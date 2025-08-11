Δημος Θεσσαλονικης

Ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της παλαιότητας και της ακαταλληλότητας σχολικών υποδομών που παραμένουν ενεργές από τη δεκαετία του ’70 κάνει ο δήμος Θεσσαλονίκης, με την προώθηση της μεταστέγασης τριών σχολικών μονάδων που εξακολουθούν να λειτουργούν σε λυόμενα κτίρια από τον σεισμό του 1978. Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο Σχέδιο Σχολικής Στέγης, προϋπολογισμού 74,3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει παρουσιάσει διεξοδικά η δημοτική αρχή υπό τον Στέλιο Αγγελούδη.

Διαβάστε περισσότερα εδώ