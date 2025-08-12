Αυστραλία: Σε χαμηλό άνω των 2 ετών τα επιτόκια της RBA - Οι προειδοποιήσεις για την οικονομία

Η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας (RBA) μείωσε την Τρίτη τα βασικά επιτόκια της στο 3,6%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2023, προειδοποιώντας για την πορεία της οικονομίας της χώρας.

Η μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες ήταν εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Στην τριμηνιαία δήλωση για τη νομισματική πολιτική, η RBA μείωσε τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις της για την αύξηση της παραγωγικότητας στο 0,7% από 1%, αναγνωρίζοντας τελικά μια δεκαετία υποβαθμισμένων αποτελεσμάτων στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες, μετέδωσε το Reuters.

Αυτό μεταφράζεται σε πιο ήπια οικονομική ανάπτυξη έως το τέλος του 2027, μέσω της μείωσης των καταναλωτικών δαπανών και της αύξησης των εισοδημάτων. Το ανώτατο όριο της οικονομίας εκτιμάται πλέον σε μόλις 2,0%, από 2,25% προηγουμένως και 2,5% πριν από μια δεκαετία. Μόνο για το 2025, το ΑΕΠ εκτιμάται πλέον σε 1,7%, από 2,1% τον Μάιο.

«Η πρόβλεψη για ανάκαμψη της ανάπτυξης του ΑΕΠ το 2025 είναι πλέον πιο σταδιακή από ό,τι αναμενόταν τον Μάιο, καθώς η χαμηλότερη από το αναμενόμενο αύξηση της δημόσιας ζήτησης στις αρχές του 2025 δεν αναμένεται να αντισταθμιστεί κατά το υπόλοιπο του έτους», ανέφερε η RBA.

Ένα θετικό σημείο ήταν η κατασκευή κατοικιών, καθώς η αύξηση των τιμών, το χαμηλότερο κόστος δανεισμού και η χαλάρωση της ρύθμισης ενθάρρυναν την κατασκευή.

Εν τω μεταξύ, η τράπεζα διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας, καθώς τόσο η συνολική προσφορά όσο και η ζήτηση αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI), ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,1% το τρίμηνο του Ιουνίου, εξακολουθεί να αναμένεται ότι θα κορυφωθεί στο 3,1% έως τα μέσα του επόμενου έτους, πριν υποχωρήσει στο 2,5% έως το τέλος του 2027.

Ο υποκείμενος πληθωρισμός - ένας μέσος όρος που παρακολουθεί στενά η RBA - αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2,6% μέχρι το τρίμηνο του Δεκεμβρίου και να παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα μέχρι το τέλος του 2027.

Αυτό τον φέρνει σε ευθυγράμμιση με το μέσο όρο του μακροπρόθεσμου στόχου της κεντρικής τράπεζας, που κυμαίνεται μεταξύ 2% και 3%, επιτρέποντας κάποια χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Η αγορά εργασίας δεν αναμένεται να χαλαρώσει πολύ από εδώ και πέρα, με το ποσοστό ανεργίας - που έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 ετών, στο 4,3% τον Ιούνιο - να παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα μέχρι το τέλος του 2027.

Οι νέες προβλέψεις της βασίστηκαν σε τιμές της αγοράς που υποθέτουν συνολική χαλάρωση 80 μονάδων βάσης κατά το επόμενο έτος, σε επίπεδα μεταξύ 3,1% και 2,85%, ελαφρώς χαμηλότερα από το τελικό επιτόκιο 3,2% που είχε υποτεθεί τον Μάιο.