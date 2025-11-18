Κυρ. Μητσοτάκης: Θα δώσουμε 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη του εισοδήματος - Έρχεται νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό και έκτακτη ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ αναφέρθηκε στην ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, σημειώνοντας πως «εμείς θα δώσουμε παραπάνω από 2 δισ. ευρώ τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος» είπε, επίσης, ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση επέλεξε να στηρίξει τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά.

Πρόσθεσε, δε, ότι θα υπάρξουν κι άλλα μέτρα για το στεγαστικό που αναμένεται να ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του έτους.

Επίσης, ανακοίνωσε ότι αφενός στους αγρότες θα καταβληθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου το μεγαλύτερο μέρος της βασικής ενίσχυσης και αφετέρου στους κτηνοτρόφους θα δοθεί έκτακτη ενίσχυση για τα ζώα που έχουν θανατώσει λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε, επίσης, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ότι η ΝΔ θα έχει στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη καθώς και ότι δεν σκέφτεται αλλαγή του εκλογικού νόμου.

Όσον αφορά στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναρωτήθηκε «εσείς θα μπαίνατε σε ένα πλοίο του οποίου ο καπετάνιος το έχει ρίξει ήδη μία φορά στα βράχια;»

Δείτε τη συνέντευξή του:

Τα βασικά σημεία της συνέντευξης του πρωθυπουργού

Για την κίνηση

«Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια μαγική λύση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας και εξήγησε ότι η λύση δεν μπορεί να είναι άλλη από μία συστηματική υποστήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς κι ότι δρόμοι δεν μπορούν να κατασκευαστούν σε πολύ σύντομο διάστημα.

Η γραμμή 4 του μετρό είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο το οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιείται στη χώρα» τόνισε και παρατήρησε ότι και αυτή είναι μια λύση πιο μακροπρόθεσμη. «Βραχυπρόθεσμα όλη η έμφαση θα πρέπει να πέσει στην ενίσχυση των λεωφορείων» ανέφερε και όπως είπε, «έχουμε ήδη 800 νέα λεωφορεία αλλά ούτε αυτό αρκεί, ενώ πρέπει ταυτόχρονα να αυξηθεί και η συχνότητα των λεωφορείων. Η προτεραιοποίηση που δίνεται είναι να αυξηθεί εντός έξι μηνών η συχνότητα στις διαδρομές εκείνες που χρησιμοποιεί ο πολίτης περισσότερο, όπως το λεωφορείο 550 που ξεκινά από την Κηφισιά και καταλήγει στο Φάληρο».

«Οφείλω να επισημάνω βέβαια -χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία- ότι σε όλες τις μεγαλουπόλεις του κόσμου το πρωί και ενδεχομένως στην απογευματινή επιστροφή υπάρχει κίνηση, η οποία έχει επιδεινωθεί στην Αθήνα για τους λόγους που σας είπα» πρόσθεσε.

Για ακρίβεια

Σε ερώτηση σχετικά με την ακρίβεια και με όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης στη Βουλή για τις τιμές στα ρεβίθια που είναι 14 φορές πάνω από το χωράφι στο ράφι, ο πρωθυπουργός τόνισε αρχικά ότι είναι πολύ άδικο για τη συνθετότητα του προβλήματος να παίρνει κανείς αποσπασματικά κάποιες τιμές και να προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει υπέρ ή κατά μιας συγκεκριμένης θέσης. «Ποια είναι η αλήθεια; Υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας στη χώρα. Το έχω πει πολλές φορές, το έχω αναγνωρίσει. Ειδικά για τους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι στο νοίκι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ταυτόχρονα ότι η ακρίβεια είναι σήμερα ένα παγκόσμιο φαινόμενο», τόνισε. Πρόσθεσε ότι αυτό που μπορεί να κάνει κανείς για το πρόβλημα είναι να στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και ταυτόχρονα να κάνει όλους εκείνους τους ελέγχους στην αγορά ώστε να περιορίσει τα φαινόμενα αισχροκέρδειας. «Ψηφίζουμε μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση η οποία αποτελούσε και πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Μία ενιαία ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή στην οποία θα συνενωθούν όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί και η οποία θα έχει και την ανεξαρτησία και τη δύναμη να επιβάλει πρόστιμα και να προσπαθεί να βάλει τη μέγιστη δυνατή τάξη στην αγορά» τόνισε. «Όμως επιμένω ότι η λύση είναι τελικά ο πολίτης να έχει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του. Και αυτό γίνεται με μία πολύ τολμηρή μεταρρύθμιση φορολογική την οποία οι πολίτες θα δουν από τον επόμενο χρόνο και η οποία θα αυξήσει ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημά τους» πρόσθεσε, ενώ αναφορά έκανε στο σημείο αυτό και στο μέτρο της επιστροφής ενοικίου.

«Εμείς θα δώσουμε παραπάνω από 2 δισ. ευρώ τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος» είπε, επίσης, ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση επέλεξε να στηρίξει τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά.

Για το στεγαστικό

Πρόσθεσε, δε, ότι θα υπάρξουν κι άλλα μέτρα για το στεγαστικό που αναμένεται να ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του έτους. Μίλησε για την κοινωνική αντιπαροχή και είπε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση και η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι το «πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα πολλά, εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά ακίνητα, ποια είναι τα κίνητρα και τα αντικίνητρα για να πείσουμε τους ιδιοκτήτες να βγάλουν αυτά τα ακίνητα στην αγορά». «Έχουμε ήδη ψηφίσει μια σειρά από φορολογικά κίνητρα» και «θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες για την ανακαίνιση κλειστών κατά προτεραιότητα διαμερισμάτων με πολύ ευνοϊκούς όρους επισκευής» και πιθανότατα η σχετική εξαγγελία θα γίνει πριν από το τέλος του χρόνου.

Για τους αγρότες

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του ο πρωθυπουργός τόνισε για το θέμα των αγροτών ότι «η δέσμευσή μας είναι να πληρώσουμε το μεγαλύτερο κομμάτι της ενίσχυσης στα τέλη Νοεμβρίου» και υπενθύμισε ότι «τα προηγούμενα χρόνια δινόταν στα τέλη Οκτωβρίου, άρα μιλάμε για μία καθυστέρηση ενός μήνα». «Εδώ όμως πάμε να κάνουμε μία πολύ δραστική μεταρρύθμιση. Δύσκολη μεταρρύθμιση με κόστος πολιτικό, απότοκο προβλημάτων και σφαλμάτων τα οποία και εμείς έχουμε αναγνωρίσει, απολύτως απαραίτητη όμως για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας» ανέφερε.

Στη συνέχεια επισήμανε ότι πρέπει να γνωρίζουν οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι ότι τελικά «θα είναι ωφελημένοι από το νέο σύστημα γιατί πολύ απλά θα πετάει έξω αυτούς οι οποίοι δεν δικαιούνται να πάρουν χρήματα ευρωπαϊκά αλλά το ποσό το οποίο έχουμε προς διάθεση είναι το ίδιο». «Άρα οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι θα πάρουν περισσότερα χρήματα» τόνισε.

Αναγνώρισε στο σημείο αυτό ότι στην κτηνοτροφία υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα καθώς θανατώθηκαν κοπάδια κι εκεί οι δυστοκίες από τη μετάπτωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ήρθε δυστυχώς και συνέπεσε με την ευλογιά, που θανατώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ζώα. «Θα υπάρξει πρωτοβουλία από την κυβέρνηση η οποία θα εξειδικευθεί τις επόμενες μέρες. Θα υπάρξει έως το τέλος του έτους άμεση στήριξη εισοδήματος στους κτηνοτρόφους οι οποίοι θανάτωσαν ζώα ως αποτέλεσμα της ευλογιάς. Μιλάμε για μια συμπληρωματική ενίσχυση η οποία θα καταβληθεί πριν το τέλος του έτους, θα είναι ανάλογη με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν και θα δώσουμε με αυτόν τον τρόπο στους κτηνοτρόφους τη δυνατότητα να αναπληρώσουν το εισόδημά τους έως ότου μπορέσουν να ανασυστήσουν τα κοπάδια τους». Πρόσθεσε ότι θα είναι συμπληρωματικά χρήματα που θα ανασυρθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες μέρες.

Για τα ΕΛΤΑ

Ερωτηθείς για το θέμα των ΕΛΤΑ ο πρωθυπουργός τόνισε πως είναι δεδομένο ότι εάν τα ΕΛΤΑ δεν προχωρήσουν σε μία διαδικασία εξυγίανσης, θα αναγκαστούν να χρεωκοπήσουν και να κλείσουν προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων. «Αυτοί λοιπόν οι οποίοι αντιπαλεύουν το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ ουσιαστικά συντάσσονται με τα ιδιωτικά συμφέροντα» πρόσθεσε.

Τόνισε ταυτόχρονα ότι έχει αλλάξει η φύση της ταχυδρομικής δραστηριότητας, οπότε, όπως είπε, πρέπει να υπάρξει εξυγίανση του δικτύου των ΕΛΤΑ που πρέπει όμως να λάβει υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες, τη δυνατότητα εξυπηρέτησης με εναλλακτικούς τρόπους σημείων τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια. Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, «ακριβώς αυτήν την άσκηση κάνει τώρα το υπουργείο Οικονομικών μαζί με το Υπερταμείο και εντός των επόμενων μηνών θα καταλήξουμε σε μία λύση η οποία και θα αναγνωρίζει την ανάγκη συρρίκνωσης του δικτύου αλλά ταυτόχρονα θα παρέχει και εναλλακτικές λύσεις ώστε κανένας δήμος να μη βρίσκεται χωρίς σημείο εξυπηρέτησης και να μην αισθάνονται οι πολίτες της περιφέρειας -αυτοί οι λίγοι οι οποίοι ενδεχομένως μπορεί να αναζητούν ακόμη τις υπηρεσίες του φυσικού δικτύου διανομής των ΕΛΤΑ- ότι καθ' οιονδήποτε τρόπο είναι παραμελημένοι από το κεντρικό κράτος».

Υπογράμμισε επίσης ότι υπάρχουν τεχνικά ζητήματα στην πρόταση για παρουσία στα ΚΕΠ καθώς τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να πάρουν κρατική ενίσχυση. Είπε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ιδιαιτερότητες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ότι υπάρχουν δυνατότητες να φιλοξενηθούν καταστήματα των ΕΛΤΑ και σε άλλους χώρους. «Από τη μια πρέπει να πούμε στους πολίτες ότι τα ΕΛΤΑ πρέπει να εξυγιανθούν, από την άλλη πιστεύω ότι αυτή η άσκηση της συνεννόησης και της διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες, κατάστημα - κατάστημα πρέπει να γίνει και όλη αυτή η συζήτηση κατέδειξε την αναγκαιότητα να είχε γίνει ενδεχομένως νωρίτερα αλλά αυτό πια δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση σε τοπικό επίπεδο και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μία λύση η οποία θα είναι ικανοποιητική» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Για ενεργειακά

Ο Κυρ. Μητσοτάκης τόνισε πως όλοι αντιλαμβάνονται ότι με τις συμφωνίες που υπογράφηκαν την προηγούμενη αλλά και αυτήν την εβδομάδα και με τη σημαντική παρουσία τόσων αμερικανών παραγόντων στη χώρα μας η πατρίδα μας αναβαθμίζεται ουσιαστικά γεωπολιτικά και ενεργειακά και καθίσταται από απόληξη ενός ενεργειακού δικτύου σε κεντρικό κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς τον βορά.

Όπως τόνισε, καθίσταται η Ελλάδα ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τις βαλκανικές χώρες και την Ουκρανία κάτι που έχει οφέλη στο συνολικό σύνθετο γεωπολιτικό παιχνίδι που παίζεται σήμερα.

Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα τόνισε ότι εκτός από τις συμφωνίες για τον βόρειο διάδρομο φυσικού αερίου, ίσως ακόμα πιο σημαντική είναι η επιλογή της Exxon μαζί με δύο ελληνικές εταιρείες να προχωρήσουν στην πρώτη ερευνητική εξόρυξη για φυσικό αέριο στην πατρίδα μας τα τελευταία 40 χρόνια. «Δεν ξέρουμε αν αυτή η εξόρυξη θα έχει αποτελέσματα. Το γεγονός ότι προχωράει από μόνη της δείχνει όμως ότι υπάρχει ένα δυνητικό κοίτασμα μεγάλου ενδιαφέροντος. Εάν είναι θετική, καταλαβαίνετε ότι τα οικονομικά οφέλη για την πατρίδα μας θα είναι τεράστια. Διότι από 'κει που θα εισάγουμε σήμερα φυσικό αέριο για τις δικές μας ανάγκες, θα μπορούμε να τις καλύπτουμε από μόνοι μας και να εξάγουμε το φυσικό αέριο το οποίο έχουμε εμείς» ανέφερε. Τόνισε επίσης ότι οφείλουμε τουλάχιστον ως Ελλάδα να διερευνήσουμε αν έχουμε αξιοποιήσιμα κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Για το θέμα των τιμών που απασχολούν τα ελληνικά νοικοκυριά είπε ότι «καθ'όλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών η κυβέρνηση στήριξε τα νοικοκυριά με σημαντικότατες επιδοτήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, που ήταν απότοκο της δραστικής αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου. Σήμερα τα πράγματα έχουν σε μεγάλο βαθμό σταθεροποιηθεί και εκτιμώ ότι με την καλύτερη διασυνδεσιμότητα των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας οι τιμές μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα βαίνουν μειούμενες».

Στο σημείο αυτό τόνισε ότι «πρέπει να κρατήσουμε τη σημαντικότατη αναβάθμιση της πατρίδας μας γεωπολιτικά και ενεργειακά ως αποτέλεσμα αυτών των συμφωνιών και το γεγονός ότι υπάρχει μια πολύ θετική προοπτική η χώρα μας να μπορεί να αξιοποιήσει τα δικά της κοιτάσματα φυσικού αερίου». Πρόσθεσε ότι οι εξορύξεις θα γίνουν σχετικά σύντομα και εντός των επόμενων 18 μηνών θα έχουμε γεωτρύπανο ερευνητικό στο Ιόνιο.

Για καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ ο Κυρ. Μητσοτάκης είπε ότι υπάρχει πράγματι ένα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές και από τις ΗΠΑ για έργα διασυνδεσιμότητας στην ανατολική Μεσόγειο. «Για να μπορέσει το ενδιαφέρον αυτό να ποσοτικοποιηθεί και να διευρυνθεί περαιτέρω χρειάζεται μία επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών δεδομένων έτσι ώστε με αυτά τα επικαιροποιημένα δεδομένα να μπορούμε να μιλήσουμε στους επενδυτές και να τους προσελκύσουμε να επενδύσουν στο καλώδιο» ανέφερε.

Για συνάντηση με Τραμπ

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη συνάντηση με τον αμερικανό πρόεδρο, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι έχει συναντηθεί ξανά με τον κ. Τραμπ. «Είμαι ένας από τους σχετικά παλαιότερους ευρωπαίους ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο» είπε και είχε συναντηθεί και κατά την πρώτη του θητεία μαζί του. «Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή, σύντομα, θα συναντηθώ και πάλι μαζί του γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει έναν σημαντικό ρόλο να παίξει σε αυτό το νέο γεωενεργειακό και γεωπολιτικό περιβάλλον». Τόνισε ότι πολύ σημαντικός σε όλα αυτά είναι και ο ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία ελέγχει άνω του 25% της παγκόσμιας δυναμικότητας πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Όπως είπε, όλα αυτά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για σημαντικότατη ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και απαντούν σε αυτούς που με ευκολία έλεγαν ότι η κυβέρνηση δεν έχει σημεία επαφής με τη νέα κυβέρνηση Τραμπ, καθώς οι εξελίξεις εάν μη τι άλλο τους διέψευσαν πανηγυρικά.

Για Σαμαρά - Τσίπρα

Στο σημείο αυτό μετά από σχετική ερώτηση ανέφερε ότι «ο κ. Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ. Δεν θα σχολιάσω τους λόγους που οδήγησαν στην αποπομπή του από την παράταξή μας. Σεβόμενος αυτή του τη θέση, την ιστορία του αλλά τολμώ να πω και το πρόσφατο συντριπτικό πένθος του επιλέγω συνειδητά να μην σχολιάσω δημόσια τίποτα από αυτά τα οποία λέει ο κ. Σαμαράς».

Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε ότι δεν θα διαβάσει όλο το βιβλίο του. «Διαβάζω από τις προδημοσιεύσεις κάποια σημεία που αφορούν σε εποχές εξαιρετικά δύσκολες. Όπως είπα, έχω προσωπική άποψη γι αυτή την περίοδο. Εγώ επιλέγω να μιλάω για το μέλλον, ο κ. Τσίπρας επιλέγει να μιλάει για το παρελθόν. Το γεγονός ότι αισθάνεται την ανάγκη να επανέλθει και με κάποιο τρόπο να ξαναγράψει όπως ο ίδιος πιστεύει μια ιστορία η οποία είναι λίγο-πολύ καταγεγραμμένη στη συνείδηση των πολιτών, με κάνει να πιστεύω ότι μάλλον άσχημα αισθάνεται για αυτά τα οποία έγιναν επί πρωθυπουργίας του. Σε κάθε περίπτωση μια κουβέντα μπορώ να πω για τον κ. Τσίπρα: δεν ξέρω αν εσείς θα μπαίνατε σε ένα πλοίο του οποίου ο καπετάνιος το έχει ρίξει μια φορά στα βράχια».

Για τις μεταρρυθμίσεις και τις εκλογές

Επί της συζήτησης για τις επόμενες εκλογές ο πρωθυπουργός απάντησε ότι «όλα αυτά είναι παράξενα. Αφήστε τον χρόνο να εξελιχθεί. Να δούμε ποια κόμματα τελικά θα εκτεθούν στις εκλογές του 2027. Καταλαβαίνετε ότι το δικό μου μέλημα, το πρώτο, είναι να αντιμετωπίζω τα πολλά προβλήματα που έχουν οι πολίτες. Νομίζω ότι οι πολίτες πολύ περισσότερο ενδιαφέρονται γι αυτά τα οποία συζητήσαμε στην αρχή της εκπομπής για την ακρίβεια, για το κυκλοφοριακό, για την υγεία, για ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά τους, για το πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε να κάνουν τη ζωή τους λίγο πιο εύκολη, λιγότερο δύσκολη. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι περισσότερο απασχολούν αυτό το οποίο αποκαλώ την πολιτική κουζίνα και την πολιτική παραπολιτική».

Τόνισε στο σημείο αυτό ότι: «Εκλογές θα γίνουν το 2027. Η ΝΔ όπως και στις προηγούμενες εκλογές διεκδικεί την αυτοδυναμία. Διαβάζω σενάρια για διπλές κάλπες, τριπλές κάλπες. Δεν υπάρχουν αυτά στο δικό μου το μυαλό. Υπάρχει μια εκλογή, το 2027, στην οποία η κυβέρνηση θα θέσει στην κρίση του ελληνικού λαού το έργο της και ταυτόχρονα θα μιλήσει και για το μέλλον για το τι θα ήθελε να κάνει εφόσον ο ελληνικός λαός την εμπιστευθεί για μία ακόμα τετραετία». Η συζήτηση περί ανασχηματισμού και πρόωρων εκλογών είναι διαρκώς επαναλαμβανόμενη, σχολίασε καθώς και ότι προσωπικά νομίζει ότι η κοινωνία λίγο ενδιαφέρεται για όλα αυτά.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει μεταρρυθμιστική κόπωση, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι πρέπει να ανατρέξει κανείς στο πρόγραμμα της κυβέρνησης το 2023 και να δει ποιες από τις μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνει δεν βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης. «Η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής -με πολιτικό κόστος όπως ξέρετε- αποτέλεσε εμβληματική μεταρρύθμιση της δεύτερης τετραετίας η οποία ήδη αποδίδει αποτελέσματα» τόνισε.

Αναφέρθηκε επίσης στη μεγάλη μεταρρύθμιση με τα μη-κρατικά, μη-κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, στις μεγάλες αλλαγές στην Υγεία, στις προληπτικές εξετάσεις, στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης για τα νέα τμήματα επειγόντων περιστατικών, στη μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη με την κατάργηση των ειρηνοδικείων και την ενοποίησή τους στα πρωτοδικεία που ήδη αρχίζει και αποδίδει αποτελέσματα. Σημείωσε στο σημείο αυτό ότι η εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη είναι κρίσιμος πυλώνας για τη σωστή λειτουργία της Δημοκρατίας συνολικά. «Θυμάστε ότι μετά τις εκλογές του 2023 μίλησα για τη νομιμότητα παντού», είπε ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στο τι έχει γίνει στα γήπεδα, στο ελληνικό FBI και την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς σε πολεοδομίες και δήμους. Έκανε λόγο για μεγάλες αλλαγές που γίνονται στη χώρα κι έχουν διάρκεια και ένταση. «Έχουμε ακόμη 18 μήνες μέχρι τις εκλογές. Δεν έχω καμία διάθεση να πατήσω φρένο και να μην ασχοληθώ με δύσκολα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα, τα οφέλη όμως οι πολίτες θα τα δουν σε κάποια χρόνια από τώρα» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια είπε ότι ευρύτερα πρόκειται για μεταρρυθμίσεις που έχουν αποτύπωμα στην καθημερινή ζωή και ανέφερε «το παράδειγμα της ανεργίας που είναι ένα θέμα για το οποίο μιλάμε λίγο: το 2019 ήταν 18% και τώρα είμαστε κάτω από το 8%». Πρόσθεσε ότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από τα 650 στα 880 ευρώ και θα πάει στα 950 ευρώ το 2027. Ο μέσος μισθός για την πλήρη απασχόληση είναι ήδη κοντά στα 1.500 ευρώ. Οι μισθοί αυξάνονται γιατί όταν μειώνεται η ανεργία, οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να πληρώσουν περισσότερο για να προσελκύσου εργαζομένους. Σε όλα αυτά, είπε, πρέπει να προστεθούν οι σημαντικές πρωτοβουλίες για τη θεματολογία του μέλλοντος, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη.

Μετά από σχετική ερώτηση, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι στο κοινό ανακοινωθέν υπάρχει αναφορά στη δυνατότητα διερεύνησης για τη συμπαραγωγή θαλάσσιων drones με την Ουκρανία, η οποία έχει σημαντική εμπειρία στον τομέα αυτό.

Το μεγάλο πρόβλημα είναι η εύρεση εργαζομένων. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κέντρα δεδομένων».

«Υπάρχει μια δυνατότητα συμπαραγωγής drone με την Ουκρανία».

«Θα πληρωθεί η βασική ενίσχυση των αγροτών ως τέλη Νοεμβρίου και ως τέλη του 2025 θα έρθει η στήριξη των κτηνοτρόφων».

«Είμαστε κοντά σε λύση για το θέμα με τις ενεργοβόρες βιομηχανίες και την ενίσχυσή τους».

«Είμαστε η μόνη αξιόπιστη πολιτική δύναμη που εξασφαλίζει σταθερότητα. Παρά τη φθορά της η κυβέρνηση προηγείται με υπερδιπλάσια ποσοστά».

«Η πολιτική σταθερότητα μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε ενεργειακές συμφωνίες, να αναβαθμίζεται η επενδυτική μας βαθμίδα και σήμερα που μιλάμε έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση που υλοποιεί το πρόγραμμά της».

«Στην ΕΡΤ γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια, επενδύει σε ψηφιακά μέσα και το νομοσχέδιο βάζει σε μια τάξη εκκρεμότητες από το παρελθόν. Οι εποχές που το ΕΡΤ ήταν κυβερνητικό φερέφωνο ανήκουν στο παρελθόν».

«Έχουν λήξει οι διοικήσεις των Ανεξάρτητων Αρχών εδώ και 2 χρόνια και υπάρχει ένα κενό λόγω της αδιαλλαξίας της αντιπολίτευσης. Ελπίζουμε σε συνεννόηση».

«Σίγουρα θα γίνει συνάντηση με τον κ. Ερντογάν. Η ηρεμία στα ελληνοτουρκικά είναι καλοδεχούμενη, δεν υπάρχουν παραβιάσεις, συνεργαζόμαστε στο μεταναστευτικό και χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες πάνε στα νησιά μας στο Β. Αιγαίο».

Αναλυτικά η συνέντευξη του πρωθυπουργού

Κατερίνα Δούκα: Η ώρα είναι 8:15 και είναι μαζί μας ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο ERT News.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλημέρα σας, καλημέρα στους τηλεθεατές μας, συγχαρητήρια για την εξαιρετική πρωτοβουλία του ERT News και χαίρομαι πολύ που μου δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχω και εγώ σε αυτήν την προσπάθεια.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.

Κατερίνα Δούκα: Ευχαριστούμε πολύ.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε κατευθείαν, κ. Πρωθυπουργέ, να σας πούμε το εξής: τώρα, φαντάζομαι, ερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου προς το Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής είδατε την κίνηση που υπάρχει στους δρόμους. Φαντάζομαι τη συναντάτε έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα. Είναι ένα θέμα για το οποίο οι τηλεθεατές μας καθημερινά μας στέλνουν μηνύματα και μας λένε ότι «δεν πάει άλλο στην Αττική». Από το Μαρούσι που έχουν αναπτυχθεί -και καλώς έχουν αναπτυχθεί- πολλές εταιρείες, μέχρι το Ελληνικό που γίνονται οι εργασίες μιας μεγάλης επένδυσης, μέχρι τον Κηφισό, οι οδηγοί αναστενάζουν και αναζητούν λύσεις.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Και έχουν δίκιο, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια μαγική λύση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας, το οποίο σε μεγάλο βαθμό έχει επιδεινωθεί από το γεγονός ότι έχουν πουληθεί περισσότερα αυτοκίνητα τα τελευταία χρόνια, χωρίς κατ΄ ανάγκη να έχουν αποσυρθεί παλαιότερα αυτοκίνητα.

Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί κανείς εύκολα να κατασκευάσει γρήγορα νέους δρόμους στο λεκανοπέδιο, η δε εμπειρία μας λέει ότι όποτε κατασκευάζονται πολλοί νέοι δρόμοι και αυτοί τελικά γεμίζουν.

Η λύση δεν μπορεί να είναι άλλη από μία συστηματική υποστήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η Γραμμή 4 του Μετρό είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο το οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιείται στη χώρα. Θα χρειαστούν ακόμα χρόνια για να μπορέσει να υλοποιηθεί, όμως έχει αποδειχθεί ότι όπου έχει πάει το Μετρό, τελικά έχει συντείνει σημαντικά στη διευκόλυνση των μετακινούμενων πολιτών. Αλλά και αυτή είναι μία λύση η οποία είναι πιο μακροπρόθεσμη.

Βραχυπρόθεσμα όλη η έμφαση θα πρέπει να πέσει στην ενίσχυση των λεωφορείων. Νομίζω ότι το βλέπετε ήδη κι εσείς κινούμενοι στους δρόμους, έχουμε ήδη 800 καινούργια λεωφορεία, αλλά ούτε αυτό αρκεί, πρέπει ταυτόχρονα να αυξήσουμε και τη συχνότητα των λεωφορείων.

Η προτεραιοποίηση και η κατεύθυνση που έχω δώσει προσωπικά στο Υπουργείο Μεταφορών και στις εταιρείες του Υπερταμείου είναι να βάλουμε έναν συγκεκριμένο στόχο: να αυξήσουμε εντός έξι μηνών τη συχνότητα στις διαδρομές εκείνες που χρησιμοποιεί ο πολίτης περισσότερο.

Για παράδειγμα, πάρτε το «550» που είναι το κλασικό λεωφορείο το οποίο ξεκινάει από την Κηφισιά και καταλήγει στο Φάληρο. Αυτή τη στιγμή η χρονοαπόσταση είναι μεγάλη, το οποίο σημαίνει ότι ο κόσμος ταλαιπωρείται.

Καλύτερη εφαρμογή, βέβαια, και του ΚΟΚ για τις λεωφορειολωρίδες, ώστε ο πολίτης να έχει ουσιαστικά μία εναλλακτική στο αυτοκίνητο. Όμως, καταλαβαίνω απόλυτα αυτό το οποίο λέτε.

Οφείλω να επισημάνω βέβαια -χωρίς αυτό να θέλω να είναι δικαιολογία- ότι σε όλες τις μεγαλουπόλεις του κόσμου το πρωί και ενδεχομένως στην απογευματινή επιστροφή υπάρχει κίνηση, η οποία, βέβαια, έχει επιδεινωθεί στην Αθήνα για τους λόγους που σας είπα.

Κατερίνα Δούκα: Θα ήθελα να συνεχίσουμε με θέματα καθημερινότητας, πριν πάμε στα υπόλοιπα και στα ενεργειακά, να μιλήσουμε για την ακρίβεια. Παίρνω αφορμή από κάτι που είπε ο κ. Ανδρουλάκης σε εσάς στη Βουλή. Είπε ένα στοιχείο, ότι η τιμή στα ρεβίθια είναι 15 φορές πάνω από το χωράφι στο ράφι, ότι είναι 7 φορές πάνω η φακή και 3 φορές πάνω τα φασόλια. Εσείς τα γνωρίζετε αυτά τα στοιχεία; Γιατί αν ισχύουν, είναι αισχροκέρδεια που δεν αντιμετωπίζεται.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έψαξα να βρω τα συγκεκριμένα στοιχεία προσωπικά, οι συνεργάτες μου δεν μπόρεσαν να τα επιβεβαιώσουν.

Όμως, ξέρετε είναι πολύ, θα έλεγα, άδικο για τη συνθετότητα του προβλήματος να παίρνει κανείς αποσπασματικά κάποιες τιμές και να προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει υπέρ ή κατά μιας συγκεκριμένης θέσης.

Ποια είναι η αλήθεια: υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας στη χώρα. Το έχω πει πολλές φορές, το έχω αναγνωρίσει. Ειδικά για τους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι στο νοίκι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Θα έρθω στη συνέχεια για το τι κάνουμε για αυτούς τους συμπολίτες μας.

Όμως, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ταυτόχρονα ότι η ακρίβεια είναι σήμερα ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Έχω εδώ τις σημαντικές αυξήσεις στα τρόφιμα, είναι προϊόντα τα οποία κατά κανόνα είναι εισαγόμενα. Όταν τα προϊόντα σοκολάτας, ο καφές, το μοσχάρι αυξάνονται πολύ, προφανώς αυτό δεν είναι μια ιδιαιτερότητα της ελληνικής αγοράς, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο.

Από εκεί και πέρα, τι μπορεί να κάνει κανείς για το πρόβλημα της ακρίβειας; Να στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και ταυτόχρονα να κάνει όλους εκείνους τους ελέγχους στην αγορά ώστε να περιορίσει τα φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Ψηφίζουμε μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, που αποτελούσε και μια πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Μια ενιαία ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή στην οποία θα συνενωθούν όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί και η οποία θα έχει και την ανεξαρτησία και τη δύναμη να επιβάλει πρόστιμα, όπως, εξάλλου, κάνουμε ήδη μέχρι τώρα, και να προσπαθεί να βάλει τη μέγιστη δυνατή τάξη στην αγορά.

Όμως, επιμένω, η λύση είναι τελικά ο πολίτης να έχει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του. Και αυτό γίνεται με μια πολύ τολμηρή μεταρρύθμιση φορολογική, την οποία οι πολίτες θα τη δουν από τον επόμενο χρόνο, η οποία θα αυξήσει ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημά τους.

Και βέβαια, για τα ενοίκια να θυμίσω ότι στο τέλος του μήνα όλοι όσοι νοικιάζουν σπίτι στη χώρα έως του ύψους των 800 ευρώ, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, θα πάρουν πίσω ένα ενοίκιο. Αυτό είναι μια σημαντική ανακούφιση, ουσιαστικά ισοδυναμεί με μια μεσοσταθμική μείωση του ενοικίου κατά 8%.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Είπατε ότι είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Πράγματι, λοιπόν, είναι παγκόσμιο. Εγώ σας φέρνω ένα παράδειγμα: στη Νέα Υόρκη ο Δήμαρχος ο καινούργιος που εξελέγη τώρα, ο Zohran Mamdani, βγήκε πάνω στην πλατφόρμα, είπε μόνο μια λέξη: «affordability», «θα σας φέρω πιο φθηνές μεταφορές, πιο φθηνή στέγη» και ο κόσμος ο οποίος ψάχνει αγκιστρώθηκε στον Mamdani. Μήπως ανησυχείτε ότι και στην Ελλάδα μπορεί κάποιος να αναζητήσει εκτός της σημερινής κυβέρνησης;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε κυβέρνηση και οφείλουμε να δίνουμε λύση στα πραγματικά προβλήματα. Εγώ δεν έκρυψα από την πρώτη στιγμή ότι προτεραιότητά μας είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Το ερώτημα είναι, ποια εργαλεία χρησιμοποιεί κανείς για να πετύχει αυτόν τον στόχο και αν οι εναλλακτικές προτάσεις είναι ουσιαστικά εφαρμόσιμες και ρεαλιστικές.

Εμείς θα δώσουμε παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Και όταν κοστολογήσαμε το πακέτο της ΔΕΘ στα 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ, είπαμε με σαφήνεια ότι τόσα χρήματα έχουμε, εάν δώσουμε παραπάνω θα θέσουμε σε κίνδυνο όλη την προσπάθεια δημοσιονομικής σταθερότητας.

Άρα, το ερώτημα, κ. Παπαχλιμίντζο, κα Δούκα, είναι πώς κατανέμει κανείς τα χρήματα αυτά. Εμείς επιλέξαμε να στηρίξουμε τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει μια διαφορετική επιλογή. Αλλά δεν μπορεί κάποιος και να ψηφίζει τα μέτρα αυτά, όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ, και να υπόσχεται τρεις φορές παραπάνω μέτρα, συμπληρωματικά σε αυτά τα οποία ήδη υλοποιήσαμε, γιατί πολύ απλά για όλα αυτά δεν υπάρχουν χρήματα.

Κατερίνα Δούκα: Αναφερθήκατε και εσείς στο στεγαστικό, είναι σε εφαρμογή, σε εξέλιξη κάποια προγράμματα. Όμως, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το στεγαστικό όλο, συνολικά. Και έβλεπα προχθές στις αγγελίες, στην εφημερίδα, δεν υπάρχει ενοίκιο στην Αθήνα κάτω από 500 ευρώ που να μην είναι ημιυπόγειο 40 τ.μ. του 1970. Θα υπάρξουν άλλα μέτρα για το στεγαστικό;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι, θα υπάρξουν και άλλα μέτρα για το στεγαστικό, τα οποία εκτιμούμε ότι θα μπορέσουμε να τα ανακοινώσουμε έως το τέλος του έτους. Το να κατασκευάσει κανείς πολλά καινούργια σπίτια γρήγορα δεν θα έλεγα ότι είναι μία ρεαλιστική προοπτική.

Έχουμε ψηφίσει αυτή τη στιγμή ένα καινούριο πλαίσιο, τη λεγόμενη «κοινωνική αντιπαροχή»». Τι σημαίνει αυτό; Ότι μπορεί κάποιος ιδιώτης, σε συνεννόηση με το κράτος, να αξιοποιήσει ένα ακίνητο του Δημοσίου, να κρατήσει κάποια διαμερίσματα -το λέω πολύ απλά- για τον ίδιο, και κάποια υπόλοιπα να τα προσφέρει με μειωμένο ενοίκιο για κοινωνική κατοικία.

Όμως, για εμένα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση και η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι το πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα πολλά, εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα τα οποία υπάρχουν σήμερα. Ποια είναι τα κίνητρα και τα αντικίνητρα για να πείσουμε τους ιδιοκτήτες αυτά τα διαμερίσματα να τα ξαναβγάλουν στην αγορά.

Έχουμε ήδη ψηφίσει μια σειρά από φορολογικά κίνητρα έτσι ώστε κάποιοι οι οποίοι βρίσκονται στη βραχυχρόνια μίσθωση να μετατρέψουν τη μίσθωση σε μακροχρόνια. Και θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες για την ανακαίνιση κλειστών, κατά προτεραιότητα, διαμερισμάτων, με πολύ ευνοϊκούς όρους επισκευής.

Πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να κάνουμε αυτή την εξαγγελία πριν το τέλος του χρόνου. Γιατί δεν αρκεί μόνο να στηρίξουμε τη ζήτηση -τη ζήτηση τη στηρίζει κανείς με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος-, πρέπει να αυξήσουμε και την προσφορά διαμερισμάτων έτσι ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει σε ένα καινούργιο σημείο.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Τώρα που είπατε πριν από το τέλος του χρόνου, πέρυσι είχατε φυλάξει μία έκπληξη στην ομιλία στον Προϋπολογισμό. Μήπως θα δούμε κάτι και φέτος; Μπορούμε να αναμένουμε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αφήστε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι τον Προϋπολογισμό.

Αλλά θέλω να κρατήσετε, επειδή μονίμως σκεφτόμαστε πάντα την επόμενη έκπληξη, αυτό το οποίο σας είπα πριν: ότι τα μέτρα τα οποία έχουμε ήδη ανακοινώσει οι πολίτες ακόμα δεν τα έχουν δει, δεν τα έχουν αισθανθεί. Η οικονομική τους επίπτωση δεν έχει ακόμα απορροφηθεί από την οικονομία.

Και η επιστροφή του ενοικίου και τα 250 ευρώ μόνιμη στήριξη στους χαμηλοσυνταξιούχους, αυτά είναι χρήματα τα οποία θα δοθούν στις 30 Νοεμβρίου.

Οι αυξήσεις στους ενστόλους, οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει και δίνονται και όπως ξέρετε -έχετε κάνει και πολλά ρεπορτάζ για αυτό το θέμα- είναι σημαντικές.

Αλλά, επαναλαμβάνω, το σημαντικότερο: από τον Ιανουάριο στη μισθοδοσία τους εκατομμύρια συμπολίτες μας θα δουν αύξηση του πραγματικού μισθού. Όσα περισσότερα παιδιά έχουν δε, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αύξηση.

Και για τους νέους μας, να το ξαναπούμε, οποιοσδήποτε νέος έως 25 ετών σήμερα είναι στην αγορά εργασίας με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, δηλαδή πρακτικά όλοι, δεν θα πληρώσει φόρο εισοδήματος. Και αν είσαι μεταξύ 25 και 30, από εκεί που ο φόρος εισοδήματος ήταν 22% θα πέσει στο 9%.

Είναι μία πολύ τολμηρή κίνηση που κάνουμε προς τη νέα γενιά, που ξέρουμε ότι σήμερα δοκιμάζεται και ανησυχεί και αγωνιά αν θα ζήσει καλύτερα από τους γονείς της, ότι τους σκεφτόμαστε, τους νοιαζόμαστε και στο μέτρο του εφικτού κοιτάμε στην αρχή της σταδιοδρομίας τους να τους στηρίξουμε.

Κατερίνα Δούκα: Να πάμε σε αυτούς που ίσως ανησυχούν πιο πολύ από όλους αυτή την περίοδο, που είναι οι αγρότες, που θέλουν τα χρήματά τους για να επιβιώσουν, τις επιδοτήσεις ή τις ενισχύσεις. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω είναι γύρω στο 1,2 δισ. που εκκρεμούν σε ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ. Πότε θα γίνει αυτό; Θα γίνουν τέλος Νοεμβρίου οι πληρωμές τους;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η δέσμευσή μας είναι να πληρώσουμε τη βασική ενίσχυση, το μεγαλύτερο κομμάτι δηλαδή του ποσού στο οποίο αναφερθήκατε, στα τέλη Νοεμβρίου. Θέλω να θυμίσω ότι παλιά η βασική ενίσχυση πληρωνόταν τέλη Οκτωβρίου. Άρα, μιλάμε για μία καθυστέρηση ενός μήνα.

Εδώ, όμως, πάμε να κάνουμε μία, θα έλεγα, πολύ δραστική μεταρρύθμιση. Δύσκολη μεταρρύθμιση, με κόστος πολιτικό, απότοκο προβλημάτων και σφαλμάτων τα οποία και εμείς έχουμε αναγνωρίσει, απολύτως απαραίτητη, όμως, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας.

Και θέλω να γνωρίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι, ότι τελικά θα είναι ωφελημένοι από αυτή τη μεταρρύθμιση, γιατί πολύ απλά το σύστημα θα πετάει έξω αυτούς οι οποίοι δεν δικαιούνται να πάρουν χρήματα ευρωπαϊκά, αλλά το ποσό το οποίο έχουμε προς διάθεση, είναι το ίδιο. Άρα, οι πραγματικοί αγρότες, οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι τελικά θα πάρουν περισσότερα χρήματα.

Όμως, αναγνωρίζω απόλυτα ότι για την κτηνοτροφία υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Κοπάδια θανατώθηκαν, διότι εκεί το πρόβλημα, οι δυστοκίες και η μετάπτωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ήρθε δυστυχώς και συνέπεσε με την ευλογιά, όπου θανατώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ζώα. Δεν αρκεί, λοιπόν, μόνο η αποζημίωση για τα θανατωθέντα ζώα.

Είμαι σε θέση να σας πω σήμερα ότι θα υπάρξει μία πρωτοβουλία από την κυβέρνηση, η οποία θα εξειδικευθεί τις επόμενες μέρες από τον Αντιπρόεδρο και από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα υπάρξει έως το τέλος του έτους άμεση στήριξη εισοδήματος στους κτηνοτρόφους οι οποίοι έχασαν ζώα, θανάτωσαν ζώα ως αποτέλεσμα της ευλογιάς.

Άρα, μιλάμε για μία συμπληρωματική ενίσχυση η οποία θα καταβληθεί πριν το τέλος του έτους, θα είναι ανάλογη με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν και θα δώσει με αυτόν τον τρόπο στους κτηνοτρόφους τη δυνατότητα να αναπληρώσουν το εισόδημά τους έως ότου μπορέσουν να ανασυστήσουν τα κοπάδια τους.

Κατερίνα Δούκα: Αυτά δεν είναι χρήματα που θα δοθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτά είναι συμπληρωματικά χρήματα που θα δοθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν εντός των επόμενων ημερών.

Καταλαβαίνω απόλυτα τι σημαίνει για έναν κτηνοτρόφο σήμερα να έχει χάσει το κοπάδι του, να πρέπει να το ανασυστήσει και ταυτόχρονα να μην έχει έσοδα από αυτή την απώλεια. Ερχόμαστε, λοιπόν, και λέμε, ανάλογα με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν, με έναν αλγόριθμο ο οποίος θα προσδιοριστεί, θα πάρει ο κτηνοτρόφος μία απευθείας οικονομική ενίσχυση από το κράτος, η οποία θα καταβληθεί σε δεκάδες χιλιάδες κτηνοτρόφους έως το τέλος του έτους.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Άρα, μιλάμε για μία έκτακτη ενίσχυση για όσους έχουν χάσει τα αιγοπρόβατά τους λόγω ευλογιάς.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μία έκτακτη ενίσχυση αναπλήρωσης εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους οι οποίοι έχασαν ζώα ως αποτέλεσμα της ευλογιάς.

Κατερίνα Δούκα: Άρα, δεν μπορούμε να πούμε τι ύψους θα είναι, γιατί εξαρτάται από τον αριθμό των ζώων που χάθηκαν.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Νομίζω ότι όταν δείτε τα τελικά νούμερα θα καταλάβετε ότι μιλάμε για μία όχι αμελητέα ενίσχυση, η οποία θα επιτρέψει στους ανθρώπους αυτούς να τα βγάλουν πέρα έως ότου μπορούν να επανέλθουν στην κανονική τους δραστηριότητα.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Ωραία, και ένα ακόμα θέμα θέλω να δούμε για την περιφέρεια. Είπατε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις πληρωμές μέχρι τέλος Νοεμβρίου, βασική ενίσχυση και άλλα χρήματα που περιμένουν, την έκτακτη ενίσχυση. Είναι το θέμα των ΕΛΤΑ, που είναι κυρίως στην περιφέρεια. Είναι και στην Αττική, αλλά είναι κυρίως στην περιφέρεια.

Η αλήθεια είναι ότι κι εμείς το πιάσαμε πολύ, ασχολούμασταν όλη μέρα όταν έγινε όλη αυτή η ιστορία, μετά το αφήσαμε λίγο πίσω. Τελικά τι θα γίνει, αυτά τα καταστήματα θα κλείσουν, δεν θα κλείσουν, θα εξυπηρετούνται οι πολίτες, δεν θα εξυπηρετούνται; Κάποιοι από την αντιπολίτευση λένε ότι «θέλετε να βάλετε ιδιώτες από την πίσω πόρτα». Τι θα γίνει τελικά;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Νομίζω το ανάποδο συμβαίνει. Ως προς την κριτική της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον, είναι δεδομένο ότι αν τα ΕΛΤΑ δεν προχωρήσουν σε μία διαδικασία εξυγίανσης, θα αναγκαστούν να χρεοκοπήσουν και να κλείσουν, προς όφελος, προφανώς, των ιδιωτικών συμφερόντων. Αυτοί, λοιπόν, οι οποίοι αντιπαλεύουν το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ, ουσιαστικά συντάσσονται με τα ιδιωτικά συμφέροντα.

Από την άλλη, νομίζω ότι όλοι οι πολίτες που μας παρακολουθούν καταλαβαίνουν ότι έχει αλλάξει πια το ίδιο το αντικείμενο, η φύση της ταχυδρομικής δραστηριότητας. Ούτε γράμματα στέλνουμε, ούτε γράμματα παραλαμβάνουμε, οι λογαριασμοί έρχονται και πληρώνονται ηλεκτρονικά, άρα είναι δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει μία εξυγίανση του δικτύου των ΕΛΤΑ.

Όμως, αυτή η εξυγίανση πρέπει να λάβει υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες, τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ενδεχομένως με εναλλακτικούς τρόπους σημείων τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια. Και ακριβώς αυτήν την άσκηση κάνει τώρα το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο έχει αναλάβει αυτό το έργο μαζί με το Υπερταμείο.

Πιστεύω ότι εντός των επόμενων μηνών θα καταλήξουμε σε μία λύση, η οποία και θα αναγνωρίζει την ανάγκη συρρίκνωσης του δικτύου των ΕΛΤΑ, αλλά ταυτόχρονα θα παρέχει και εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε κανείς Δήμος να μην βρίσκεται χωρίς σημείο εξυπηρέτησης και να μην αισθάνονται οι πολίτες της περιφέρειας, αυτοί οι λίγοι ενδεχομένως οι οποίοι μπορεί να αναζητούν ακόμα τις υπηρεσίες του φυσικού δικτύου διανομής των ΕΛΤΑ, ότι καθ΄ οιονδήποτε τρόπο είναι παραμελημένοι από το κεντρικό κράτος.

Κατερίνα Δούκα: Άρα, θα μπορούσε να υιοθετηθεί και αυτή η πρόταση που είχε κάνει ο Σταύρος Μπένος, να φιλοξενηθούν κάπως τα ΕΛΤΑ στα ΚΕΠ, να συνεργάζονται...

Κυριάκος Μητσοτάκης: Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα και σε αυτή την πρόταση, γιατί προφανώς πρέπει να γνωρίζουμε ότι πια τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να πάρουν κρατική ενίσχυση. Άρα, όλα αυτά πρέπει να λάβουν υπόψη και τις ιδιαιτερότητες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Υπάρχουν, όμως, δυνατότητες να φιλοξενηθούν καταστήματα των ΕΛΤΑ και σε άλλους χώρους, ενδεχομένως και σε χώρους οι οποίοι ανήκουν στον σκληρό πυρήνα του κράτους.

Πιστεύω ότι από τη μια πρέπει να πούμε στους πολίτες ότι τα ΕΛΤΑ πρέπει να εξυγιανθούν, από την άλλη πιστεύω ότι αυτή η άσκηση της συνεννόησης και της διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες, κατάστημα-κατάστημα, πρέπει να γίνει. Και ενδεχομένως όλη αυτή η συζήτηση η οποία έγινε, κατέδειξε την αναγκαιότητα αυτή η άσκηση να είχε γίνει, ενδεχομένως, νωρίτερα. Αλλά αυτό πια δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία.

Πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση σε τοπικό επίπεδο. Και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε τελικά σε μια λύση η οποία θα είναι ικανοποιητική.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Λοιπόν, πάμε στα ενεργειακά. Συζητάγαμε χθες με την Κατερίνα, προσπαθούσαμε να συνοψίσουμε όλη την κριτική την οποία έχετε δεχθεί, γιατί είναι και πολλές οι ενεργειακές συμφωνίες τελευταία, από το Ιόνιο, Αλεξανδρούπολη κλπ.

Την κριτική αν μπορούμε να συνοψίσουμε είναι η εξής: εδώ σε αυτό το στούντιο φιλοξενήσαμε την περασμένη εβδομάδα, για παράδειγμα, τον Γιάννη Μανιάτη από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μας είπε ότι αργήσατε στο κομμάτι της εξόρυξης, ότι είχε ξεκινήσει με δικούς του νόμους, αλλά το πράγμα πήγε πίσω από τη δική σας διακυβέρνηση και τώρα τρέχετε.

Η Άννα Διαμαντοπούλου μάς είπε, επίσης από το ΠΑΣΟΚ, ότι στον Κάθετο Διάδρομο έχουμε υπερβολική δέσμευση -το λέω τώρα με δικά μου λόγια όπως το είπε- από το αμερικανικό φυσικό αέριο, υπερβολική εξάρτηση από το αμερικανικό φυσικό αέριο.

Και τηλεθεατές μας στέλνουν μηνύματα και μας λένε: «εντάξει όλα αυτά, θα είναι πιο φτηνό για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις τελικά το αμερικανικό φυσικό αέριο ή θα πληρώνουμε περισσότερα;»

Κυριάκος Μητσοτάκης: Να τα πάρουμε, λοιπόν, με τη σειρά τους. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι με τις συμφωνίες οι οποίες υπεγράφησαν την προηγούμενη αλλά και αυτή την εβδομάδα και με την σημαντική παρουσία τόσων Αμερικανών παραγόντων στη χώρα μας, η πατρίδα μας αναβαθμίζεται ουσιαστικά, γεωπολιτικά και ενεργειακά, και καθίσταται από απόληξη ενός ενεργειακού δικτύου σε κεντρικό κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς τον βορρά. Κάτι το οποίο μετά βεβαιότητας αναβαθμίζει ουσιαστικότατα τη χώρα μας, ενεργειακά και γεωπολιτικά.

Καθίσταται η Ελλάδα, δηλαδή, ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τις Βαλκανικές χώρες αλλά και για την Ουκρανία. Και αυτό, προφανώς, είναι κάτι το οποίο έχει πολλά θετικά οφέλη για την πατρίδα μας στο συνολικό σύνθετο γεωπολιτικό παιχνίδι το οποίο παίζεται σήμερα.

Όμως, για να απαντήσω στα συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία θέσατε. Εκτός από τις συμφωνίες που αφορούν τον βόρειο διάδρομο φυσικού αερίου, ίσως ακόμα πιο σημαντική είναι και η επιλογή της Exxon μαζί με δύο ελληνικές εταιρείες -να το τονίσουμε και αυτό-, την Energean και την Helleniq Energy, να προχωρήσουμε στην πρώτη ερευνητική εξόρυξη για φυσικό αέριο στην πατρίδα μας εδώ και 40 χρόνια.

Δεν ξέρουμε αν αυτή η εξόρυξη θα έχει αποτελέσματα. Το γεγονός ότι προχωράει από μόνη της δείχνει, όμως, ότι υπάρχει ένα δυνητικό κοίτασμα μεγάλου ενδιαφέροντος.

Εάν αυτή η εξόρυξη είναι θετική, καταλαβαίνετε ότι τα οικονομικά οφέλη για την πατρίδα μας θα είναι τεράστια, διότι από εκεί που θα εισάγουμε σήμερα φυσικό αέριο για τις δικές μας ανάγκες, θα μπορούμε να τις καλύπτουμε από μόνοι μας και να εξάγουμε το φυσικό αέριο το οποίο έχουμε εμείς.

Άρα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσω πολύ περισσότερο γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο θα έχει πάρα πολύ σημαντικά οικονομικά οφέλη για τη χώρα μας. Και οφείλουμε, τουλάχιστον, ως Ελλάδα να διερευνήσουμε αν έχουμε αξιοποιήσιμα κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Από εκεί και πέρα, να πάμε στο γενικότερο ζήτημα των τιμών, το οποίο απασχολεί σήμερα και πολύ τα ελληνικά νοικοκυριά. Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών η κυβέρνηση στήριξε τα ελληνικά νοικοκυριά με σημαντικότατες επιδοτήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, που ήταν απότοκο της δραστικής αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου.

Σήμερα τα πράγματα έχουν σε μεγάλο βαθμό σταθεροποιηθεί και εκτιμώ ότι με την καλύτερη διασυνδεσιμότητα των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας οι τιμές -μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα- της ενέργειας θα βαίνουν μειούμενες στην πατρίδα μας. Γιατί ο συνδυασμός των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σταθερής ενέργειας από φυσικό αέριο είναι, κατά την άποψή μου, ο ενδεδειγμένος συνδυασμός, το ενδεδειγμένο μείγμα για μία χώρα σαν την Ελλάδα.

Άρα, τι πρέπει να κρατήσουν οι πολίτες: πρώτον, τη σημαντικότατη αναβάθμιση της πατρίδας μας γεωπολιτικά και ενεργειακά ως αποτέλεσμα αυτών των συμφωνιών. Και το γεγονός ότι υπάρχει μία πολύ σημαντική και θετική προοπτική η χώρα μας να μπορεί να αξιοποιήσει τα δικά της κοιτάσματα φυσικού αερίου. Και μάλιστα, θέλω να τονίσω ότι αυτές οι εξορύξεις θα γίνουν και σχετικά σύντομα. Εντός των επόμενων 18 μηνών θα έχουμε ερευνητικό γεωτρύπανο στο Ιόνιο.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Άρα δεν αργήσατε, λέτε, γι’ αυτή την κριτική. Εγώ θυμάμαι, ήμουν στη Νέα Υόρκη το 2019, στην πρώτη σας ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Είχατε κάνει μία ομιλία πολύ σκληρή υπέρ της πράσινης ανάπτυξης. Τώρα λένε κάποιοι ότι «ο Μητσοτάκης κάνει πίσω την πράσινη ανάπτυξη και βάζει μπροστά το φυσικό αέριο».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Να ξεκαθαρίσουμε ότι η χώρα μας παράγει πάνω από το 50% του ηλεκτρισμού της από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτό θα βαίνει αυξανόμενο. Και ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε πιο φθηνό ρεύμα σήμερα, αλλά δεν αρκούν. Αυτό το έλεγα πάντα. Τι είπα το 2019; Πρέπει να αντικαταστήσουμε τον ακριβό και βρώμικο λιγνίτη με πιο φθηνό φυσικό αέριο. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή.

Από εκεί και πέρα, ξέρετε, το ενδιαφέρον των αμερικανικών εταιρειών δεν καθορίζεται από εμάς. Εμείς δημιουργήσαμε το υπόστρωμα με πολύ μεθοδική δουλειά ετών. Και θέλω να συγχαρώ το Υπουργείο Ενέργειας και όλους τους διατελέσαντες Υπουργούς, γιατί αυτό το οποίο είδατε σήμερα δεν έγινε από τη μία στιγμή στην άλλη. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια προετοιμασίας για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, έτσι ώστε και να έχουμε ένα ερευνητικό γεωτρύπανο στο Ιόνιο, αλλά και να μπορούμε να κινητοποιήσουμε και το ενδιαφέρον και της Exxon, αλλά και της Chevron, σε έναν χώρο ο οποίος γεωπολιτικά είναι πάρα πολύ σημαντικός για εμάς -και αναφέρομαι στα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης.

Κατερίνα Δούκα: Αν πάμε και στο καλώδιο, το Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ. Την τελευταία φορά που αναφερθήκατε σε αυτό, κάνατε λόγο για πιθανή είσοδο νέων επενδυτών. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο; Συγκεκριμένοι επενδυτές που ενδιαφέρονται και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Υπάρχει πράγματι ένα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για έργα διασυνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Και για να μπορέσει το ενδιαφέρον αυτό, θα έλεγα, να ποσοτικοποιηθεί και να διευρυνθεί περαιτέρω, χρειάζεται μία επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών δεδομένων του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Είναι σύμφωνη και η Κυπριακή Κυβέρνηση. Θα προχωρήσουμε άμεσα σε αυτή την επικαιροποίηση, έτσι ώστε να έχουμε τα επικαιροποιημένα δεδομένα για να μπορούμε να μιλήσουμε σε αυτούς τους επενδυτές και -γιατί όχι;- να τους προσελκύσουμε να επενδύσουν στο καλώδιο, κάτι το οποίο σίγουρα θα είναι μία θετική εξέλιξη για τη χώρα μας και για την Κύπρο.

Κατερίνα Δούκα: Όλα αυτά μήπως φέρνουν και πιο κοντά μία συνάντησή σας με τον Donald Trump, με όλες αυτές τις συμφωνίες που έχουν γίνει με αμερικανικές εταιρείες και ενεργειακές;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοιτάξτε, κάποια στιγμή θα υπάρξει συνάντηση μου με τον Donald Trump. Εξάλλου, έχω συναντηθεί ξανά μαζί του. Θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι πια ένας από τους σχετικά παλαιότερους Ευρωπαίους ηγέτες, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είχα συναντηθεί και με τον Πρόεδρο Trump, ως Πρόεδρο, στην πρώτη θητεία του, τον Ιανουάριο του 2020. Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή σύντομα θα συναντηθώ και πάλι μαζί του.

Γιατί, αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα έχει έναν σημαντικό ρόλο να παίξει σε αυτό το νέο γεωενεργειακό και γεωπολιτικό περιβάλλον. Προσθέστε σε αυτά τα οποία σας είπα και τον πολύ σημαντικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας. Διότι, αν μέχρι σήμερα εισαγάγαμε φυσικό αέριο μέσω αγωγών, οι αγωγοί του υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι τα πλοία και η ελληνική ναυτιλία ελέγχει άνω του 25% της παγκόσμιας δυναμικότητας πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πως όλα αυτά δημιουργούν προϋποθέσεις για σημαντικότατη ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Και θα έλεγα και απέναντι σε κάποιους οι οποίοι με πολύ μεγάλη ευκολία κατέληγαν σε συμπεράσματα ότι αυτή η κυβέρνηση, η δική μας κυβέρνηση δεν έχει σημεία επικοινωνίας με τη νέα κυβέρνηση του Προέδρου Trump, νομίζω ότι οι εξελίξεις, αν μη τι άλλο, τους διέψευσαν πανηγυρικά.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Τώρα μας ιντριγκάρετε να σας πούμε ότι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που το έχουν πει αυτό είναι και ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος είπε μάλιστα σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, την τηλεοπτική, πριν από δέκα μέρες, ότι «έχετε ξεμείνει, η χώρα και η κυβέρνηση, από συμμάχους στην περιοχή», ανάμεσα στα πολλά που σας κατηγόρησε. Έχει γραφτεί και έχει σχολιαστεί και μέχρι τώρα έχετε αποφύγει να απαντήσετε σε όλα αυτά.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Και θα εξακολουθώ να αποφεύγω. Θα σας πω, ο κ. Σαμαράς υπήρξε Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα σχολιάσω τους λόγους που με οδήγησαν στην αποπομπή του από την παράταξή μας. Σεβόμενος, όμως, αυτή του τη θέση, την ιστορία του αλλά τολμώ να πω και το πρόσφατο συντριπτικό πένθος του, επιλέγω συνειδητά να μην σχολιάσω δημόσια τίποτα από αυτά τα οποία λέει ο κ. Σαμαράς.

Κατερίνα Δούκα: Αν κάνει, όμως, κόμμα κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντήσετε, γιατί θα έχει κόμμα, θα είναι Πρόεδρος κόμματος, αν το κάνει.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Και άλλος ένας, όμως, πρώην Πρωθυπουργός σκέφτεται να κάνει κόμμα, εκείνος μάλλον είναι και σε πιο προχωρημένο στάδιο -φαίνεται τουλάχιστον- από τον κ. Σαμαρά, ο κ. Τσίπρας.

Τώρα, δεν είναι λίγο απαξιωτικό που είπατε δεν θα διαβάσετε το βιβλίο του; Όταν ένας πρώην Πρωθυπουργός γράφει βιβλίο για μία περίοδο που είναι κρίσιμη για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και ετοιμάζεται κατά τα φαινόμενα να κάνει κόμμα.

Και επίσης σας κατηγορεί για πολλά, έτσι; Σας κατηγορεί για το πώς συμπεριφέρεστε στη Δικαιοσύνη, στους θεσμούς, έχει συγκεκριμένα πράγματα που λέει ο κ. Τσίπρας.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σίγουρα, καταλαβαίνω ότι το βιβλίο είναι 600-700 σελίδες.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: 700 σελίδες.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έτσι διαβάζω. Ναι, δεν θα διαβάσω όλο το βιβλίο του κ. Τσίπρα, διαβάζω εξάλλου από τις προδημοσιεύσεις κάποια σημεία τα οποία αφορούν και σε εποχές εξαιρετικά δύσκολες. Όπως είπα, έχω προσωπική άποψη γι’ αυτή την περίοδο.

Εγώ επιλέγω να μιλάω για το μέλλον, ο κ. Τσίπρας επιλέγει να μιλάει για το παρελθόν. Και τώρα το γεγονός ότι αισθάνεται την ανάγκη να επανέλθει και με κάποιο τρόπο να ξαναγράψει, όπως ο ίδιος πιστεύει, μια ιστορία η οποία είναι λίγο-πολύ καταγεγραμμένη στη συνείδηση των πολιτών, με κάνει να πιστεύω ότι μάλλον άσχημα αισθάνεται για όλα αυτά τα οποία έγιναν επί Πρωθυπουργίας του.

Σε κάθε περίπτωση, εγώ για τον κ. Τσίπρα μια κουβέντα μπορώ να πω μόνο: δεν ξέρω αν εσείς θα μπαίνατε σε ένα πλοίο του οποίου ο καπετάνιος το έχει ήδη ρίξει μια φορά στα βράχια.

Κατερίνα Δούκα: Αν όμως κάνει κόμμα ο κ. Τσίπρας κάποια στιγμή, δεν θεωρείτε ότι είναι ένας κρίσιμος αντίπαλος για τη διεκδίκηση ενός κόσμου που ανήκει στο κέντρο;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοιτάξτε, βλέπω να γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, κα Δούκα, για το τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές, δημοσκοπήσεις που μετρούν υποθετικά κόμματα, όλα αυτά είναι λίγο παράξενα. Αφήστε τον χρόνο να εξελιχθεί, να δούμε ποια κόμματα τελικά θα εκτεθούν στις εκλογές του 2027.

Καταλαβαίνετε ότι το δικό μου πρώτο μέλημα είναι να αντιμετωπίζω τα πολλά προβλήματα τα οποία έχουν οι πολίτες. Νομίζω ότι οι πολίτες πολύ περισσότερο ενδιαφέρονται γι’ αυτά τα οποία συζητήσαμε στην αρχή της εκπομπής, για την ακρίβεια, για το κυκλοφοριακό, για την υγεία, για ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά τους. Για το πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε, να κάνουμε τη ζωή τους λίγο πιο εύκολη, λίγο λιγότερο δύσκολη. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι απασχολούν περισσότερο αυτό το οποίο αποκαλώ την «πολιτική κουζίνα», την «πολιτική παραπολιτική».

Αφήστε να δούμε τελικά από όλα αυτά τα οποία ακούγονται τι θα γίνει πράξη. Εδώ θα είμαστε, όταν και εφόσον έχουμε καινούργια κόμματα, να τα σχολιάσουμε.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Πάντως, επειδή είπατε εκλογές το 2027, εγώ διάβασα στην «Κυριακάτικη Καθημερινή» ένα ρεπορτάζ που λέει ότι σκέφτεστε ή γίνονται εισηγήσεις προς το πρόσωπό σας να κάνετε το 2026 εκλογές, να πάτε πιο νωρίς γιατί μπορεί να γίνουν δεύτερες εκλογές, μπορεί να γίνουν τρίτες κλπ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εκλογές θα γίνουν το 2027. Η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, όπως και στις προηγούμενες, διεκδικεί την αυτοδυναμία. Και όλα αυτά που ακούω, διαβάζω, σενάρια, «διπλές κάλπες», «τριπλές κάλπες», δεν υπάρχουν αυτά στο δικό μου το μυαλό.

Υπάρχει μια εκλογή το 2027, στην οποία η κυβέρνηση θα θέσει στην κρίση του ελληνικού λαού το έργο της και ταυτόχρονα θα μιλήσει και για το μέλλον και για το τι θα ήθελε να κάνει, εφόσον ο ελληνικός λαός την εμπιστευτεί για μια ακόμη τετραετία. Άρα, νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι και άκαιρη.

Ξέρετε πολύ καλά ως δημοσιογράφοι, ότι η συζήτηση περί ανασχηματισμού και πρόωρων εκλογών είναι διαρκώς επαναλαμβανόμενη. Είναι λίγο σαν τις «λούπες» που χρησιμοποιείτε εσείς όταν δεν υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς και πρέπει κάπως να γεμίσει τον τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό χώρο, επανέρχεται σε αυτή τη συζήτηση. Προσωπικά νομίζω ότι η κοινωνία λίγο ενδιαφέρεται για όλα αυτά.

Κατερίνα Δούκα: Είπατε, όμως, για το έργο της κυβέρνησης και υπάρχει μια κριτική που σας γίνεται ότι τώρα στη δεύτερη τετραετία υπάρχει μια μεταρρυθμιστική κόπωση. Ότι άλλη ήταν η φόρα το πρώτο διάστημα, τώρα πάνε αργά-αργά τα πράγματα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα διαφωνήσω κάθετα με αυτό. Και θα σας ζητήσω να ανατρέξετε στο προεκλογικό πρόγραμμα του 2023 και να μου επισημάνετε για ποιες από τις δεσμεύσεις τις οποίες είχαμε κάνει δεν είμαστε στη διαδικασία υλοποίησης. Να δώσω κάποια συγκεκριμένα και μετρήσιμα παραδείγματα.

Η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής -με πολιτικό κόστος, όπως ξέρετε- αποτέλεσε εμβληματική μεταρρύθμιση της δεύτερης τετραετίας, η οποία ήδη αποδίδει αποτελέσματα. Διότι αν δεν είχαμε καταφέρει να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή, δεν θα είχαμε και στη διάθεσή μας τα χρήματα τα οποία επιστρέφουμε σήμερα στους Έλληνες πολίτες.

Η μεγάλη μεταρρύθμιση η οποία έγινε στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αδειοδοτήθηκαν ήδη τα πρώτα. Οι πρώτοι φοιτητές θα ξεκινήσουν να σπουδάζουν από αυτό το εξάμηνο.

Οι μεγάλες αλλαγές οι οποίες γίνονται στην υγεία: οι προληπτικές εξετάσεις, η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης για τα νέα τμήματα επειγόντων περιστατικών.

Η μεγάλη μεταρρύθμιση η οποία έγινε στη Δικαιοσύνη, με την κατάργηση των Ειρηνοδικείων και την ενοποίησή τους στα Πρωτοδικεία, η οποία ήδη αρχίζει και δίνει αποτελέσματα ως προς την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Πάντως, εκεί βλέπουμε χαμηλή εμπιστοσύνη να καταγράφεται σε πολλές μετρήσεις για τη Δικαιοσύνη από τους πολίτες…

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε και γι’ αυτό και επιμένω τόσο πολύ σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, διότι τελικά η εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη είναι κρίσιμος πυλώνας για τη σωστή λειτουργία της δημοκρατίας συνολικά.

Τα ζητήματα τα οποία αφορούν τη νομιμότητα. Θυμάστε ότι αμέσως μετά τις εκλογές του 2023 μίλησα γι’ αυτή την θεματική, την οποία την κωδικοποίησα στις δύο λέξεις «νομιμότητα παντού». Για πάμε να δούμε τι έγινε στο πεδίο αυτό.

Πάμε να δούμε τι έγινε στα γήπεδα. Θυμάστε την κατάσταση στα γήπεδα και σήμερα με το ηλεκτρονικό εισιτήριο τα γήπεδα μοιάζουν πολύ περισσότερο με ευρωπαϊκά γήπεδα από ό,τι με τα ελληνικά γήπεδα του παρελθόντος.

Το «ελληνικό FBI», η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, η αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς στις Πολεοδομίες ή στους Δήμους. Όλες αυτές είναι μεγάλες αλλαγές οι οποίες γίνονται στη χώρα και οι οποίες έχουν, θα έλεγα, και διάρκεια και ένταση.

Και να επαναλάβω ότι έχουμε ακόμα 18 μήνες μέχρι τις εκλογές. Δεν έχω καμία πρόθεση να πατήσω φρένο και να μην ασχοληθώ με δύσκολα ζητήματα τα οποία, ενδεχομένως, θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε τώρα, τα οφέλη, όμως, οι πολίτες θα τα δουν σε κάποια χρόνια από τώρα.

Η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, πολιτικά δύσκολη -το επαναλαμβάνω- και με κόστος για τη Νέα Δημοκρατία, είχε αποφασιστεί πριν η Ευρωπαία Εισαγγελέας δημοσιοποιήσει την έρευνα την οποία έκανε.

Κατερίνα Δούκα: Ναι, αλλά κάθε χρόνο άλλαζε και Πρόεδρος. Δηλαδή, κάτι δεν πήγαινε καλά.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι, γι’ αυτό το λέω. Μα εγώ αναγνώρισα τις ευθύνες μας και τελικά φάνηκε ότι εν κινήσει δεν μπορούσε να γίνει αυτή η αλλαγή. Έπρεπε να κάνουμε κάτι πολύ δραστικό: να κλείσουμε ουσιαστικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να τον πάμε στην ΑΑΔΕ.

Όλες αυτές είναι πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έχουν αποτύπωμα στην πραγματική ζωή. Πάρτε, για παράδειγμα, τα νούμερα της ανεργίας. Μιλάμε λίγο για την ανεργία, ξέρετε, αλλά θέλω να θυμίσω ότι το 2019 η ανεργία ήταν το πρώτο πρόβλημα στη χώρα, γιατί είχαμε ανεργία 18% και τώρα έχουμε κάτω του 8%.

Αντικαταστάθηκε από την ακρίβεια; Ναι, αλλά τι είναι καλύτερο; Να έχεις κάποιον άνεργο και να παίρνει περιστασιακά το επίδομα ανεργίας ή να έχει μία απασχόληση, έστω και αν αυτή μπορεί να είναι στον βασικό μισθό; Ειρήσθω εν παρόδω, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από τα 650 στα 880 ευρώ και θα πάει στα 950…

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Μπορεί να το ξεπεράσει, έχω διαβάσει και τέτοια ρεπορτάζ, ότι μπορεί να πάει και παραπάνω το 2027.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η δέσμευσή μας είναι για κατώτατο μισθό 950 ευρώ το 2027. Είμαστε ήδη στα 880 ευρώ, θα κάνουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026, θα αποφασιστεί τον Απρίλιο με βάση τις εισηγήσεις της αρμόδιας Επιτροπής. Από εκεί και πέρα, κάνετε και εσείς τους υπολογισμούς και βγάζετε τα συμπεράσματά σας.

Κατερίνα Δούκα: Εγώ θυμάμαι και για μέσο μισθό, το 1.500.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αν δείτε όλα τα στοιχεία των μισθών, ο μέσος μισθός για την πλήρη απασχόληση είναι ήδη κοντά στα 1.500 ευρώ.

Αυξάνονται, και να σας πω γιατί, οι μισθοί. Οι μισθοί αυξάνονται για τον απλούστατο λόγο ότι όταν μειώνεται η ανεργία, οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να πληρώσουν περισσότερο για να προσελκύσουν εργαζόμενους. Σήμερα, άμα μιλήσετε στις επιχειρήσεις, θα σας πουν ότι το μεγάλο τους πρόβλημα είναι να βρουν κατάλληλους εργαζόμενους.

Και βέβαια, προσθέστε σε αυτά τις σημαντικές πρωτοβουλίες για τη θεματολογία του μέλλοντος, την τεχνητή νοημοσύνη. Το πώς τη χρησιμοποιούμε ήδη για να βελτιώσουμε την ίδια τη λειτουργία του κράτους. Τις μεγάλες υποδομές για την προσέγγιση κέντρων δεδομένων. Αυτή είναι μία ατζέντα του μέλλοντος, η οποία όμως μας αφορά άμεσα. Γιατί αν δεν προετοιμαστούμε τώρα, σίγουρα δεν θα είμαστε έτοιμοι σε κάποια χρόνια.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Να ρωτήσω και κάτι; Γιατί βλέπω σε ένα πρωτοσέλιδο, πάλι στην «Καθημερινή» θα πάω: συμπαραγωγή θαλάσσιων drone με την Ουκρανία. Ήθελα να ρωτήσω αυτό και το ξέχασα. Είναι αυτό στα σκαριά;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Βεβαίως.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Δηλαδή; Πώς θα υλοποιηθεί αυτό;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αν διαβάσατε προσεκτικά το κοινό…

Κατερίνα Δούκα: Δεν πρόλαβε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το κοινό ανακοινωθέν.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Το κοινό ανακοινωθέν, το διάβασα, ναι.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει μια αναφορά στη δυνατότητα διερεύνησης συμπαραγωγής για θαλάσσια drone με την Ουκρανία, η οποία έχει και πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτόν.

Κατερίνα Δούκα: Και εγώ επειδή ξέχασα κάτι. Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον αναφέρατε και εσείς τώρα. Πότε εκτιμάτε ότι θα έχουμε τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτή είναι μία διαρκής διαπραγμάτευση η οποία γίνεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προφανώς δεν μπορούμε να πληρώσουμε αν δεν έχουμε και τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι αυτό το οποίο κάνουμε είναι σύννομο.

Η δέσμευση της κυβέρνησης, όμως -το επαναλαμβάνω, και να το κρατήσουμε αυτό-, είναι πληρωμές της βασικής ενίσχυσης έως τα τέλη Νοεμβρίου και στήριξη των κτηνοτρόφων οι οποίοι έχασαν ζώα από την ευλογιά μέχρι τα τέλη του έτους ως συμπληρωματική ενίσχυση τους εισοδήματός τους, ανάλογα με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Εγώ έχω ένα μήνυμα από μία καλή συνάδελφο στα οικονομικά εδώ στην ΕΡΤ, η οποία μου λέει να σας ρωτήσω, να μην ξεχάσεις, μου λέει, να ρωτήσεις: ενέργεια στις βιομηχανίες, το ενεργειακό κόστος. Είχατε αφήσει να εννοηθεί ότι θα βοηθήσετε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είμαστε σε συνεννόηση αυτή τη στιγμή. Έχουμε ήδη καταθέσει στον ΣΕΒ μία πρόταση για το πώς θα στηρίξουμε τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Πιστεύω ότι είμαστε κοντά σε μία λύση, η οποία θα δώσει μία ανάσα στις ανταγωνιστικές ελληνικές βιομηχανίες. Οφείλω να επισημάνω, βέβαια, ότι η βιομηχανία στη χώρα μας πηγαίνει πολύ καλύτερα απ’ ό,τι πηγαίνει η ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Χθες έβλεπα μία κόντρα της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ, σε σχέση με μία δήλωση της Ράνιας Θρασκιά που είπε «να συνομιλούμε με τον Αλέξη Τσίπρα».

Το έχω απορία αυτό από χθες. Γιατί είναι κακό να συνομιλούν -εντάξει, κόμμα δεν έχει ακόμα ο Αλέξης Τσίπρας- ένα κόμμα με ένα εν δυνάμει κόμμα, τέλος πάντων; Δηλαδή, να συνομιλούν όλοι με όλους. Καλό δεν είναι πράγμα οι συνεργασίες, οι συνέργειες στη πολιτική; Δεν είναι και ένα ζητούμενο;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοιτάξτε, νομίζω ότι μερικές φορές η κριτική εστιάζεται περισσότερο στο φαινόμενο της «μουσικής καρέκλας», όπου πολιτικοί πηγαίνουν από το ένα κόμμα στο άλλο και μετά κάπου αλλού και καταλήγουν τελικά κάπου αλλού, για να καταλήξουν τελικά ότι θέλουν όλοι να συνεννοηθούν με τα κόμματα από τα οποία ενδεχομένως να προήλθαν.

Επαναλαμβάνω, αυτή είναι μία συζήτηση η οποία αφορά την αντιπολίτευση. Νομίζω ότι άμα δει κανείς τη μεγάλη εικόνα, θα διαπιστώσει ότι παρά τη φθορά της κυβέρνησης, η οποία νομίζω ότι είναι απολύτως αναμενόμενη μετά από επτά χρόνια, αυτή η παράταξη προηγείται με ποσοστά τα οποία είναι υπερδιπλάσια, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, του δεύτερου κόμματος και ότι ουσιαστικά είμαστε η μόνη πολιτική αξιόπιστη δύναμη που εξασφαλίζει στη χώρα σταθερότητα και προοπτική. Αυτή νομίζω ότι είναι η μεγάλη εικόνα των δημοσκοπήσεων.

Από εκεί και πέρα, προφανώς, στις εκλογές του 2027 θα αποτυπωθεί και ο νέος συσχετισμός των κομμάτων και οι νέες κοινοβουλευτικές δυναμικές.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Στο κομμάτι της σταθερότητας τώρα, είναι ένα θέμα -και τα θυμάμαι σιγά-σιγά τώρα και τελειώνει και ο χρόνος-, είναι ένα ζήτημα το οποίο επίσης το ΠΑΣΟΚ το σήκωσε. Αλλά ας αφήσουμε το ΠΑΣΟΚ, ό,τι κι αν σήκωσε, έκανε τη δική του κριτική. Προέρχεται, όμως, από ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Το Βήμα», την Κυριακή το οποίο φέρεται να εκφράζει κάποιες συζητήσεις οι οποίες έγιναν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος φέρεται επίσης να έχει μια ανησυχία, ο Πρόεδρος, μία αγωνία για την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, αν θα υπάρχει διακυβέρνηση, αν θα υπάρχει πολιτική σταθερότητα και να κάνει λόγο για ενδεχόμενη ακυβερνησία. Για το 2027 μιλάμε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν μπορώ να σχολιάσω φερόμενες τοποθετήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το καταλαβαίνετε ότι θα ήταν αδόκιμο εκ μέρους μου.

Αυτό το οποίο εγώ οφείλω να επισημάνω δεν είναι τι θα γίνει το 2027 -αυτό θα το αποφασίσουν οι Έλληνες πολίτες με βάση τα διλήμματα τα οποία θα τεθούν τότε-, είναι το τι γίνεται τώρα. Σήμερα η χώρα έχει σταθερή κυβέρνηση και το γεγονός ότι έχει σταθερή κυβέρνηση μας επιτρέπει να κάνουμε, καλή ώρα, ενεργειακές συμφωνίες, όπως αυτές για τις οποίες μιλήσαμε πριν από λίγο, μας επιτρέπει να υλοποιούμε μία οικονομική πολιτική η οποία αναβαθμίζει διαρκώς την ελληνική οικονομία.

Διότι θυμάμαι παλιά λέγανε, «μα τρώγεται η αναβάθμιση;». Θέλω να σας θυμίσω ότι πάντως όταν δεν είχαμε επενδυτική βαθμίδα πεινούσαμε. Άρα είναι σαφές ότι η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας φέρνει παραπάνω επενδύσεις, χαμηλότερο κόστος δανεισμού και τελικά στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Σήμερα που μιλάμε, η χώρα, σε αντίθεση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι κυβερνήσεις παραπαίουν, έχει μία σταθερή κυβέρνηση. Μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί κανείς μαζί της, είναι μία σταθερή κυβέρνηση, η οποία, κ. Παπαχλιμίντζο και κα Δούκα, υλοποιεί και το πρόγραμμά της.

Εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν να μας ασκεί κριτική ότι άλλα είπαμε και άλλα κάνουμε. Αυτά τα οποία είπαμε τα κάνουμε. Αλλά αυτά τα οποία κάνουμε είναι αυτά για τα οποία πήραμε νομιμοποίηση από τον ελληνικό λαό σε δύο απανωτές εκλογές το 2023. Το τι θα γίνει το 2027, είναι μια άλλη υπόθεση.

Κατερίνα Δούκα: Νομίζω να κλείνουμε σιγά-σιγά, γιατί βλέπω και την ώρα…

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Είπαμε εκλογές, είπαμε ανασχηματισμό...

Κατερίνα Δούκα: Ανασχηματισμό δεν είπαμε, είχαμε πει να μην πούμε.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Ρωτήσαμε για ανασχηματισμό.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Με ρωτήσατε, σας τα είπα.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Για εκλογικό νόμο δεν ρωτήσαμε, αν θα αλλάξει.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Δεν θα αλλάξει.

Κατερίνα Δούκα: Δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Εντάξει, απλή απάντηση πήραμε σε αυτό.

Κατερίνα Δούκα: Πάμε τότε και στα της ΕΡΤ, γιατί συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ, που μπαίνει μία τάξη στο ανταποδοτικό τέλος. Αλλά είδαμε ότι ψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία στην Επιτροπή, δεν ξέρουμε πώς θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια και τι σημαίνει αυτό για εσάς.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι κρίμα διότι νομίζω ότι στην ΕΡΤ γίνεται συνολικά μία σοβαρή προσπάθεια. Αλλά νομίζω ότι θυμάστε, τώρα δεν θέλω να ανατρέξω στο παρελθόν, πού ήταν η ΕΡΤ πριν από κάποια χρόνια, πού είναι τώρα.

Το ERT News είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Ήδη αγκαλιάζεται από τους πολίτες. Η ΕΡΤ αναβαθμίζει το πρόγραμμά της, επενδύει σε ψηφιακά μέσα. Το ERTFLIX είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία.

Και προφανώς το νομοσχέδιο έρχεται να βάλει μια τάξη σε εκκρεμότητες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν για να μπορέσει να στηριχθεί περισσότερο η δημόσια τηλεόραση και να υπηρετήσει τον πραγματικό της ρόλο.

Ξέρετε, εμάς πιο συχνά μας ασκούν κριτική κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία για το γεγονός ότι μπορεί η ΕΡΤ να είναι επικριτική ή να κάνει κάποιες σκληρές ερωτήσεις σε στελέχη που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό, διότι με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε ότι οι εποχές όπου η ΕΡΤ ήταν ουσιαστικά ένα κυβερνητικό φερέφωνο ανήκουν στο παρελθόν.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Λοιπόν, αφήσαμε για το τέλος… Όχι, πριν από το τέλος, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση: αν η αναθεώρηση Συντάγματος επίσης πλησιάζει. Είχατε πει τέλος της χρονιάς. Πότε θα ξεκινήσει;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όχι, αρχές του έτους έχουμε πει. Θα ξεκινήσει η διαδικασία, με την ελπίδα ότι τουλάχιστον εκεί θα μπορέσουμε να βρούμε κάποιες ευρύτερες συναινέσεις, τις οποίες -να το πω και αυτό- πρέπει να τις βρούμε…

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Άρση νομιμότητας θα έχει μέσα;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Να πω κάτι το οποίο είναι σημαντικό για τις Ανεξάρτητες Αρχές. Εδώ και δύο χρόνια έχουν λήξει οι θητείες Προέδρων Ανεξαρτήτων Αρχών και επειδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης αρνούνται να συνεννοηθούν μαζί μας, βρισκόμαστε σε ένα, θα έλεγα, «θεσμικό κενό».

Έκανα δεκτή, λοιπόν, την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη να πάμε σε μια ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους Προέδρους των τριών σημαντικών Ανεξάρτητων Αρχών. Κατατέθηκαν υποψηφιότητες. Τώρα είναι στο χέρι του κ. Ανδρουλάκη να αποδείξει αυτό το οποίο έχει πει, ότι θα ήθελε κάποιου είδους συνεννόηση -εμείς επιδιώκουμε συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ για τις Ανεξάρτητες Αρχές- ή αν θα κρυφτεί πάλι πίσω από διάφορες δικαιολογίες για να τορπιλίσει μια συμφωνία, η οποία συνταγματικά είναι απολύτως απαραίτητη για να μπορέσουμε να στελεχώσουμε αυτές τις Ανεξάρτητες Αρχές.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Ωραία, έχουμε δύο λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω αν το γεγονός ότι έχουμε αφήσει τα ελληνοτουρκικά για το τέλος δείχνει κάτι καλό για τα ελληνοτουρκικά ή δείχνει ότι υπάρχει μια ακινησία στα ελληνοτουρκικά. Εσείς θα μας πείτε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μια ηρεμία υπάρχει.

Κατερίνα Δούκα: Ηρεμία που θα φέρει και συνάντηση κάποια στιγμή με τον Erdoğan;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σίγουρα κάποια στιγμή θα γίνει συνάντηση με τον Πρόεδρο Erdoğan, τον έχω συναντήσει, εξάλλου, επτά φορές και δεν διστάζω να λέω σε κάθε ευκαιρία ότι κάθε συνάντηση μπορεί να είναι χρήσιμη, έστω και αν δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο παραδοτέο.

Ναι, νομίζω ότι η ηρεμία στα ελληνοτουρκικά, σίγουρα των τελευταίων δύο ετών, είναι καλοδεχούμενη. Δεν έχουμε παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο, έχουμε Τούρκους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στα ελληνικά νησιά, προς μεγάλη χαρά των νησιών αυτών διότι εισφέρουν σημαντικά στα τουριστικά έσοδα, έχουμε μια καλή συνεργασία στα ζητήματα της μετανάστευσης.

Προφανώς, τα ακανθώδη ζητήματα εξακολουθούν και παραμένουν. Ανησυχώ πολύ και δεν χαίρομαι για το γεγονός ότι προφανώς στο ζήτημα του Κυπριακού εξακολουθούμε να βλέπουμε δηλώσεις υπέρ της λύσης των δύο κρατών, η οποία απορρίπτεται εξ ορισμού, όχι μόνο από εμάς αλλά από όλη τη διεθνή κοινότητα.

Έχω τις προσδοκίες μου από την πρώτη συνάντηση η οποία θα γίνει μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, αλλά ναι, σίγουρα νομίζω ότι δεν είναι κακό το γεγονός ότι δεν είναι γεμάτα τα πρωτοσέλιδα με σενάρια πολέμου και έντασης ως προς τις σχέσεις μας με την Τουρκία.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κ. Πρωθυπουργέ, να είστε καλά.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.