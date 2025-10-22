Τι οδηγεί σε «βουτιά» χρυσό και ασήμι

Ιστορικών διαστάσεων ήταν η χθεσινή πτώση των πολύτιμων μετάλλων, με τον χρυσό να υποχωρεί άνω του 5%, ενώ το ασήμι και η πλατίνα σημείωσαν πτώση άνω του 7%. Η τελευταία φορά που η τιμή του χρυσού κατέγραψε ημερήσιες απώλειες άνω του 5% ήταν το καλοκαίρι του 2013.

Χρυσός και ασήμι δέχθηκαν επίθεση από τις «αρκούδες» στις συναλλαγές της Τρίτης, σε μία απόδειξη ότι δεν είναι… άτρωτα. Τι συνέβη, λοιπόν, χθες στις αγορές; Ένα… τυπικό, στα όρια του απαραίτητου, sell-off ή η αρχή της αντιστροφής της τάσης που οδήγησε φέτος τον χρυσό και το ασήμι σε κέρδη άνω του 60%;

Αρκεί να πούμε ότι απώλειες άνω του 4% έχουν καταγραφεί τέσσερις φορές το 2020 και το 2021 και μετά… το χάος, καθώς πρέπει να γυρίσουμε στο 2013 για να δούμε τόσο μεγάλη πτώση.

Δύο από τα κορυφαία σε επιδόσεις assets του 2025 έπεσαν θύματα της μεταβλητότητας που πλήττει τις αγορές, με τους αναλυτές να βλέπουν πίσω από το sell-off μία σειρά παραγόντων. Όσοι προσπαθούν να αιτιολογήσουν την απότομη υποχώρηση των τιμών καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι είναι φυσιολογική και δεν συνεπάγεται απαραίτητα αλλαγή κλίματος.

Ο πρώτος παράγοντας σχετίζεται με το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, έριξε τους τόνους με την Κίνα, δηλώνοντας ότι αναμένει μία δίκαιη εμπορική συμφωνία με το Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε, μάλιστα, ότι στοχεύει σε εποικοδομητικές συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ, την ερχόμενη εβδομάδα στη Νότια Κορέα. Παράλληλα, ο σύμβουλος του Τραμπ, Κέβιν Χάσετ, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι το shut down θα τερματιστεί αυτή την εβδομάδα.

Ο δεύτερος παράγοντας έχει να κάνει με το ίδιο το ράλι. Δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που πιστεύουν ότι οι προβλέψεις για άνοδο του χρυσού στα 5.000 δολάρια μέσα στο 2026 είναι τουλάχιστον παρατραβηγμένες. Τα εντυπωσιακά κέρδη για χρυσό και ασήμι, μέσα στο 2025, αποτελούν μία πολύ καλή αφορμή για κατοχύρωση κερδών από όσους πιστεύουν ότι ήρθε η ώρα για αντιστροφή της τάσης.

Θα πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι μέχρι πριν από λίγες ημέρες ο χρυσός αποτελούσε μόνιμο θέμα αναβαθμίσεων από τους αναλυτές, με τους ειδικούς να ανεβάζουν συνεχώς τις τιμές-στόχους. Η Goldman Sachs έδωσε πριν δύο εβδομάδες νέα τιμή-στόχο για τον χρυσό στα 4.900 δολάρια, ενώ η Societe Generale τον τοποθετεί στα 5.000 δολάρια έως τον Δεκέμβριο του 2026. Και οι δύο οίκοι επικαλέστηκαν τις αναμενόμενες ισχυρές εισροές στα ETFs χρυσού, τη συνέχιση της αγοραστικής μανίας των κεντρικών τραπεζών, καθώς και την παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα.

Μέχρι εδώ όλα καλά. Το θέμα είναι τι θα γίνει στη συνέχεια. Θα αποτελέσει η χθεσινή πτώση μία ανάπαυλα ή βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους για το αδιανόητο ράλι;

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Barron’s, επικαλούμενο αναλυτές της Renaissance Macro Research, ο χρυσός έχει εισέλθει σε ζώνη μη βιώσιμης ανόδου, καθώς το τρομερό ράλι του 2025 έχει κάνει πολύ δύσκολο για τους επενδυτές να εντοπίσουν την κατάλληλη στιγμή να κατοχυρώσουν κέρδη. Τα ίδια ισχύουν και για το ασήμι, καθώς η μεταβλητότητα χτύπησε συνολικά τα πολύτιμα μέταλλα.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ζούμε στην εποχή των «περίεργων» - ή αν θέλετε αδικαιολόγητων - διακυμάνσεων. Οι επενδυτές αγοράζουν με μανία assets υψηλού κινδύνου, όπως οι μετοχές και τα κρυπτονομίσματα, ποντάροντας στις προοπτικές της τεχνολογικής επανάστασης. Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο χρυσός σημειώνει μία από τις καλύτερες ετήσιες επιδόσεις στη σύγχρονη ιστορία, με κέρδη άνω του 56% μέσα στο 2025.

Στη θεωρία, οι τιμές του χρυσού υποχωρούν όταν ικανοποιούνται ορισμένες ή όλες από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Η πρώτη αφορά στις πραγματικές αποδόσεις. Αυτό δηλαδή που μένει στους επενδυτές αν από τα ονομαστικά επιτόκια αφαιρεθεί ο πληθωρισμός. Επειδή η λογική λέει ότι θα δούμε σημαντικές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed μέσα στο επόμενο 12μηνο και παράλληλα διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα, οι πραγματικές αποδόσεις θα υποχωρήσουν, ευνοώντας τον χρυσό.

Η δεύτερη προϋπόθεση σχετίζεται με το δολάριο. Παραδοσιακά, όταν το δολάριο ενισχύεται οι τιμές του χρυσού υποχωρούν και το αντίστροφο. Από τη στιγμή, λοιπόν, που εκτιμάται ότι το αμερικανικό νόμισμα θα συνεχίσει να διανύει περίοδο αποδυνάμωσης, οι προοπτικές για τον χρυσό είναι επίσης ευοίωνες.

Η τρίτη προϋπόθεση αφορά στα επιτόκια. Ο χρυσός θα μπορούσε να δεχθεί σημαντικό πλήγμα αν η Fed «έδειχνε» λιγότερες μειώσεις επιτοκίων. Μόνο που ο Τραμπ, έχει βάλει σκοπό να αντικαταστήσει τον Πάουελ, με ένα πρόσωπο που θα συμφωνεί μαζί του ότι τα επιτόκια πρέπει να μειωθούν δραστικά. Επομένως, ο άνεμος είναι ούριος για τον χρυσό και από το μέτωπο των επιτοκίων.

Η τέταρτη προϋπόθεση έχει να κάνει με τη διάθεση των επενδυτών να αναλάβουν ρίσκο. Μόνο που φέτος ο χρυσός έχει διαψεύσει τους πάντες. Ενώ μετοχές και κρυπτονομίσματα, που θεωρούνται risky assets, έχουν καταγράψει διαδοχικά ιστορικά υψηλά, ο χρυσός κερδίζει την άτυπη μάχη των επιδόσεων με σχεδόν τριπλάσια κέρδη.

Η πέμπτη προϋπόθεση είναι η συνέχιση των αγορών χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες. Η τάση δεν αναμένεται να αντιστραφεί σύντομα κι έτσι ο χρυσός έχει έναν ακόμη σύμμαχο στην προσπάθεια των κεντρικών τραπεζών - κυρίως των αναδυόμενων αγορών - να απεξαρτηθούν από το δολάριο.

Αυτό που θα μπορούσε να ανατρέψει τα πάντα είναι οι ίδιες οι αγορές να έχουν προεξοφλήσει τόσο τις μειώσεις των επιτοκίων, όσο και τις εξελίξεις στο μέτωπο του εμπορικού πολέμου και των επιπτώσεων των δασμών. Οι προσδοκίες των επενδυτών, λοιπόν, είναι αυτές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον χρυσό χαμηλότερα, με φόντο τις αναμενόμενες και πλήρως προεξοφλημένες εξελίξεις των επόμενων μηνών.