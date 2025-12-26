BofA, JP Morgan, Wood

H Ελλάδα θεωρείται πλέον «success story» στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον έχοντας πραγματοποιήσει μια δυναμική επιστροφή στην διεθνή οικονομική σκηνή, ενώ ο ένας μετά τον άλλο οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι «ψηφίζουν» Ελλάδα και ελληνικές μετοχές για το 2026.

H Bank of America ξεχωρίζει ελληνικές μετοχές και για τις οποίες δίνει τη σύσταση «αγορά».

Στον τραπεζικό κλάδο, η Εθνική, η Πειραιώς, η Eurobank και η Alpha Bank καταγράφουν αυξημένη συμμετοχή στα χαρτοφυλάκια διεθνών επενδυτών. Επίσης ξεχωρίζει τις μετοχές της Metlen, του ΟΠΑΠ, της Jumbo, του ΟΤΕ και της ΔΕΗ.

Η JP Morgan στις κορυφαίες τις επιλογές τοποθετεί τις τέσσερις συστημικές τράπεζες - Εθνική, Eurobank, Πειραιώς και Alpha Bank, καθώς και τη ΔΕΗ, ενώ επισημαίνει ότι οι κλάδοι των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και οι τράπεζες είναι οι αγαπημένοι της στην Ελλάδα. ΗJP Morgan τοποθετεί την Πειραιώς στις 10 κορυφαίες μετοχές της αναδυόμενης ανατολικής, κεντρικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής (CEEMEA).

Στις πιο ελκυστικές αγορές συγκαταλέγει την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και ο διεθνής οίκος Wood and Company, παρά την άνοδο που έχει προηγηθεί Η ελληνική αγορά παραμένει κεντρικό κομμάτι της μερισματικής στρατηγικής της Wood για το 2026, όχι επειδή προσφέρει τις υψηλότερες ονομαστικές αποδόσεις της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA).

Η Wood εντοπίζει ισχυρά dividend stories στην ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα τις μετοχές της Aegean Airlines (τιμή-στόχος 16 ευρώ), HELLENiQ Energy ( 8,8 ευρώ), Motor Oil ( 31,5 ευρώ), OTE ( 20,3 ευρώ) καιTrade Estates (1,7 ευρώ).Η Wood τοποθετεί στις επιλογές της και την Τράπεζα Κύπρου (buy, τιμή-στόχος 9,34 ευρώ).

Τράπεζες

Ο τραπεζικός κλάδος παραμένει στο επίκεντρο των διεθνών επενδυτικών οίκων και για το 2026, παρά τα υψηλά κέρδη που κατέγραψαν το 2025.

Παρά την ισχυρή άνοδο που έχουν καταγράψει οι τραπεζικές μετοχές, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές, σύμφωνα με την UBS, ειδικά στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Η UBS παραμένει «αγοραστής» και δίνει τιμή - στόχο τα 4,30 ευρώ για την Alpha Bank, τα 4,20 ευρώ για την Eurobank και τα 15,40 ευρώ για την Εθνική.

Η μετοχή της Πειραιώς συμπεριλαμβάνεται στις κορυφαίες μετοχές της UBS για το 2026 και δίνε τιμή-στόχο τα 9,20 ευρώ.

Παραμένει «ταύρος» για τις ελληνικές τράπεζες η αμερικανική επενδυτική τράπεζα JP Morgan και σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να είναι περίπου 15% φθηνότερες από τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Με ορίζοντα τον Δεκέμβριο του 2026, δίνει τιμή στόχο τα 4,10 ευρώ για την Alpha Bank, τα 4,10 ευρώ επίσης για την Eurobank, τα 9,00 ευρώ για την Πειραιώς και τα 15 ευρώ για την Εθνική.

Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος βρίσκεται σε νέο καθεστώς βιώσιμης οργανικής ανάπτυξης, που δεν έχει ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις των μετοχών τους, σύμφωνα με την Bank Of America και τονίζει ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον έναν από τους λίγους τραπεζικούς κλάδους στην Ευρώπη όπου η κερδοφορία, η ποιότητα κεφαλαίου και οι διανομές κινούνται ταυτόχρονα προς τα πάνω.

Η BofA αναθεωρεί ανοδικά τις τιμές στόχους: Eurobank στα 4,86 ευρώ, Πειραιώς στα 8,85 ευρώ , Alpha Bank στα 4,12 ευρώ και Εθνική στα 13,88 ευρώ.

Η αμερικανική τράπεζα Goldman Sachs αναφέρει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν από τα πιο ελκυστικά αφηγήματα στην Ευρώπη και δίνει τιμή-στόχο: Alpha Bank τα 4,20 ευρώ, Εθνική τα 15,10 ευρώ, Πειραιώς τα 8,00 ευρώ και Eurobank τα 3,50 ευρώ.

Εκτιμά ότι ο κλάδος θα συνεχίσει να εμφανίζει ισχυρούς ρυθμούς κερδοφορίας, χαμηλό κόστος κινδύνου και υγιή πιστωτική επέκταση, επισημαίνοντας ότι πιθανές εξαγορές από τις τράπεζες - που δεν περιλαμβάνονται στις τρέχουσες εκτιμήσεις - μπορούν να προσφέρουν πρόσθετη ανοδική προοπτική

Στα 4,15 ευρώ δίνει την τιμή στόχο για την Αlpha Bank η Jefferies και τονίζει ότι παραμένει ένα από τα πιο ελκυστικά growth stories του κλάδου, στηριζόμενη σε υψηλή οργανική κερδοφορία, διεύρυνση εσόδων πέρα από τον παραδοσιακό ισολογισμό και σημαντική ενίσχυση κεφαλαίων, ενώ παρουσιάζει σημαντική πρόοδο στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.

Ο αμερικανικός οίκος Jefferies ανεβάζει την τιμή στόχο για την μετοχή της Πειραιώς στα 8,60 ευρώ, λόγω της ενσωμάτωσης της Εθνικής Ασφαλιστικής.

ΔΕΗ

Η Citi, η JP Morgan και η Axia δίνουν «ψήφο» εμπιστοσύνης στη ΔΕΗ, καθώς εκτιμούν ότι η εταιρεία μπαίνει σε έναν νέο κύκλο ανάπτυξης, με μεγαλύτερο βάρος στις ΑΠΕ, στα δίκτυα και στις επενδύσεις, που θα διαμορφώσουν το ενεργειακό τοπίο της επόμενης δεκαετίας, ενώ υπογραμμίζουν ότι το επενδυτικό πρόγραμμα των 10 δισ. επανακαθορίζει τις προοπτικές του ομίλου.

Η Citi θέτει τιμή στόχο τα 19 ευρώ, η JP Morgan δίνει στόχο τα 18,50 ευρώ και η AXIA δίνει τιμή στόχο στα 22,60 ευρώ.

Η Goldman Sachs αναβαθμίζει τη μετοχή της ΔΕΗ και δίνει τιμή στόχο τα 20,5 ευρώ και εκτιμά ότι το επενδυτικό πρόγραμμα των 10 δισ. θα τροφοδοτήσει διψήφια αύξηση EBITDA και καθαρών κερδών έως το 2028.

Το P/E της μετοχής είναι στα 13,1 για το 2025 και πέφτει στο 9,6 για το 2026 και 8,6 για το 2027 , με άνοδο στα κέρδη ανά μετοχή 35,9% για το 2026 και 11,2% το 2027. Η μερισματική απόδοση θα ανέβει από 3,5% το 2025 σε 5,9% το 2027

ΟΤΕ

Ένας «νέος ΟΤΕ» είναι εδώ σημειώνει η Morgan Stanley και δίνει για τη μετοχή του OTE τιμή-στόχο τα 20 ευρώ και τη σύσταση «Overweight».

Χαρακτηρίζει τον ΟΤΕ ως έναν «καθαρό ελληνικό τηλεπικοινωνιακό παίκτη», έχοντας αποεπενδύσει πλήρως από το εξωτερικό για να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά.

Στα 21 ευρώ θέτει την τιμή στόχο για ΟΤΕ η Deutsche Bank με τη σύσταση «αγορά». Επισημαίνει ότι έχει απαλλαγεί από την ζημιογόνα δραστηριότητα στη Ρουμανία, διατηρεί αμελητέο καθαρό δανεισμό και εξακολουθεί να επιστρέφει σχεδόν το 100% των ετήσιων ελεύθερων ταμειακών ροών στους μετόχους.

Coca-Cola HBC

Στην αγορά ποτών, η Deutsche Bank ξεχωρίζει λίγες μόνο εταιρείες ως πραγματικά ποιοτικές επενδυτικές περιπτώσεις για το 2026 και η Coca-Cola HBC τοποθετείται στην κορυφή της λίστας.

Σύμφωνα με τον οίκο, η CCH διαθέτει τον καλύτερο συνδυασμό ισχυρής ιστορικής επίδοσης, χαμηλού ρίσκου εκτιμήσεων και ελκυστικής αποτίμησης, αποτελώντας μία από τις κορυφαίες επιλογές για το νέο έτος και η τιμή-στόχος για τη μετοχή τοποθετείται στα 51,04 ευρώ.

H Morgan Stanley διατηρεί θετική στάση για τη Coca-Cola HBC και την τοποθετεί στις πιο ανθεκτικές επιλογές του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ένα περιβάλλον όπου οι πιέσεις στην κατανάλωση συνεχίζουν να επηρεάζουν τον ευρωπαϊκό κλάδο ποτών. Επαναλαμβάνει σύσταση overweight για τη μετοχή της Coca-Cola HBC, με τιμή στόχο τα 50 ευρώ.