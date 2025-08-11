Ο Τραμπ αναστέλλει για άλλες 90 ημέρες την επιβολή δασμών στις εισαγωγές από την Κίνα

Εκτελεστικό διάταγμα που παρατείνει την αναστολή των δασμών με την Κίνα για άλλα 90 ημέρες υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Το διάταγμα ακολούθησε μια αόριστη απάντηση του Τραμπ σε δημοσιογράφους σχετικά με το αν θα παρατείνει τα χαμηλότερα δασμολογικά ποσοστά, μια μέρα μετά την έκκλησή του προς το Πεκίνο να τετραπλασιάσει τις αγορές σόγιας από τις ΗΠΑ.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε τη Δευτέρα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, λίγες ώρες πριν από την επανέναρξη των τριψήφιων δασμών των ΗΠΑ επί των κινεζικών προϊόντων. Η αναστολή των δασμών μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον επρόκειτο να λήξει την Τρίτη στις 00:01 ET (04:01 GMT). Το διάταγμα αποτρέπει την αύξηση των αμερικανικών δασμών επί των κινεζικών προϊόντων σε 145%, με τους κινεζικούς δασμούς επί των αμερικανικών προϊόντων να φτάνουν το 125%, ποσοστά που θα είχαν ως αποτέλεσμα ένα ουσιαστικό εμπορικό εμπάργκο.

«Θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου, όταν ρωτήθηκε πώς σκοπεύει να παρατείνει την προθεσμία. «Έχουν συμπεριφερθεί πολύ καλά. Η σχέση με τον Πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ) και εμένα είναι πολύ καλή».

Οι εισαγωγές από την Κίνα υπόκεινται επί του παρόντος σε δασμούς 30%, συμπεριλαμβανομένου ενός βασικού συντελεστή 10% και δασμών 20% που σχετίζονται με τη φεντανύλη, οι οποίοι επιβλήθηκαν από την Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Η Κίνα ανταποκρίθηκε στην αποκλιμάκωση, μειώνοντας το ποσοστό των εισαγωγών από τις ΗΠΑ στο 10%.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν εκεχειρία στην εμπορική τους διαμάχη έπειτα από συνομιλίες στη Γενεύη της Ελβετίας, συμφωνώντας σε μια περίοδο 90 ημερών για περαιτέρω συνομιλίες. Συναντήθηκαν ξανά στη Στοκχόλμη της Σουηδίας στα τέλη Ιουλίου, αλλά δεν ανακοίνωσαν συμφωνία για περαιτέρω παράταση της προθεσμίας.

Η Kelly Ann Shaw, ανώτερη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου για θέματα εμπορίου κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ και τώρα στην Akin Gump Strauss Hauer & Feld, δήλωσε ότι αναμένει ο Τραμπ να παρατείνει την 90ήμερη «χαλάρωση των δασμών» για άλλα 90 ημέρες αργότερα τη Δευτέρα.

«Δεν θα ήταν διαπραγμάτευση στο στυλ Τραμπ αν δεν γινόταν την τελευταία στιγμή», είπε, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ θα μπορούσε επίσης να ανακοινώσει πρόοδο σε άλλους τομείς των οικονομικών σχέσεων ως υπόβαθρο για τη χορήγηση της παράτασης.

«Ο λόγος για την 90ήμερη παύση ήταν εξ αρχής η προετοιμασία του εδάφους για ευρύτερες διαπραγματεύσεις και το Σαββατοκύριακο υπήρξε μεγάλη φασαρία για όλα, από τη σόγια έως τους ελέγχους των εξαγωγών και την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα», είπε.

Ο Ryan Majerus, πρώην αξιωματούχος του εμπορίου των ΗΠΑ που τώρα εργάζεται στο δικηγορικό γραφείο King & Spalding, χαιρέτισε την είδηση.

«Αυτό θα μειώσει αναμφίβολα την ανησυχία και των δύο πλευρών καθώς οι συνομιλίες συνεχίζονται και καθώς οι ΗΠΑ και η Κίνα εργάζονται για την επίτευξη μιας συμφωνίας-πλαισίου το φθινόπωρο. Είμαι βέβαιος ότι οι επενδυτικές δεσμεύσεις θα ληφθούν υπόψη σε οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία, και η παράταση τους δίνει περισσότερο χρόνο για να προσπαθήσουν να επιλύσουν ορισμένα από τα μακροχρόνια εμπορικά ζητήματα», είπε.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει πέραν των δηλώσεων του Τραμπ. Το υπουργείο Οικονομικών και το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια.

Από πλευράς του, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον έχει τα προσόντα για μια συμφωνία με την Κίνα και ότι είναι «αισιόδοξος» για την πορεία προς τα εμπρός.

Ο Τραμπ πίεσε για επιπλέον παραχωρήσεις την Κυριακή, προτρέποντας την Κίνα να τετραπλασιάσει τις αγορές σόγιας, αν και οι αναλυτές αμφισβήτησαν τη σκοπιμότητα μιας τέτοιας συμφωνίας. Ο Τραμπ δεν επανέλαβε το αίτημα αυτό τη Δευτέρα.

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον πιέζει επίσης το Πεκίνο να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, με τον Τραμπ να απειλεί να επιβάλει δευτερεύοντα