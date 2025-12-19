Στην Ελλάδα δεν ζουν μόνο αγρότες

Οι αγροτοσυνδικαλιστές δήλωσαν από το Λευκώνα Σερρών ότι τα μπλόκα κλιμακώνονται, με εξαίρεση την παραμονή των Χριστουγέννων.

Μάλιστα, το έκαναν φανερώνοντας την γενική αντικυβερνητική τους τοποθέτηση, ρίχνοντας και το τελευταίο «φύλλο συκής», με επιχειρήματα ιδεολογικού περιεχομένου. Οι αριστερόστροφοι με καταγγελίες για «πανάκριβα διόδια σε δρόμους που πλήρωσε την κατασκευή τους ο λαός» και την στήριξη της κυβέρνησης στα κέρδη λίγων μεγάλων εταιρειών.Οι δεξιόστροφοι αναφέρθηκαν στη στήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία.

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 200.000 κατ΄ επάγγελμα αγρότες, ενώ από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις ωφελούνται περίπου 650.000 άτομα.

Πρόσωπα δηλαδή που διατηρούν κλήρους, τους καλλιεργούν, αλλά δεν ζουν από αυτούς. Ταυτόχρονα στα μπλόκα υπάρχουν 5.000 - 7.000,το πολύ 10.000 τρακτέρ με επίκεντρο τη Θεσσαλία, όπου το βαμβάκι, το σιτάρι και το καλαμπόκι είναι κυρίαρχες καλλιέργειες. Ας σημειώσουμε επίσης ότι τα τελευταία 20 χρόνια, οι επιδοτήσεις από την ΕΕ έφτασαν τα 200 δισ. ευρώ, ενώ η πλειοψηφία των αγροτών μας είναι σήμερα σε ηλικία μεγαλύτερη των 60 χρόνων.

Οι διαπιστώσεις αυτές πρέπει να μας οδηγήσουν σε ορισμένα συμπεράσματα. Ποια είναι αυτά;

α) Στα μπλόκα υπάρχουν τρακτέρ από το 4% των κατ΄ επάγγελμα δηλωμένων αγροτών και

β) Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ωφεληθεί από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις χωρίς, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργειών.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώ αν έχουν το δικαίωμα να προχωρούν σε κινητοποιήσεις επειδή έχει καθυστερήσει η καταβολή των επιδοτήσεων και επειδή υπάρχει δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής.

Φυσικά απαντώ.

Έχουν το δικαίωμα, όμως, να επιχειρούν να τραυματίσουν την οικονομία της χώρας και μάλιστα στη Χριστουγεννιάτικη περίοδο;

Όχι απαντώ απερίφραστα.Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν χιλιόμετρα με νταλίκες στο Προμαχώνα και τους Κήπους.

Ούτε η ελεύθερη διακίνηση επιβατικών αυτοκινήτων την παραμονή λύνει το πρόβλημα των ακυρώσεων κρατήσεων σε τουριστικούς προορισμούς και την ελλιπή τροφοδοσία της αγοράς.Ας σημειώσουμε ότι το πρόβλημα με τους βαλκάνιους επισκέπτες στη Βόρεια Ελλάδα είναι μεγαλύτερο.

Ούτε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις μεγάλες πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης, αποτελεί δικαιολογία για όλα τα παραπάνω.

Στη χώρα αυτή δεν ζουν μόνο αγρότες στους οποίους αναγνωρίζω ότι αποτελούν μια ιδιαίτερη επαγγελματική ομάδα, με σημαντικό εθνικό πρόσημο.

Στη χώρα αυτή ζουν και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι άνθρωποι, ιδιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι, βιομηχανικοί εργάτες, εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση, μικρομεσαίοι επαγγελματίες και επιχειρηματίες.

Αυτές οι τάξεις, έχοντας ίσως επίσης «δίκαια» αιτήματα, δεν κλείνουν δρόμους και κρίσιμες υποδομές, ενώ αντίθετα ζητούν ανοικτούς δρόμους και κράτος που θα λειτουργεί.

Η κυβέρνηση καλείται να βρει την κατάλληλη ισορροπία.

Ξέρω δεν είναι καθόλου εύκολο.

Αλλά, εφ’ όσον ο έως σήμερα τρόπος αντιμετώπισης των μπλόκων δεν απέδωσε παρά τα μέτρα που ανακοίνωσε, πρέπει να τον αλλάξει άμεσα, χωρίς να υποχωρήσει στον εκβιασμό των μπλόκων.

Τέλος, η μεγάλη εικόνα απαιτεί για να μην έχουμε και τα επόμενα χρόνια τα ίδια να αποκτήσουμε αγροτική πολιτική που θα βασίζεται λίγο σε στάρι και βαμβάκι.

*Ο Στράτος Σιμόπουλος είναι Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ