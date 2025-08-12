Ασιατικές αγορές: Οι εξελίξεις στους δασμούς έφεραν ρεκόρ για τον Nikkei την Τρίτη 

Το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε ο Nikkei στην Ιαπωνία ξεχώρισε στις συνεδριάσεις της Τρίτης για τα μεγάλα ασιατικά χρηματιστήρια, στον απόηχο της παράτασης της ανακωχής για τους δασμούς ΗΠΑ - Κίνας.

Η παράταση της αναστολής των δασμών μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου για 90 ακόμη ημέρες ενίσχυσε επίσης την αισιοδοξία των επενδυτών, καθώς απέτρεψε την επιβολή τριψήφιων δασμών στις κινεζικές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εξάλλου, οι αναλυτές αναμένουν τα στοιχεία για την πορεία του αμερικανικού πληθωρισμού κατά τον Ιούλιο εν μέσω των προσδοκιών για μειώσεις των επιτοκίων από την ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) τους επόμενους μήνες και υποχώρηση του κόστους δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, οι προβολείς του ενδιαφέροντος βρίσκονται ήδη στην Αλάσκα , ενόψει της συνάντησης που θα έχει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν, την Παρασκευή.

Οι αγορές αναμένονται εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία και ειδικότερα θα εστιάσουν σε ενδεχόμενες ενδείξεις για αποκλιμάκωση της ένοπλης σύρραξης που μαίνεται στην ανατολική Ευρώπη από τον Φεβρουάριο του 2022.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο 2,1% στις 42.715 μονάδες, ξεπερνώντας ενδοσυνεδριακά και τα επίπεδα των 43.000 μονάδες. Ο ευρύτερος ενισχύθηκε 1,39% στις 3.06 μονάδες.

Στην Αυστραλία ο ASX/200 ισχυροποιήθηκε 0,41% στις 8.880 μονάδες, μετά από την απόφαση της κεντρικής τράπεζας για μείωση των επιτοκίων. Στη Νότια Κορέα ο Kospi έπεσε 0,53% στις 3.189 μονάδες.

Στην Ινδία ο Nifty 50 δεν παρουσίαζε ουσιαστική μεταβολή, στις 24.577 μονάδες.

Στην Κίνα ο Shanghai Composite ανέβαινε 0,46% στις 3.664 μονάδες και ο Shenzhen Component ενισχύονταν 0,43% στις 11.340 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έγραφε κέρδη 0,1% στις 24.920 μονάδες.