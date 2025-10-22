Α. Δρυμιώτης: Κατάχρηση του Αγνώστου Στρατιώτη από συλλογικότητες - Ο Τσίπρας ανασταίνει το αντισύριζα μέτωπο

Τη θέση ότι η κυβέρνηση έπραξε ορθά με την τροπολογία για την προστασία του Αγνώστου Στρατιώτη, καθώς το μνημείο είχε καταστεί αντικείμενο κατάχρησης από διάφορες συλλογικότητες, διατυπώνει ο πολιτικός αναλυτής, Ανδρέας Δρυμιώτης, σε συνέντευξή του στο Liberal και τον Χρήστο Θ. Παναγόπουλο.

Αναφερόμενος στο κόμμα που σχεδιάζει ο Αλέξης Τσίπρας, ο κ. Δρυμιώτης τονίζει πως είναι καταδικασμένο σε αποτυχία, καθώς «δεν χτίζεις καινούργια πράγματα με παλιά υλικά». «Ο Τσίπρας από μόνος του νομίζει ότι άλλαξε. Έχει αλλάξει ιδεολογικά; Δεν έχει αλλάξει», υπογραμμίζει.

Ο γνωστός πολιτικός αναλυτής επισημαίνει δε πως ο πρώην πρωθυπουργός με τις κινήσεις του θα αναβιώσει το αντισύριζα μέτωπο, μετατρέποντάς το σε ένα νέο «αντι-Τσίπρα μέτωπο», καθώς «αυτό θα συμβεί, επειδή ο κόσμος έχει ταυτίσει όλα όσα πέρασε, όχι με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με τον ίδιο τον Τσίπρα».

Συνέντευξη στον Χρήστο Θ. Παναγόπουλο

Κύριε Δρυμιώτη, για τον Άγνωστο Στρατιώτη κατατέθηκε ένσταση αντισυνταγματικότητας από όλη την αριστερή αντιπολίτευση μαζί και το ΠΑΣΟΚ. Πώς αξιολογείτε αυτή τη συστράτευση;

Όλοι αυτοί έχουν έναν κοινό στόχο: Να φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν έχουν άλλο κοινό στόχο. Μας έχει συνηθίσει η αντιπολίτευση να βρίσκει στραβά όλα όσα κάνει. Δεν ξέρω εν τέλει πώς θα τους βγει αυτή η ιστορία.

Πάντως, σε ό,τι αφορά το θέμα των Τεμπών είναι ξεκάθαρο τι έχει γίνει. Είναι σεβαστή η ιστορία των ανθρώπων που έχασαν τα παιδιά τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Αλλά πρέπει να γίνει σεβαστό και το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Κατά την άποψή μου, νομίζω ότι έχει γίνει κατάχρηση του συγκεκριμένου χώρου από διάφορες συλλογικότητες. Είδαμε, ξαφνικά, παλαιστινιακές σημαίες κι ό,τι άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί. Σε αυτό το πλαίσιο, νομίζω ότι η κυβέρνηση πολύ καλά κάνει και θέλει να ξεκαθαρίσει αυτή την ιστορία μία και καλή.

Το μνημείο των Τεμπών πρέπει να γίνει στα Τέμπη και να τιμήσουμε τους νεκρούς αυτούς, όπως το μνημείο για τα θύματα της μεγάλης πυρκαγιάς στο Μάτι έγινε στο Μάτι. Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι αφιερωμένο σ’ αυτόν. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού.

Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως λειτουργεί ως ουρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Από την υιοθέτηση θεωριών συνωμοσίας για τα Τέμπη έως χθες για το ζήτημα του Άγνωστου Στρατιώτη. Κερδίζει κάτι από αυτήν την τακτική;

Σαφώς και όχι. Και δεν το έχει καταλάβει ο Ανδρουλάκης εδώ και πολύ καιρό: ότι μεταξύ της μαϊμούς και του original, ο κόσμος προτιμάει το original. Απορώ, μάλιστα, που δεν το κατάλαβε αμέσως. Όλοι αυτοί ρίχνουν νερό στον μύλο της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Πώς ανέβηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου; Μα, με την συνυποστήριξη όλων αυτών, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, από την πρώτη στιγμή.

Σας θυμίζω ότι υπήρξε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μιλούσε για «εξαφανισμένα βαγόνια». Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, υιοθέτηση από την πρώτη στιγμή αυτή την «καραμέλα», η οποία, όμως, πια έχει εξαντληθεί, γιατί πλέον έχουν δοθεί στη δημοσιότητα όλα τα πορίσματα και είναι σαφή. Η φωτιά δεν προήλθε από την εμπορική αμαξοστοιχία, γιατί το ζητούμενο ήταν ακριβώς αυτό. Αυτό το παραμύθι έχει λήξει.

Θα μου το θυμηθείτε – και αυτό είναι, αν θέλετε η μεγάλη μου ανησυχία και δεν ντρέπομαι να το πω – όλοι αυτοί θα φτάσουν στο σημείο να αμφισβητήσουν ακόμη και την απόφαση της Δικαιοσύνης για το δυστύχημα των Τεμπών. Θέλουν μια Δικαιοσύνη στα μέτρα τους, μια Δικαιοσύνη όπως τη σκέφτονται αυτοί. Και, ειλικρινά, δεν έχω καταλάβει το σύστημα «μέχρι τέλους». Ποιο είναι το τέλος;

Περνώντας στα νέα κόμματα: Ο Αλέξης Τσίπρας γράφει βιβλίο. Θα γίνει best seller; Ποιος ο στόχος της έκδοσης του βιβλίου;

Σε ό,τι αφορά το στόχο της έκδοσης που με ρωτάτε, έχω την εντύπωση ότι προσπαθεί να δικαιολογήσει την περίοδο που ο ίδιος ήταν πρωθυπουργός. Αλλά, νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρει, γιατί ο κόσμος έχει δει τι έγινε και το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, εάν τυχόν ο Τσίπρας δεν έκανε αυτή την κωλοτούμπα. Εκ του αποτελέσματος δε, φαίνεται πως είχε γίνει και προκαταβολικά, με γνώμονα αυτό που μας λέει ο κ. Τσακαλώτος τώρα, ότι δηλαδή τα είχαν δώσει όλα από πριν από την περιβόητη «περήφανη διαπραγμάτευση των 17 ωρών».

Το έχω αναφέρει και σε παλαιότερη συνέντευξή μου στο Liberal, το επαναλαμβάνω και τώρα: Η επιστολή που είχε στείλει ο Τσίπρας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη δημοσιοποίηση των πρακτικών του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, είναι η «εγκυκλοπαίδεια του ψεύδους». Όλα όσα γράφει μέσα, είναι ψέματα: Ότι αποκατέστησε την οικονομική ζωή της χώρας, με κλειστές τράπεζες για τρία χρόνια ή παραπάνω! Μόνο αυτό το ψέμα φτάνει και δεν χρειάζεται να διαβάσω τίποτε άλλο, ειδικά σε μια ιστορία που υπάρχει ένα τόσο οφθαλμοφανές ψέμα και τα υπόλοιπα χάνονται.

Πιστεύετε ότι ο κ. Τσίπρας θα ανακατέψει το πολιτικό σκηνικό το νέο κόμμα που έχει στα σκαριά; Μπορεί να χτυπήσει πρωθυπουργία κι αν όχι, τι προσδοκά ο ίδιος;

Όχι. Σαφέστατα όχι. Και ειλικρινά, ομολογώ πως δεν ξέρω τι προσδοκά κι αυτό είναι κάτι που με προβληματίζει. Φαίνεται, τελικά, πως μόνο στην Ελλάδα έχουμε αυτό το σύνδρομο. Δείτε τι συνέβη στη Βρετανία: Έφυγε ο Ντέιβιντ Κάμερον, έπειτα από ένα αποτυχημένο δημοψήφισμα. Τον έχετε ξανακούσει έκτοτε; Όχι. Στη συνέχεια, έφυγε ο Μπόρις Τζόνσον. Τον ξανακούσατε; Ναι, αλλά μόνον όταν ήταν να κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Έφυγε η Λιζ Τρας, μετά ο Ρίσι Σούνακ. Δεν τους ξανακούσαμε.

Εδώ, στην Ελλάδα οι δικοί μας θα γυρίσουν πάλι!

Μήπως, στο ενδεχόμενο μιας προοδευτικής διακυβέρνησης, ο κ. Τσίπρας θέλει να κρατά τα ηνία; Είναι εφικτή η επίτευξη ενός τέτοιου μετώπου, δεδομένων των διαφορών που παρατηρούνται στις δημοσκοπήσεις;

Θα σας το πω απλά, κύριε Παναγόπουλε: Δεν χτίζεις καινούργια πράγματα με παλιά υλικά. Τον Τσίπρα τον ξέρουμε, τι έχει αλλάξει. Ο Τσίπρας από μόνος του νομίζει ότι άλλαξε. Έχει αλλάξει ιδεολογικά; Δεν έχει αλλάξει.

Ύστερα από τέσσερα χρόνια που δεν εμφανίστηκε καν στη Βουλή – γιατί δεν θυμάμαι να το έχει δει κανείς στη Βουλή – έρχεται και μας λέει ξαφνικά ότι του λείπει το Κοινοβούλιο και μάλιστα χρησιμοποιεί τη φράση «το Κοινοβούλιο έχει απογυμνωθεί» και ότι γι’ αυτό τον λόγο παραιτείται. Εδώ, λοιπόν, υπάρχει η απόλυτη αντίφαση, αλλά φαίνεται ότι το συνηθίζουν αυτό οι ΣΥΡΙΖαίοι.

Ακούγεται ότι το νέο κόμμα θα το ακολουθήσουν και κεντροαριστεροί αλλάζοντας το προφίλ του κ. Τσίπρα. Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα έχει πέραση στην κοινωνία;

Όχι. Και κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι το θέμα. Ο Τσίπρας καβάλησε το κύμα του αντι-μνημονίου. Και είχε ένα αφήγημα πολύ δυνατό, ότι «εγώ είμαι άχραντος, αμόλυντος και άφθαρτος και δεν έχω καμία σχέση με τα μνημόνια και επειδή θα έχω και νωπή τη λαϊκή εντολή, θα πάω στην Ευρώπη και θα τους το πω: Τέρμα τα αστεία, τέρμα τα μνημόνια, εμείς θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας ελεύθερη».

Η αλήθεια, όμως, είναι πολύ διαφορετική: Ο Τσίπρας μας έβαλε σε ένα τρίτο, αχρείαστο Μνημόνιο με 100 δισ. ευρώ επιπλέον και έχασε έξι φορές από τον Μητσοτάκη. Το έχω πει πολύ απλά: Έγινε από δήμαρχος κλητήρας.

Με βάση την εμπειρία σας, το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο έχει πεθάνει ή θα δημιουργηθούν αντισυσπειρώσεις γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη;

Όχι, βέβαια. Και μάλιστα το έχω ξαναπεί ότι ο Μητσοτάκης θα πρέπει να στείλει λουλούδια και γλυκά στον Τσίπρα, διότι εκεί που έχει ξεχαστεί το θέμα του αντι-ΣΥΡΙΖΑ, πλέον θα μετατραπεί σε μέτωπο αντι-Τσίπρα. Κι αυτό θα συμβεί, επειδή ο κόσμος έχει ταυτίσει όλα όσα πέρασε, όχι με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με τον ίδιο τον Τσίπρα.

Είναι καθαρά προσωποποιημένο. Ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει τι συνέβη εκείνο το βράδυ του Ιουλίου το 2018, όταν είχαμε 104 νεκρούς στο Μάτι και γινόταν όλη αυτή η κοροϊδία. Ο Τσίπρας είναι η προσωποποίηση του ψέματος.

Η Πλεύση Ελευθερίας ξεφουσκώνει. Πού οφείλεται αυτή η πτώση;

Νομίζω το έχω αναφέρει αρκετές φορές και στο παρελθόν, ήδη από τον καιρό που ήταν «φουσκωμένα» τα ποσοστά της. Η Κωνσταντοπούλου βασίστηκε στο θέμα των Τεμπών. Πουθενά αλλού, γιατί απλούστατα δεν έχει κανένα άλλο έρεισμα. Το θέμα των Τεμπών, κατά την άποψή μου, προσπαθούν να το συντηρήσουν με νύχια και με δόντια.

Ωστόσο, στον πολύ κόσμο έχει φύγει πια αυτή η ιστορία. Έχει πάψει να πιστεύει. Σας υπενθυμίζω ότι η λέξη που είχε χρησιμοποιηθεί κατά κόρον ήταν η λέξη «συγκάλυψη». Όταν ρωτάς, πλέον, κάποιον τι έχει συγκαλυφθεί, δεν υπάρχει απάντηση. Άρα, εάν φύγει από τη μέση η λέξη αυτή, τότε σταματούν τα πάντα. Το ότι υπήρξε καθυστέρηση ως προς την υλοποίηση της Σύμβασης 717, αυτό δεν το αρνείται κανείς. Αλλά, με αυτή τη λογική, θα έπρεπε να πάνε όλοι φυλακή.

Πώς αξιολογείτε τα πρόσφατα δημοσκοπικά δεδομένα για ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ;

Νομίζω πως είναι αναμενόμενα. Ύστερα από έξι χρόνια διακυβέρνησης το να υπάρχουν 13-14 μονάδες διαφορά της ΝΔ του Μητσοτάκη από τον δεύτερο, είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχει γίνει κάτι τέτοιο από το 1981, οπότε και παρακολουθώ στενά την πολιτική ζωή της χώρας.

Ειδικά, στη δεύτερη θητεία και κυρίως στα μισά της δεύτερης θητείας που είναι πάντοτε η χειρότερη στιγμή για μια κυβέρνηση, γιατί τότε αρχίζουν και εμφανίζονται τα προβλήματα καθώς δεν υπάρχει συσπείρωση και αρχίζουν θεωρητικά να εμφανίζονται πολύ χαμηλότερα ποσοστά.

Ωστόσο, εδώ τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη – γιατί έτσι πρέπει να τη λέμε – μας έχει εκπλήξει παντοιοτρόπως. Και οι άλλοι απλώς ψάχνονται.