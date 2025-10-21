Άγνωστος Στρατιώτης

Με μια κίνηση που έθεσε το σύνολο της αντιπολίτευσης απέναντί της, δεχόμενη «πυρ ομαδόν» κριτικής και ενστάσεων αντισυνταγματικότητας, η κυβέρνηση προχώρησε στην τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλαμβάνει να υπερασπιστεί την κυβερνητική πρωτοβουλία, όπως ο ίδιος είπε και να ανταποδίδει τα πολιτικά «πυρά», μετά από σχεδόν 8 ώρες συνεδρίασης.

Ο πρωθυπουργός επέλεξε να δώσει το στίγμα και τη στόχευση της τροπολογίας, να απευθυνθεί στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών - που η αντιπολίτευση έχει βάλει στον «πυρήνα» της αντιπαράθεσης - αλλά και να απαντήσει στην κριτική της αντιπολίτευσης.

Πρωτίστως, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την επίμαχη τροπολογία ως «μια ρύθμιση εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας», που αφορά τους κανόνες μιας οργανωμένης πολιτείας και αποσκοπεί στην ομαλοποίηση της δημόσιας ζωής, δίνοντας το περίγραμμα στο σκεπτικό της κυβερνητικής απόφασης.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε θολό το τοπίο των αρμοδιοτήτων έως τώρα, γεγονός, που μετέτρεψε το μνημείο σε σκηνικό κομματικής εκμετάλλευσης, ανακοινώνοντας ότι πλέον «περνά στο ΥΕΘΑ όπου πρέπει να ανήκει ένα κενοτάφιο για τον ανώνυμο μαχητή που έπεσε για την ελευθερία», με το υπουργείο άμυνας να μεριμνά στο εξής για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του και την Αστυνομία να είναι υπεύθυνη για την προστασία του.

Κατά δεύτερον, ο πρωθυπουργός επέμεινε στον χαρακτήρα του μνημείου, μιλώντας για ρυθμίσεις που αφορούν έναν χώρο ιερό, που «δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, καμία οργάνωση, κανένα πρόσωπο», αλλά πρόκειται για «τόπο συνύπαρξης και μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα», σημειώνοντας ότι αυτός ο χαρακτήρας πρέπει να διατηρηθεί. «Μιλάμε για τον ορισμό ενός χώρου συνύπαρξης και όχι αντιπαλότητας», είπε χαρακτηριστικά, θέτοντας το ερώτημα αν οι πολιτικές δυνάμεις θέλουν να διαφυλάξουν αυτό τον χαρακτήρα.

«Στο εξής η απόφαση της κυβέρνησης είναι καταφατική, δεν θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις, ούτε θα γίνονται ανεκτές φθορές, ανεξάρτητα από το πόσο δίκαια ακούγονται τα αιτήματα», ήταν το στίγμα του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος επιχείρηση να διαχωρίσει την ουσία των πρωτοβουλιών που λαμβάνουν οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών από τον τρόπο και κυρίως, τον τόπο, διεκδίκησής τους. Απαντώντας στην κριτική που δέχτηκε, ο κ. Μητσοτάκης αντέτεινε ότι «η δημοκρατία και ο πατριωτισμός δεν απειλούνται όταν υπερασπίζονται τα σύμβολά τους», καταλήγοντας ότι «το Μνημείο δεν είναι ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων όσο σεβαστά κι αν είναι αυτά, αλλά κενοτάφιο για τους άγνωστους Ήρωες».

Βασική στόχευση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν να απευθυνθεί ειδικά στους συγγενείς των θυμάτων. «Κανείς από εμάς δεν μπορεί να αντιληφθεί ούτε τη θλίψη ούτε την οργή τους όμως ένα είδος ακτιβισμού σε ένα ιερό μνημείο δεν υπηρετεί τα αιτήματά τους, τα οποία έγιναν δεκτά, με σημαντικότερο να αποδοθεί δικαιοσύνη μέσα από τη δίκη που ξεκινά τον Μάρτιο», είπε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας τα περί ήττας της κυβέρνησης στην περίπτωση του αιτήματος Ρούτσι και επαναλαμβάνοντας ότι «η κυβέρνηση συμπάσχει με οποιαδήποτε γονιό που θέλει να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του», αλλά σέβεται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.

Τους κάλεσε, μάλιστα, να αναλογιστούν «αν κάποιοι αδίστακτοι οικειοποιούνται το πένθος σας και παίζουν κομματικά παιχνίδια στις πλάτες σας, φορώντας τη μάσκα της αλληλεγγύης», κάνοντας αναφορά σε «τεχνητή απόπειρα διχασμού» για την εμπλοκή των ονομάτων των θυμάτων στην αντιπαράθεση, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος είχε υποκλιθεί μπροστά τους.

Τέταρτος άξονας της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, η κατά μέτωπον επίθεση στην αντιπολίτευση, τόσο για τα όσα έχει υπονοήσει για το περιεχόμενο της τροπολογίας, όσο και για την εργαλειοποίηση, όπως όλο αυτό το διάστημα λέει η κυβέρνηση, της τραγωδίας των Τεμπών, λέγοντας ότι «οι οπαδοί των ξυλολίων θέλουν να αναστήσουν τις θεωρίες τους», επαναλαμβάνοντας ότι όλο το αφήγημα περί χαμένων βαγονιών και παράνομου φορτίου ήταν ένα ψέμα, πάνω στο οποίο “στήθηκε” όλη η κατηγορία περί συγκάλυψης, που αποδόθηκε στην κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την κριτική προς τον κ. Ανδρουλάκη ότι γίνεται «ουρά» της Ζωής Κωνσταντοπούλου και χαρακτήρισε ακατανόητη την γραμμή του ΠΑΣΟΚ, καλώντας το να αναθεωρήσει τη θέση του και να συνταχθεί με την πλειονότητα των πολιτών. «Τρικυμία εν κρανίω» ήταν το σχόλιό του για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, κάνοντας λόγο για αμηχανία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ό,τι αφορά στην ουσία της τροπολογίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε και στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί απουσίας του Νίκου Δένδια από τη συνεδρίαση, λέγοντας ότι ο Υπουργός Άμυνας υπέγραψε την τροπολογία, «αν διαφωνούσε δεν θα την υπέγραφε», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την τροπολογία, πλέον θα απαγορεύεται η κατάληψη στο κενοτάφιο και στον χώρο γύρω από αυτό, η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου και η πραγματοποίηση των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων στον χώρο επί της λεωφόρου Αμαλίας, απέναντι από την πλατεία Συντάγματος. Οι ποινές που προβλέπονται κυμαίνονται από χρηματικό πρόστιμο έως και φυλάκιση ενός έτους.

Κυβερνητικά στελέχη σημείωναν ότι ανάλογες ρυθμίσεις υφίστανται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Αυστραλία, όπου προβλέπεται ειδικό πλαίσιο προστασίας για χώρους ιδιαίτερης εθνικής και ιστορικής σημασίας.