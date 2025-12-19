Ένας τραμπούκος με ηθικό πλεονέκτημα

Όχι αγαπητοί μου, δεν φταίει ο Παππάς. Όταν ένας τύπος, που από την φύση του είναι ακαλλιέργητος, τραμπούκος και πολιτικό-ιδεολογικός βαρύμαγκας, βρεθεί σ’ ένα κόμμα που τον τιμά με υψηλά αξιώματα, δίνοντας του ως προίκα και το φωτοστέφανο του ηθικού πλεονεκτήματος, τότε είναι φυσικό να μην διαθέτει κανένα έρμα. Να σηκώνει τη χερούκλα του και όποιον πάρει ο χάρος. Εκτός και αν θαρρείτε πως επειδή στα δικά σας μάτια έχει καταπέσει το Συριζαϊκό «ηθικό πλεονέκτημα», έχει ακυρωθεί και στα μάτια εκείνων που το διακινούσαν.

Αλλά δεν φταίει και για έναν ακόμα λόγο ο Παππάς. Ψηφίστηκε έτσι που ήταν. Τον ήξεραν, αλλά τον τίμησαν. Δεν διαφήμιζε λουλουδάκια και καρδούλες σαν την Κωνσταντοπούλου, την μαγκιά του έβαζε μπροστά όταν ζητούσε την ψήφο των πολιτών. Και εκείνοι του την έδωσαν. Γιατί ζητάμε τα ρέστα, το λοιπόν; Δεν κορόιδεψε κανέναν, δεν προέβαλε ψεύτικη εικόνα.

Επίσης, μην θαρρείτε πως επειδή εσείς φρίξατε με τον ξυλοδαρμό του συναδέλφου μας, έφριξαν εξίσου και οι αριστεροί ψηφοφόροι του Παππά. Ένας λαός που με το παραμικρό βγαίνει από το αμάξι του και πλακώνει τον οδηγό του διπλανού οχήματος για ένα τζαρτζάρισμα στην προτεραιότητα, είστε βέβαιοι ότι θα κακοχαρακτηρίσει έναν ευρωβουλευτή που έδειρε δημοσιογράφο; Άγαλμα θα του κάνει, σας το υπογράφω.

Φταίει ο Τσίπρας, άρα, που τον έβαλε στο ψηφοδέλτιο της Ευρωβουλής του Σύριζα; Κατ’ αρχήν δεν ήταν ο Τσίπρας αλλά ο Κασσελάκης αρχηγός του Σύριζα τότε που φτιάχτηκε το ψηφοδέλτιο, θυμίζω. Ο Τσίπρας βέβαια, ήταν αυτός που πρωτόκανε τον Παππά πολιτική φίρμα από αθλητική, όταν τον πλάσαρε ως πιθανό υποψήφιο δήμαρχο Αθήνας. Αλλά αμφότεροι οι αρχηγοί του Σύριζα, μια κοινή πεπατημένη όλων των αρχηγών ακολούθησαν στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων τους.

Τραγουδιστές, αθληταράδες, τηλεπερσόνες, παραφουσκωμένα «εγώ» που κάθονται πάνω σε ανύπαρκτα βιογραφικά… αυτά είναι τα πρόσωπα που γεμίζουν τα ευρωψηφοδέλτια όλων των κομμάτων. Ψέματα γράφω; Δεν πρόκειται για πολιτική διαδικασία, αλλά για ένα κοινό-κοινότατο «κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι».

Ο κοσμάκης ψάχνει γυαλιστερούς να τους ψηφίσει και οι γυαλιστεροί, μόλις εκλεγούν επιβεβαιώνουν την ηλιθιότητα τους. Οι δε αρχηγοί βολεύονται μια χαρά μέσα σ’ αυτό το συστηματάκι. Ούτε τον Μητσοτάκη εξαιρώ, έτσι; Ε, όταν όλα τα κόμματα βγάλουν στον αφρό κάθε καρυδιάς καρύδι, λογικό είναι να βλέπουμε μετά και κανέναν αγώνα μποξ ή ρεσιτάλ σαχλαμάρας από τους εκλεκτούς μας εκπροσώπους.

Τέλος πάντων, πολλοί τα λέμε και τα γράφουμε κατά καιρούς, την κρίσιμη ώρα κανένας δεν μας ακούει. Τα ψηφαλάκια τα σαρώνουν όλα…