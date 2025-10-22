Βρετανία: Σταθερός στο 3,8% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο - Κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών

Κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στη Βρετανία, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα και σημαντικά πιο πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) για τη σταθερότητα των τιμών στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η στατιστική υπηρεσία της χώρας (ONS), ο γενικός πληθωρισμός σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 3,8%, όπως και τον Αύγουστο, ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στο 4%.

Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2024.

Ο γενικός πληθωρισμός σε μηνιαίο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 0% από 0,3% τον Αύγουστο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στο 0,1%.

Ο δομικός πληθωρισμός -εκτός των τιμών ενέργειας και τροφίμων- σε ετήσιο επίπεδο 3,5% από 3,6% τον Αύγουστο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στο 3,7%.

Ο πληθωρισμός στον -κρίσιμο για τη βρετανική οικονομία- κλάδο των υπηρεσιών σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 4,7%, χωρίς μεταβολή σε σχέση με τον Αύγουστο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στο 4,8%.

Τι έρχεται στη συνέχεια;

Το Reuters υπενθυμίζει τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ για το ότι ο πληθωρισμός στη Βρετανία θα είναι ο υψηλότερος μεταξύ των χωρών της G7 για το 2025 και το 2026, εμποδίζοντας την αργή πρόοδο της BoE στη μείωση των επιτοκίων για να βοηθήσει την οικονομία.

Η τράπεζα αναμένει πως ο πληθωρισμός στη Βρετανία θα εξασθενήσει σταδιακά, αλλά θα επιτύχει τον στόχο του 2% μόνο κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου του 2027.

Μετά από την ανακοίνωση των στοιχείων, η υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, Ρέιτσελ Ριβς, ανέφερε σε δήλωση της πως «δεν είμαι ικανοποιημένη με αυτά τα νούμερα. Για πολύ καιρό, η οικονομία μας βρίσκεται σε στασιμότητα, με τους πολίτες να αισθάνονται ότι δίνουν περισσότερα και παίρνουν λιγότερα.

Αυτό πρέπει να αλλάξει. Όλοι μας στην κυβέρνηση έχουμε την ευθύνη να υποστηρίξουμε την Τράπεζα της Αγγλίας στην προσπάθεια μείωσης του πληθωρισμού» σημείωσε η Ριβς.

Υπενθυμίζεται πως η ίδια και η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ έχουν δεχθεί έντονες επικρίσεις τους τελευταίους μήνες για την πορεία της βρετανικής οικονομίας, ενόψει και του προϋπολογισμού που αναμένεται να παρουσιάσει η Ριβς στις 26 Νοεμβρίου.