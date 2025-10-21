Κυρ. Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Οι οπαδοί του ξυλολίου θέλουν να αναστήσουν τις θεωρίες τους και θεωρούν ιδιοκτησία τους τον δημόσιο χώρο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στη Βουλή επί της τροπολογίας για την προστασία της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Δείτε την ομιλία του πρωθυπουργού:

Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του ανέφερε ότι πρόκειται για έναν ιερό χώρο που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, κανένα κόμμα, καμία οργάνωση, κανένα πρόσωπο. Είναι, όπως τόνισε, τόπος συνύπαρξης και μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα.

Γι' αυτόν τον λόγο, τόνισε ότι «η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη είναι μια ρύθμιση εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας.

Η τροπολογία προβλέπει το εξής: Το Μνημείο περνά στο ΥΕΘΑ όπου πρέπει να ανήκει ένα κενοτάφιο για τον ανώνυμο μαχητή που έπεσε για την ελευθερία. Το ΥΕΘΑ θα μεριμνά για συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη – η Αστυνομία για προστασία του».

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι το μνημείο «είναι ιστορικός χώρος που θα αποσυνδεθεί από την πλατεία Συντάγματος όπου επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθροίσεις. Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν ή απειλούν περισσότερο. Το Μνημείο δεν είναι ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων όσο σεβαστά κι αν είναι αυτά, αλλά κενοτάφιο για τους άγνωστους Ήρωες«.

«Δεν υπάρχουν νεκροί που ανήκουν στη μια παράταξη και νεκροί που ανήκουν στην άλλη παράταξη», ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός.

Απευθυνόμενος στους συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη είπε: «Κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί τη θλίψη και την οργή σας – οι ακτιβισμοί σε ιερό σημείο δεν υπηρετούν τα αιτήματά σας, τα οποία και έχουν γίνει δεκτά - η κυβέρνηση συμπάσχει με κάθε γονιό αλλά σέβεται ανεξαρτησία της δικαιοσύνης - τα αιτήματα έγιναν δεκτά, οι εκταφές έγιναν; Αναλογιστείτε αν κάποιοι αδίστακτοι οικειοποιούνται το πένθος σας και παίζουν κομματικά παιχνίδια στις πλάτες σας, φορώντας τη μάσκα της αλληλεγγύης».

Απευθυνόμενος προς την αντιπολίτευση είπε ότι «οι οπαδοί των ξυλολίων θέλουν να αναστήσουν τις θεωρίες τους – θεωρούν ιδιοκτησία τους τον δημόσιο χώρο - ας αφουγκραστούν τους χιλιάδες Έλληνες».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η ενότητα οφείλει να προηγείται της διαμαρτυρίας. Ο σεβασμός πρέπει να προηγείται των κραυγών. Τέτοια Μνημεία υπάρχουν σε πολλές άλλες πρωτεύουσες. Η Αψίδα του Θριάμβου. Το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη Αρλιγκτον. Φαντάζεστε ότι θα μπορούσαν εκεί να βεβηλωθούν; Γιατί πρέπει η Ελλάδα να επιμένει σε μια ιδιαιτερότητα. Η ανάγκη προστασίας αυτών των μνημείων δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Αυτές οι Δημοκρατίες είναι λιγότερο Δημοκρατίες από εμάς.

Η Δημοκρατία και ο πατριωτισμός δεν απειλούνται όταν υπερασπίζονται τα σύνολα τους. Υπονομεύονται όμως όταν τα αμφισβητούν.

Άλλο η πλατεία των 25 χιλ τμ και άλλο το Μνημείο των 4,5 χιλ τμ.

Το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη δεν είναι ταμπλό ανάρτησης αιτημάτων διαμαρτυριών.

Υπήρχε κ. Φάμελλε μνημείο λιτό και διακριτικό για τα θύματα της Μαρφίν που το κατέστρεφαν κάθε τρεις και λίγο ομάδες εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς.

Κανείς από εμάς δεν μπορεί να αντιληφθεί ούτε τη θλίψη ούτε την οργή τους για γονείς που έχασαν τα παιδιά τους. Όμως ένα είδος ακτιβισμού στο εθνικό Μνημείο δεν υπηρετεί τα αιτήματα τους. Το αίτημα τους είναι να αποδοθεί Δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη θα αποδοθεί μέσα από την Δίκη. Άκουσα ότι η κυβέρνηση υπέστη ήττα στην περίπτωση των αιτημάτων του κ. Ρούτσι για την εκταφή των οστών του παιδιού του. Η κυβέρνηση συμπάσχει με τον όποιο γονιό ζητά να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του. Σεβόμαστε και τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και εκφράζουμε την ικανοποίηση μας που η δικαιοσύνη έδωσε λύση στο αίτημα.

Είστε εσείς οι οποίοι ενώ σήμερα 36 είναι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση Τεμπών και 2 στελέχη της κυβέρνησης παραπέμφθηκαν στο Δικαστικό Συμβούλιο και από την άλλη πλευρά ποιοι υπάρχουν; Οι οπαδοί του ξυλολίου που αν και οι θεωρίες τους κατέρρευσαν επιχειρούν να τις αναστήσουν.

Είναι εκείνοι που είδαν αυτή την κοινή τραγωδία ως την δική τους ευκαιρία. Είναι οι πρώτοι βέβαια που έσπευσαν στο μνημείο όχι για να θρηνήσουν αλλά να δηλητηριάσουν με στόχο την αναταραχή.

Υπάρχει και κάτι άλλο: Υπάρχει σήμερα ή όχι μνημείο για τα θύματα των Τεμπών κύριοι Ανδρουλάκη Φάμελλε; Κοιτάτε τα κινητά σας. Υπάρχει. Καλαίσθητο με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων. Είναι στην Τεχνόπολη και αμφιβάλω αν κανείς σας το έχει επισκεφτεί».

Απευθυνόμενος δε προς τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Είναι ακατανόητη η γραμμή του ΠΑΣΟΚ. Αναθεωρείστε τη θέση σας και συνταχθείτε με την πλειονότητα των πολιτών».