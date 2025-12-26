Α. Γραβάνης

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η Ελλάδα διαθέτει περίπου 365.000 τρακτέρ. Από αυτά στα μπλόκα είναι παρόντα περίπου 6500, δηλαδή το 1%. Είναι πλέον σαφές ότι τα μπλόκα του 1% των τρακτέρ απαρτίζονται κατά την συντριπτική πλειοψηφία τους από συνδικαλιστές και υποστηρικτές του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και βέβαια μέρους των καταχραστών του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξού και το αίτημα τους ο φαύλος ΟΠΕΚΕΠΕ να μην απορροφηθεί από την διαφανή ΑΑΔΕ.



Η επιμονή των αγροτών των μπλόκων (όχι όλων των αγροτών) να αρνούνται τον διάλογο με την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, παρότι οι αγρότες της χώρας θα πάρουν 4 δις μέχρι τέλους του χρόνου, και θα αντιμετωπιστεί η πλειοψηφία των αιτημάτων τους (ΔΕΗ, πετρέλαιο κλπ) οφείλεται πλέον σε καθαρά αντιπολιτευτική πολιτική επιλογή κατά της κυβέρνησης.



Δεν είναι τυχαία λοιπόν η άρνηση της αντιπολίτευσης να ψηφίσει υπέρ της μεταφοράς του φαύλου ΟΠΕΚΕΠΕ στη διαφανή ΑΑΔΕ. Η αντιπολίτευση χρησιμοποεί τους αγρότες των μπλόκων, για να τραυματίσει ή και να ρίξει την κυβέρνηση, ωθώντας ανεύθυνα την αντιπαράθεση στα άκρα. Δεν τους βγήκαν τα Τέμπη, τώρα εστιάζουν στα μπλόκα των αγροτών.



Είναι πρόκληση ότι οι αγρότες των μπλόκων (όχι όλων των αγροτών) δεν έχουν ενσωματώσει στα βασικά αιτήματα τους, τις εκ των ων ουκ άνευ μεταρρυθμίσεις επιβίωσης στον πρωτογενή τομέα που θα καθορίσουν το μέλλον τους, δηλαδή την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και του ζωικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις τεράστιες περιβαλλοντικές, κλιματικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών και τις ευρωπαϊκές και διεθνείς αλλαγές στην αγροτική οικονομία.



Αρνήθηκαν την πρόσκληση της κυβέρνησης για την σύσταση μιας διακομματικής επιτροπής με διακομματικό προεδρείο που σε 4 μήνες θα παραδώσει σχέδιο μεταρρυθμίσεων προς αυτήν την κατεύθυνση. Το αρνήθηκε πρώτα η αντιπολίτευση και τα κόμματα της που καθοδηγούν τους αγρότες των μπλόκων. Είναι προφανές ότι το βασικό ενδιαφέρον όλων αυτών είναι να φύγει η κυβέρνηση και όχι το μέλλον των αγροτών.



Οι αγρότες των μπλόκων (όχι όλοι οι αγρότες) αδιαφόρησαν για τους επαγγελματίες, όπως οι ξενοδόχοι, αυτοί της εστίασης και του τουρισμού, οι έμποροι, οι μεταφορείς που περιμένουν ακριβώς τις γιορτές να κάνουν το 10-20% του ετήσιου τσίρου τους και που έχουν ήδη χάσει πάνω από 800 εκατομμύρια. Και μάλιστα την ώρα που οι αγρότες θα παίρνουν περίπου 4 δις από τους έλληνες και ευρωπαίους φορολογούμενους, 600 εκατομμύρια περισσότερα από πέρισυ.



Η τυχοδιωκτική στάση αυτές τις μέρες σύσσωμης της αντιπολίτευσης στα μπλόκα των αγροτών προοιωνίζει τι θα συμβεί στην χώρα σε περίπτωση που στις επόμενες εκλογές δεν υπάρξει μια σοβαρή και σταθερή κυβέρνηση. Θα πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση κοινωνικά, οικονομικά και εθνικά μέσα στη διεθνή τρικυμία που βιώνει ο κόσμος και η περιοχή μας. Η κατακερματισμένη και ανεύθυνη αντιπολίτευση θα έχει την ευθύνη σε ό,τι θα συμβεί στη χώρα. Και βέβαια πρώτα και κύρια οι αυτοκαταστροφικοί πολίτες που θα την επιλέξουν.



Η ευθύνη επομένως των ορθολογιστών και νουνεχών πολιτών να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στην επικίνδυνη πολιτική αστάθεια που προοιωνίζει η τυχοδιωκτική αντιπολίτευση είναι αυξημένη. Η κυβέρνηση έχει κάνει λάθη, κάποια όχι επί της ουσίας αλλά στην ενημέρωση των πολιτών για να ανακύψαντα θέματα, δίνοντας την ευκαιρία στην αντιπολίτευση να σπεκουλάρει. Η χώρα όμως και οι προοπτικές της δεν έχουν καμία σχέση με αυτές του 2019.



Η οικονομία έχει σταθεροποιηθεί και αυξάνεται αποτελώντας πλέον διεθνές θετικό παράδειγμα, η ανεργία έχει μειωθεί κατακόρυφα, η διεθνής θέση της χώρας έχει σημαντικά βελτιωθεί, η συμμετοχή της στην εντελώς νέα και πολλά υποσχόμενη διεθνή ενεργειακή προοπτική είναι θετική εξέλιξη για το μέλλον της, η αποτρεπτική αμυντική ισχύς έχει αυξηθεί κατακόρυφα μετά από πολλά χρόνια στηρίζοντας την εθνική της ανεξαρτησία.



Όλες αυτές οι θετικές εξελίξεις δημιουργούν τις συνθήκες η χώρα να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά στο άμεσο μέλλον τα βασικά προβλήματα που απασχολούν και δυσκολεύουν σήμερα την πλειοψηφία των πολιτών, όπως το κόστος ζωής (διατροφή, κατοικία) και οι μισθοί. Έχουν γνώση οι νουνεχείς και υπεύθυνοι φύλακες της χώρας.