έριξε προ ημερών ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι ο πολίτης δεν έχει ανάγκη απ' αυτούς που σκύβουν το κεφάλι στην εγχώρια ολιγαρχία για να έχουν μια καλή αντιμετώπιση από τα μέσα που ελέγχουν. Και εγώ που πίστευα ότι ο κ. Ανδρουλάκης ήταν αυτός που υιοθετούσε πλήρως το όποιο ρεπορτάζ του… Συγκροτήματος. Εντάξει, δεν έφτασε στο σημείο να μιλάει για χαμένα βαγόνια, όπως ο συντοπίτης του Μανώλης, αλλά έβαλε κι αυτός το χεράκι του στα ξυλόλια. Τότε οι ολιγάρχες και τα μέσα τους ήταν… καλά!

Δεν θέλω να πιστέψω ότι ο Νίκος είναι χολωμένος που η… ολιγαρχία επέλεξε Αλέξη και όχι τον ίδιον. Ο Νίκος είναι υπέρ των θεσμών. Δεν έχει σχέση με την διαπλοκή και τα παιχνίδια της.

Πάνω που ξεκαθαρίσαμε γιατί ο Ευ. Βενιζέλος κήρυξε τον ανένδοτο κατά του Μητσοτάκη ήρθε η Άννα Διαμαντοπούλου να αμφισβητήσει ότι ο πρωθυπουργός θα φτάσει στις κάλπες. Δεν ήταν έτσι η Άννα. Δεν ήταν παιδί του λαϊκισμού. Παίζει, λοιπόν, σε ένα γήπεδο που με οποιονδήποτε αντίπαλο θα έρχεται σταθερά δεύτερη. Άλλοι έχουν γράψει περισσότερα χιλιόμετρα στο άθλημα…

Ο Ανάλγητος