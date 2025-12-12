Εθνικός και πολιτικός θρίαμβος η εκλογή Πιερρακάκη. Από τα αλώνια στα σαλόνια

Όποιος θα τολμούσε να σκεφτεί στις αρχές του 2020 ότι ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας της Ελλάδας, μετά από έξι σχεδόν χρόνια, θα εκλεγόταν πρόεδρος του Eurogroup θα αντιμετώπιζε τα γέλια και τα ειρωνικά σχόλια της παρέας του. Πολύ φιλικά θα του έλεγαν : «έλα τώρα, ηρέμησε!». Και όμως συνέβη! Το ζήσαμε και αυτό. Οι παρίες της Ευρωζώνης, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα γνώρισαν την καταξίωση για τα όσα πέτυχαν στον οικονομικό τομέα.

Και όλη αυτή την πορεία, από την Κόλαση των μνημονίων στη χθεσινή πρωτοφανή εθνική επιτυχία, την πιστώνουμε αποκλειστικά στις ελληνικές κυβερνήσεις από το 2020 ως τις μέρες μας, δηλαδή στις ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΕΣ κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η αλήθεια.

Με σκληρή δουλειά και με σχέδιο η Εθνική Οικονομία μας σιγά - σιγά ορθοποδούσε. Κάθε χρόνο, παρά την πανδημία και τις άλλες γνωστές παθογένειες, η πατρίδα μας πήγαινε καλύτερα. Και όλο αυτό αποτυπωνόταν στον δείκτη της ανεργίας που είναι ουσιαστικά ο δείκτης της ανθρώπινης δυστυχίας. Τον παρέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο 17,5% και τον έχει ρίξει κάτω από το 9%. Μόνον αυτό να σκεφτούμε: πόσες χιλιάδες Έλληνες έφυγαν από την εξαθλίωση και το κοινωνικό περιθώριο και άρχισαν να ανασαίνουν.

Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω στον αναγνώστη τα όσα έχουν γίνει μέσα σε αυτά τα έξι χρόνια. Μόνον να θυμηθούμε τις συμφωνίες των τελευταίων εβδομάδων αρκεί. Άλλωστε, όλα τα έγκυρα οικονομικά περιοδικά και οι εφημερίδες μιλούν για το ελληνικό οικονομικό θαύμα. Αντιλαμβάνομαι πως κάποιοι έχουν περιπέσει σε βαθιά μελαγχολία με τη σημερινή εθνική επιτυχία, αλλά και οι απογοητεύσεις είναι μέρος της πολιτικής.

Αλλά ας έρθω στον ίδιο τον νικητή, τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Η περίπτωσή του μου θυμίζει ένα ταλέντο που χαραμιζόταν σε μικρές επαρχιακές ομάδες, ώσπου το μάτι ενός έμπειρου προπονητή, του Μητσοτάκη, τον πήρε μέσα από αυτή τη μιζέρια, τον προετοίμασε κατάλληλα και χθες τον έβαλε ηγέτη μέσα στα μεγάλα σαλόνια της Ευρώπης. Διαφορετικά το παλικάρι ακόμα θα βολόδερνε και θα μαράζωνε ανάμεσα στον Δούκα, τον Τσουκαλά και τον Γερουλάνο. Πονά αυτό που γράφω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ήρθε στη Νέα Δημοκρατία και απογειώθηκε.

Αυτός ο πολιτικός θρίαμβος της κυβέρνησης είναι η απάντηση σε όσους προδικάζουν το τέλος του κύκλου Μητσοτάκη. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή μετά από τις παρασυναγωγές και τις ίντριγκες των ξωμάχων της πολιτικής. Νέα παιδιά, νέοι πολιτικοί με καθαρό μυαλό, έρχονται και διεκδικούν ρόλους όχι κατ΄απονομήν, αλλά με το σπαθί τους, διότι δεν άγονται και φέρονται από τις φιλοδοξίες τους ούτε από τα μίζερα απωθημένα τους.

Η καταξίωση έρχεται μόνο μέσα από τη μεθοδική και σκληρή δουλειά, όπως έδειξε η χθεσινή γιορταστική μέρα.