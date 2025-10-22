Πάνω από τις εκτιμήσεις τα κέρδη της UniCredit στο τρίτο τρίμηνο - Όφελος από τα κέρδη της Alpha Bank

Καλύτερα των εκτιμήσεων αποδείχθηκαν τα κέρδη και τα έσοδα της UniCredit για το τρίτο τρίμηνο του 2025, με τον ιταλικό τραπεζικό «κολοσσό» να ωφελείται από τις επιδόσεις που κατέγραψε ο κλάδος της επενδυτικής τραπεζικής και τη συμμετοχή της στην ελληνική Alpha Bank.

Όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη, τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 2,6 δισ. ευρώ, ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Unicredit ανέμεναν κέρδη 2,4 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα έφτασαν τα 6,17 δισ. ευρώ (έναντι εκτίμησης για 6 δισ. ευρώ) και τα καθαρά έσοδα από τόκους έφτασαν τα 3,37 δισ. ευρώ (έναντι εκτίμησης για 3,39 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα από τον κλάδο της επενδυτικής τραπεζικής υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Η διοίκηση της UniCredit διατήρησε αμετάβλητο το outlook κερδών για το σύνολο του 2025, εκτιμώντας πως τα κέρδη θα διαμορφωθούν κοντά στα 10,5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας ανέφερε ότι στόχος της είναι να αυξήσει τα καθαρά κέρδη πάνω από 11 δισ. ευρώ το 2027, παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον, με τη βοήθεια της συμβολής στα κέρδη από τις συμμετοχές της στην Commerzbank της Γερμανίας και την Alpha Bank.