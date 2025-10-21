Θεσσαλονίκη: Σε φάση αναδιάρθρωσης η αγορά ακινήτων - Πού συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο απόθεμα, ο χάρτης προσφοράς κατοικιών

Σε μια από τις πιο ενεργές αγορές κατοικίας της χώρας αναδεικνύεται για ακόμη ένα τρίμηνο η Θεσσαλονίκη, με τη ζήτηση να παραμένει ισχυρή και την προσφορά να παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των δήμων της.

Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της ReDataset, του βραχίονα Data & Analytics του Ομίλου Resolute Cepal Greece (RCG), ο Δείκτης Κορεσμού Προσφοράς Κατοικιών (ΔΚΠΚ) για το τρίτο τρίμηνο του 2025 δείχνει ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης βρίσκεται στις περιοχές της χώρας με τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα κατοικιών προς πώληση.

Η μέτρηση του δείκτη βασίζεται στον αριθμό μοναδικών κατοικιών προς πώληση ανά 1.000 κατοίκους και αποτυπώνει τη συγκέντρωση προσφοράς σε κάθε τοπική αγορά. Στη Θεσσαλονίκη, η εικόνα αποκαλύπτει μια αγορά που συνδυάζει την έντονη εμπορική κινητικότητα του κέντρου με τη ραγδαία ανάπτυξη των νοτιοανατολικών προαστίων, αλλά και με σταθερές αγορές στις δυτικές και βόρειες συνοικίες.