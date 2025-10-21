Οι σκέψεις των αυτοδιοικητικών για μητροπολιτική διακυβέρνηση και το νέο χτύπημα Καστανίδη στον Ανδρουλάκη

Η μητροπολιτική διακυβέρνηση των δήμων και πως αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη ήταν το θέμα της «μυστικής» συνάντησης στην οποία συμμετείχαν προ ημερών σχεδόν όλοι οι δήμαρχοι του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση-πρωτοβουλία που ανέλαβαν από κοινού ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου.

Δίχως να ακολουθήσουν επίσημες ανακοινώσεις αναφορικά με όσα ειπώθηκαν, οι αυτοδιοικητικοί κάθισαν γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι και εξέτασαν πώς μπορεί να θεσμοθετηθεί η λειτουργία ενός συντονιστικού πλαισίου το οποίο θα «λύνει» τα χέρια τους.