Όρμπαν: Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη Σύνοδο Κορυφής του Πούτιν με τον Τραμπ

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ανέφερε την Τετάρτη πως οι προετοιμασίες για τη Σύνοδο Κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη συνεχίζονται.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας συμφώνησαν να συναντηθούν δια ζώσης για δεύτερη φορά μετά τη Σύνοδο στην Αλάσκα τον Αύγουστο και καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος της Μόσχας στην Ουκρανίας.

Ωστόσο, την Τρίτη η νέα συνάντηση φάνηκε πως «παγώνει» μέχρι νεοτέρας εξαιτίας της απόρριψης του Κρεμλίνου για άμεση κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο.

Σε ανάρτηση του στο Facebook, ο Όρμπαν ανέφερε πως «ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο βρίσκεται στην Ουάσινγκτον. Οι προετοιμασίες για τη συνάντηση ειρήνης συνεχίζονται. Η ημερομηνία παραμένει αβέβαιη. Όταν έρθει η ώρα, θα την πραγματοποιήσουμε».

Την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήθελε να έχει μια «άχρηστη συνάντηση», αλλά υπονόησε ότι ενδέχεται να υπάρξουν περισσότερες εξελίξεις και ότι «θα σας ενημερώσουμε μέσα στις επόμενες δύο ημέρες».

Σύμφωνα με το Reuters, ο Όρμπαν, ο οποίος βρίσκεται πίσω στις περισσότερες δημοσκοπήσεις ενόψει των κοινοβουλευτικών εκλογών του 2026, είναι από καιρό σύμμαχος του Τραμπ.

Διατηρεί επίσης θερμές σχέσεις με τη Μόσχα, γεγονός που ενισχύει την εικόνα του ως «μαύρου πρόβατου» που είχε ήδη αποκτήσει στις Βρυξέλλες μετά από χρόνια σύγκρουσης με την ΕΕ για το Κράτος Δικαίου στην Ουγγαρία.