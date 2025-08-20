Κερατέα: Άρχισαν οι αιτήσεις αποζημιώσεων για ζημιές σε φυτική παραγωγή από τη φωτιά

Άρχισαν οι διαδικασίες για στήριξη των πληγέντων από την πυρκαγιά της 8ης και 9ης Αυγούστου στις περιοχές της Κερατέας.



Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Λαυρεωτικής: «Οι ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο στην Κερατέα (Μητροπήσι, Χάρβαλο Μανούτσο, Δημολάκι, Δροσιά, Αρί) μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις ζημιάς, εφόσον έχουν καταθέσει Δήλωση Καλλιέργειας ΟΣΔΕ-ΕΛΓΑ έτους 2024 ή 2025. Τρόπος υποβολής: Ηλεκτρονικά από τον Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ.

Απαιτούμενο δικαιολογητικό: Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής ΕΛΓΑ έτους 2024 ή 2025, στην οποία πρέπει να είναι σημειωμένα τα αγροτεμάχια που ζημιώθηκαν».

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν από χθες Τρίτη 19 Αυγούστου. Σημείο υποβολής αιτήσεων: Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας, Λεωφόρος Σουνίου 37, Κερατέα, Τ.Κ. 19001. Πληροφορίες – Επικοινωνία: Τηλέφωνο: 22993-20230.