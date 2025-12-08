Παράσημο ή ρεζίλι;

Τελικά, τι είναι η θεαματική σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, πρώην Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική;

Πλήγμα στη φήμη της Ευρώπης ή απόδειξη ότι οι θεσμοί της λειτουργούν; Αν ρωτήσετε αριστερούς και αντισυστημικούς, θα σας πουν ότι αποδεικνύει τη σαπίλα του «νεοφιλελεύθερου μπλοκ».

Αν ρωτήσετε φιλελεύθερους και πραγματιστές, θα σας πουν ότι είναι παράσημο: σε μια ανοιχτή κοινωνία οι κλέφτες συλλαμβάνονται, όχι εξαφανίζονται στα «ξενοδοχεία» της Σιβηρίας ή στα μπουντρούμια του Πεκίνου.

Η αλήθεια δεν είναι κάπου στη μέση. Είναι ολόκληρη από τη μία πλευρά: η δημοσιότητα των σκανδάλων είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Δύσης.

Παντού υπάρχουν άνθρωποι που, αν τους αφήσεις το βαρέλι με το μέλι ανοιχτό, θα βουτήξουν και τα δύο χέρια. Είναι στο DNA της ανθρώπινης φύσης, γραμμένο από την εποχή που ο προϊστορικός πρόγονος έκλεβε το κρέας από τη φωτιά του γείτονα. Η διαφορά δεν είναι ότι στη Δύση έχουμε περισσότερους κλέφτες. Είναι ότι εδώ τους πιάνουμε.

Στα αυταρχικά καθεστώτα η διαφθορά δεν είναι μικρότερη – είναι αόρατη. Στη Ρωσία ο Πούτιν και οι φίλοι του έχουν αρπάξει τρισεκατομμύρια, αλλά αν γράψεις άρθρο γι’ αυτό, αύριο σε βρίσκουν με πολώνιο στο τσάι.

Στην Κίνα ο κομματικός γραφειοκράτης γίνεται δισεκατομμυριούχος σε πέντε χρόνια, αλλά τα κοινωνικά δίκτυα και ο Τύπος είναι φιμωμένα και η Δικαιοσύνη εκτελεί εντολές.

Στις δικτατορίες της Αφρικής ή της Λατινικής Αμερικής οι κλέφτες κυβερνούν ανενόχλητοι και όταν χάσουν την εξουσία, τους πετάνε από τον πέμπτο όροφο χωρίς καν τη διαδικασία δικαστηρίου.

Στη Δύση κρεμάμε τους απατεώνες στα μανταλάκια. Το σκάνδαλο γίνεται πρωτοσέλιδο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χτυπάει την πόρτα, η τηλεόραση παίζει τις χειροπέδες σε slow motion. Και τότε όλοι φωνάζουν «τι σάπιο σύστημα!». Λάθος. Αυτό ακριβώς είναι το υγιές σύστημα.

Η Ελλάδα αποτελεί μια ιδιόμορφη περίπτωση. Στην Ευρώπη είμαστε πρωταθλητές στους δείκτες διαφθοράς της Transparency International. Εδώ τα μεγαλύτερα σκάνδαλα δεν τα αποκάλυψε ποτέ η ελληνική Δικαιοσύνη ούτε ο ελληνικός Τύπος.

Τα έφερε στο φως η Siemens από μέσα, η Novartis με εσωτερικούς ελέγχους, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το FBI, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Δηλαδή ξένοι. Εμείς απλώς εισπράτταμε τις μίζες και σφυρίζαμε κλέφτικα.

Η σύλληψη Μογκερίνι δεν είναι ντροπή για την ΕΕ. Είναι η απόδειξη ότι ακόμα και η πρώην «υπουργός Εξωτερικών» της Ευρώπης δεν είναι υπεράνω νόμου.

Σε άλλες χώρες θα την είχαν κάνει πρέσβειρα σε κάποιο εξωτικό νησί ή πρόεδρο σε κρατικό fund. Εδώ την περνάνε χειροπέδες μπροστά στις κάμερες.

Αυτό είναι το πραγματικό παράσημο. Όχι η απουσία σκανδάλων – αυτή είναι ψευδαίσθηση δικτατοριών. Το παράσημο είναι ότι όταν το βαρέλι ανοίγει, κάποιος θα βρεθεί να φωνάξει «κλέφτες!» και κάποιος άλλος να βάλει τις χειροπέδες. Και αυτό συμβαίνει μόνο στις ανοιχτές κοινωνίες.

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών



1)Αλήθειες που δεν τολμούν να πουν στους αγρότες

Γεια και χαρά με υγεία

Σχετικά με το άρθρο σας «Αλήθειες που δεν τολμούν να πουν στους αγρότες». Πρόκειται για πάρα πολύ εύστοχο άρθρο. Μερικά σημεία κλειδιά του άρθρου:

«Τίποτε από αυτά δεν αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος: την παραγωγικότητα.»

«Παραγωγικότητα: 190–200 € ανά στρέμμα.»

«Επενδύσεις σε υδροπονία, αισθητήρες, ρομποτική, precision farming.»

«Η αναγκαία μετάβαση σημαίνει ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θα πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα, τόπο και τρόπο ζωής.»



Κοιτάξτε, ο αγροτικός τομέας είναι άλλη μια μαύρη τρύπα, αν και όχι η μεγαλύτερη, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

Η παραγωγικότητα των αγροτών είναι στα τάρταρα. Ο γράφων από μικρή εμπειρία με Αγγλία και Ολλανδία σας επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για παράλληλα σύμπαντα σε σχέση με τη νεοελληνική πραγματικότητα. Οι αριθμοί που παραθέσατε μιλάνε από μόνοι τους, αλλά και η εμπειρία και η πρακτική τους επιβεβαιώνει και με το παραπάνω.

Αν σκάψεις ένα μεγάλο λάκκο τη μία μέρα και την επόμενη τον γεμίσεις, ασφαλώς έχεις δουλέψει και πρέπει να πληρωθείς. Η παραγωγικότητα όμως είναι μηδέν. Δημόσιοι υπάλληλοι με 10-15% παραγωγικότητα και αγρότες με τη διπλάσια, άντε δυόμιση φορές περισσότερη παραγωγικότητα, ήτοι 25-35%. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Μήπως να τα αφήσουμε αμανάτι και αυτά στις επόμενες γενιές, να έχουν να πληρώνουν βρε αδελφέ.. Εξάλλου δεν θα υπήρχαν χωρίς εμάς. ;)

Σας έχω πρόταση και μάλιστα ριζοσπαστική και ρηξικέλευθη. Να δημιουργήσει η κυβέρνηση Erasmus αγροτών. Να στέλνει αυτόχθονες αγρότες σε κράτη όπως Ολλανδία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Γαλλία να δουλεύουν εκεί για 1-3 μήνες μέσα στο καλοκαίρι (όχι με τα κρύα και τις βροχές), την εποχή της συγκομιδής, να πάρουν μια ιδέα πώς δουλεύει στην εποχή μας ο αγροτικός τομέας. Όχι τις οθωμανικές αντιλήψεις με τις οποίες έχουμε γαλουχηθεί. Αφήστε που ο Τομ Μπάρακ θα μας πάρει χαμπάρι και θα έχει και ένα δίκιο ο άνθρωπος:https://www.liberal.gr/amyna-diplomatia/o-thaymasmos-stin-othomaniki-aytokratoria-kai-i-diathesi-diamesolabisis-sta

Εννοείται ότι θα πάθουν πολιτισμικό σοκ με αυτά που θα δουν και με την παραγωγικότητα των ξένων. Βέβαια και οι ξένοι θα πάθουν σοκ με τους δικούς μας με τις κοιλιές έξω και την υπερήφανη συμπεριφορά (τα ιερά και τα όσια της φυλής, τα ήθη και έθιμα του τόπου, «Τσικνοπέμπτη», μη μου άπτου, νυν υπέρ πάντων ο αγών κ.ά.). Θα μου πείτε, δηλαδή οι ξένοι αγρότες δεν έχουν κοιλιά; Ε λοιπόν όχι δεν έχουν κοιλιές. Εξάλλου η κοιλιά αποτελεί εμπόδιο στην αγροτική εργασία, εκτός και αν είσαι αραχτός ολημερίς στο τρακτέρ.

Θα πρέπει όμως να διευκρινίσω τα εξής. Πρώτον, η αυξημένη παραγωγικότητα είναι κάτι που λαμβάνει χώρα σε μέρη όπως η Ολλανδία εξαιτίας της σύμπραξης και των δύο εμπλεκομένων: εργοδοτών και εργαζομένων. Από τη μία οι εργοδότες φροντίζουν να είναι όλα οργανωμένα στο χώρο εργασίας ήδη από τη θεμελίωσή του και να παρέχουν στον εργαζόμενο όλα όσα χρειάζονται, από την άλλη οι εργαζόμενοι πειθαρχούν στα νέα δεδομένα (εργασία σε συνδυασμό με μηχανήματα και αυτοματισμούς).

Δεύτερον, οι χώρες αυτές έχουν κυριολεκτικά γεωμετρικά επίπεδες εκτάσεις (π.χ. Ολλανδία, Δανία), αυτό τους έχει ευνοήσει είναι αλήθεια και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος ότι η εν Ελλάδι μετάβαση στη σύγχρονη πραγματικότητα θα πρέπει να γίνει με αυστηρά οργανωμένο καθολικό σχέδιο.

Δηλαδή οι Ολλανδοί είναι κορόιδα που έχουν εγκαταστήσει παντού πότισμα στάγδην; Θα μου πείτε η Ελλάδα δεν είναι επίπεδη όπως η Ολλανδία. Ε, εδώ θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα πανελλαδικό σχέδιο με κίνητρα, οργάνωση και πειθαρχία. Ειδάλλως θα έχουμε να ταΐζουμε άλλη μια μαύρη τρύπα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η κατάληξη θα μοιάζει με αυτή των κομμουνιστικών χωρών: αυτοί κάνουν ότι εργάζονται και οι άλλοι κάνουν ότι τους πληρώνουν.

Μία ακόμα αλλαγή είναι να εξαλειφτεί από το λεξιλόγιο ο όρος μεροκάματο. Ο εργαζόμενος να πληρώνεται με την ώρα σε οποιαδήποτε θέση και αν εργάζεται. Ο μισθός θα είναι με την ώρα. Τί πάει να πει μεροκάματο; Δουλεύουμε για να λέμε ότι δουλεύουμε (και άμα λάχει κουτσομπολεύουμε και λίγο να περάσει η ώρα) ή δουλεύουμε με παραγωγικότητα για να δικαιολογούμε έναν υψηλό μισθό; Και πόσες ώρες είναι αυτό το μεροκάματο; Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας μου φαίνεται. Οθωμανικές κουτοπονηριές. Οι εργαζόμενοι να δουλεύουν πολλές ώρες, αλλά με το πάσο τους, κάτι που όμως συνεπάγεται χαμηλό μισθό από τον εργοδότη. Σωστά; Ναι σωστά, αλλά λάθος νοοτροπία.

Οι Ολλανδοί εργάζονται τις λιγότερες ώρες εβδομαδιαίως (κάπου 32 ώρες) στην ΕΕ σύμφωνα με πρόσφατες στατιστικές, αλλά οι μισθοί τους θεωρούνται υψηλοί παρόλες τις κρατήσεις.

ΥΓ: Μου φαίνεται ότι ο Κυριάκος είναι πολύ μαλακός με τους Ρωμιούς. Η συνταγή είναι γνωστή και τετριμμένη: Erasmus αγροτών (καρότο), θεμελιακές αλλαγές στον αγροτικό τομέα (μαστίγιο).*

Μ.Μ.

*Σε περίπτωση δημοσίευσης μπορείτε να παραλείψετε το υστερόγραφο εάν σκανδαλίζει το αναγνωστικό κοινό.



2)Κάνετε λάθος



Το άρθρο σας είναι λανθασμένο σε πολλά σημεία.

Η προτροπή σας να αλλάξουν επάγγελμα, τρόπο και τόπο ζωής εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες δεν εξηγεί πώς μπορεί να γίνει αυτό και τί επιπτώσεις θα έχει η εγκατάλειψη της υπαίθρου στο δημογραφικό, στην αστυφιλία, στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα και σε πολλές άλλες παραμέτρους. Η σύγκριση με την Ολλανδία είναι επίσης λανθασμένη δεδομένου ότι αυτήν είναι εντελώς πεδινή σε σχέση με την Ελλάδα που το 85% του εδάφους της είναι ορεινό.

Επίσης, η ανοιχτή καλλιέργεια δίνει σαφώς πιο ποιοτικά και γευστικά προϊόντα που τα προτιμούν οι Έλληνες και τα εκτιμούν τα εκατομμύρια των τουριστών σε σχέση με τα υποβαθμισμένα και άνοστα Ολλανδικά κηπευτικά και κρεατικά τρόφιμα.

Στην περιοχή μου (Τρίκαλα) είχε δημιουργηθεί προ δεκαετίας μια επιχείρηση υδροπονίας αρκετά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της Δράμας η οποία έκλεισε αφού κανείς σχεδόν Έλληνας δεν προτιμά ντομάτες οι οποίες παράγονται με νερό και κάποια τεχνητά ιχνοστοιχεία που διοχετεύονται σ' αυτό. Αντίθετα προτιμούν ντομάτες που παράγονται με τρόπο που προέβλεψε η φύση. Εσείς αγοράζετε ολλανδικό ή βελγικό κρέας; Δεν νομίζω. Κι εγώ οικονομολόγος είμαι, αλλά δεν πρέπει να εξετάζουμε όλα τα θέματα από οικονομικής άποψης, ειδικά όταν πρόκειται για τον τρόπο ζωής, την κουλτούρα και την υγεία ενός λαού. Αντίθετα θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα και να δοθούν κίνητρα να ξαναζωντανέψει η ύπαιθρος γιατί οι άνθρωποι της υπαίθρου είναι αυτοί που κρατούν την Ελλάδα ζωντανή.



Απάντηση: Αγαπητέ, Στο άρθρο εκτός της Ολλανδίας αναφέρεται και η παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα του Ισραήλ που δεν είναι ούτε πεδινό ούτε έχει μεγάλες εκτάσεις γόνιμου εδάφους. Κανένας δεν μπορεί να απαγορέψει σε μικρές φάρμες να παράγουν υψηλής ποιότητας αλλά ακριβά προϊόντα γι’ αυτούς που μπορούν να τα πληρώσουν. Χρειάζεται όμως και η αναδιάταξη του συνόλου της μαζικής αγροτικής παραγωγής για να καταστεί ανταγωνιστική.

Οι εκμεταλλεύσεις των 20-30 στρεμμάτων χρειάζεται να γίνουν των 500 και άνω στρεμμάτων. Αυτό με δυο τρόπους μόνο μπορεί να γίνει. Ο ένας είναι κάθε 20-30 αγρότες να συνιστούν μια ανώνυμη εταιρεία στην οποία θα εκχωρούν τις εκμεταλλεύσεις του έναντι ποσοστού μετοχών στην εταιρεία.

Ο δεύτερος που γίνεται ήδη είναι χρεοκοπίες και εξαγορά των κτημάτων από μεγαλύτερους κτηματίες.

Το βασικότερο πάντως είναι ο απογαλακτισμός από το κράτος και τις επιδοτήσεις. Έχουμε ήδη αρκετούς παραπάνω δημοσίους υπαλλήλους να ταΐζουμε για να μας κάνουν τη ζωή δύσκολη...

[email protected]