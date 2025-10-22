Απώλειες στις ευρωαγορές, με «βαρύ» κλίμα από τα γεωπολιτικά - Στο επίκεντρο επιτόκια και εταιρικά αποτελέσματα

Κλίμα ανησυχίας καταγράφεται στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, εν μέσω του «ταμείου» που κάνουν για τα εμπορικά αποτελέσματα και καθώς αναμένουν τις αποφάσεις για τη νομισματική πολιτική και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Η πολυαναμενόμενη δεύτερη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν, για τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία φαίνεται να έχει «παγώσει» καθώς το Κρεμλίνο απέρριψε την ιδέα για κατάπαυση του πυρός στο μέτωπο.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ανέφερε πως οι διαπραγμάτευσις για τη τη Σύνοδο Κορυφής συνεχίζονται και με το ενδιαφέρον να βρίσκεται στις συζητήσεις που έχουν τα επιτελεία των δύο ηγετών ώστε να «κλειδώσει» η δεύτερη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν μετά από αυτή στην Αλάσκα.

Σε αυτό το σκηνικό γεωπολιτικής αβεβαιότητας, οι αναλυτές καταγράφουν τα οικονομικά αποτελέσματα των μεγάλων εισηγμένων για το τρίτο τρίμηνο του 2025 και τις προοπτικές που εμφανίζουν οι επιχειρήσεις.

Οι μετοχές της UniCredit εμφανίζουν πτώση άνω του 1,5% στο ιταλικό χρηματιστήριο, αφού ο τραπεζικός «κολοσσός» εμφάνισε κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Αντίθετα, οι μετοχές της Heineken στο ολλανδικό χρηματιστήριο ενισχύονται παρά τις απαισιόδοξες προοπτικές για το 2025 που εξέφρασε η ζυθοποιία.

Στα των επιτοκίων, η προσοχή βρίσκεται από τώρα στις αποφάσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την ερχόμενη εβδομάδα. Οι αγορές έχουν προεξοφλήσει μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την Fed και διατήρηση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ στα τρέχοντα επίπεδα.

Πλέον, αναμένουν σημάδια για το κατά πόσο μπορούν να αλλάξουν οι επιτοκιακές πολιτικές των δύο τραπεζών τους επόμενους μήνες.

Η εικόνα στα ταμπλό