Ο Ν.Τζολλας στα Μακεδονικα Νεα

Στη διάδοση και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και τη σύνδεση της καινοτομίας με την πραγματική οικονομία, στοχεύει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τονίζει σε συνέντευξή του στα Μακεδονικά Νέα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Νίκος Τζόλλας. Τι αναφέρει για την εκδήλωση που διοργανώνει σε συνεργασία με τη Microsoft η Περιφέρεια την προσεχή Πέμπτη, με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη & Χρηματοδότηση 2.0 – Ενδυναμώνοντας την Καινοτομία στην Κεντρική Μακεδονία».

Η συμμετοχή της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στις δύο τελευταίες δράσεις του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, καθώς υποβλήθηκαν περίπου 3.500 επενδυτικά σχέδια με συνολικό δημόσιο κόστος 419,25 εκατ. ευρώ, ποσό υπερδιπλάσιο της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης των 200 εκατ. ευρώ