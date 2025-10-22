Στα 7,3 δισ. ευρώ τα έσοδα της Heineken - Πτώση στη ζήτηση μπύρας

Οριακά κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα έσοδα της Heineken για το τρίτο τρίμηνο του 2025, με τη γνωστή ζυθοποιία να «βλέπει» πιέσεις για το επόμενο χρονικό διάστημα στα αποτελέσματα της λόγω των πληθωριστικών πιέσεων και της οικονομικής μεταβλητότητας διεθνώς.

Σύμφωνα με τον ολλανδικό όμιλο, τα προσαρμοσμένα έσοδα έφτασαν τα 7,33 δισ. ευρώ έναντι 7,36 δισ. που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της εταιρείας.

Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 4,3% λόγω της ασθενέστερης ανάπτυξης στην Ευρώπη και την Αμερική. Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς καλύτερο από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίες προέβλεπαν μείωση 4,52%.

Η ανάπτυξη στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή αντιστάθμισε την πτώση των πωλήσεων για το τρίμηνο.

Οι δυσμενείς συναλλαγματικές συνθήκες συνέβαλαν επίσης στη μείωση των εσόδων, ανέφερε η εταιρεία ενώ παράλληλα αναθεώρησε τις προβλέψεις για την αύξηση των λειτουργικών κερδών προς τα κάτω.

Αυτά θα βρίσκονται στο κατώτερο άκρο του εύρους 4% έως 8%, δήλωσε η ζυθοποιία.



Ο διευθύνων σύμβουλος Ντολφ φαν ντεν Μπρινκ δήλωσε ότι η μακροοικονομική αστάθεια έγινε πιο έντονη το τρίτο τρίμηνο.

«Αναμένουμε ότι η ζήτηση θα ανακάμψει όταν οι συνθήκες ομαλοποιηθούν», ανέφερε ο ίδιος.

