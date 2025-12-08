Χρηματιστήριο Αθηνών

Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία πως από χρηματιστηριακής απόψεως ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο τραπεζικός κλάδος, κάτι που φαίνεται πεντακάθαρα από την άνοδο του σχετικού κλαδικού δείκτη κατά 82,92% από την αρχή του χρόνου. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, οι επενδυτές πάντα αναρωτιούνται αν η ανοδική πορεία μπορεί να συνεχιστεί και τον επόμενο χρόνο. Η ιστορία μας διδάσκει πως, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη είναι η άνοδος που έχει ήδη επιτευχθεί, η συνέχισή της εξαρτάται από τις επιχειρηματικές επιδόσεις αυτών των εταιρειών. Τι μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε από αυτόν τον κλάδο για το 2026;

Η απάντηση στο ερώτημα δεν είναι και πολύ δύσκολη. Με βάση τις μέχρι τώρα επιδόσεις των τραπεζών, τα επιχειρηματικά τους σχέδια, τις εκθέσεις των Ελλήνων και των διεθνών χρηματιστηριακών αναλυτών, την κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, οι τιμές των μετοχών τους έχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια ανόδου. Μία έκθεση του οίκου Fitch, στοιχεία της οποίας δημοσιεύθηκαν προχθές Παρασκευή στον οικονομικό Τύπο, μας δίνει μία χαρακτηριστική εικόνα της κατάστασης.

Οι αναλυτές του οίκου αναφέρουν πως οι προοπτικές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών παρουσιάζουν βελτίωση τη στιγμή που οι προοπτικές για το σύνολο των ευρωπαϊκών τραπεζών παραμένουν περίπου σταθερές ενώ αυτές των γαλλικών επιδεινώνονται. Οι αναλυτές επισημαίνουν πως οι τράπεζες ωφελούνται από την ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την αύξηση των επιχειρηματικών δανείων ενώ αναμένουν και τη σταδιακή επιτάχυνση των δανείων λιανικής καθώς μειώνεται η ανεργία και αυξάνονται οι μισθοί. Προσθέτουν επίσης πως η λειτουργική τους κερδοφορία θα παραμείνει ισχυρή και ότι η ποιότητα των δανείων θα εξακολουθήσει να είναι πολύ υψηλή.

Αν κοιτάξουμε τις πρόσφατες σχετικές εκθέσεις των χρηματιστηριακών αναλυτών θα καταλήξουμε σε παρόμοια θετικά συμπεράσματα. Διαβάζοντας κάποιες από αυτές παίρνουμε μία αρκετά καλή εικόνα για την αναμενόμενη εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, όπως και των επιδόσεων που εκτιμάται πως θα επιτύχουν τα επόμενα χρόνια. Ξεκινώντας από την καθαρή κερδοφορία, η σχετική στασιμότητα της χρήσης 2025 σε σχέση με το 2024 θα δώσει τη θέση της σε ήπια αύξηση το 2026 και ισχυρή μονοψήφια αύξηση το 2027.

Σαν αποτέλεσμα της αύξησης των κερδών, αναμένεται μία αντίστοιχη μείωση στον δείκτη τιμής/κέρδη για τις μετοχές τους, με το μέσο Ρ/Ε για τις τέσσερις τράπεζες να κατεβαίνει (χρησιμοποιώντας τις τιμές κλεισίματος της Παρασκευής) από το 9,10 για τη χρήση 2025 στο 8,75 για τη χρήση 2026 και στο 8,27 για τη χρήση 2027. Η καλή κερδοφορία δίνει στις τράπεζες τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε σημαντικές διανομές προς τους μετόχους. Ήδη, και οι τέσσερις έχουν αποφασίσει τη διανομή τουλάχιστον του 50% των καθαρών τους κερδών σαν ανταμοιβή προς τους μετόχους τους, με τη μορφή μερισμάτων και αγορών ιδίων μετοχών, ενώ τα ποσοστά αυτά αναμένεται να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια.

Έτσι, για τη χρήση 2025 αναμένεται η ανταμοιβή των μετόχων να ξεπεράσει κατά μέσο όρο για τις 4 το 6%, για τη χρήση 2026 να πλησιάσει το 7% και για τη χρήση 2027 να είναι καθαρά πάνω από το 7%, πάντα βέβαια σε σχέση με την τωρινή τιμή των μετοχών τους. Παρά την αύξηση των διανομών προς τους μετόχους, αξιοσημείωτο είναι πως η κεφαλαιακή επάρκεια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών είναι, και προβλέπεται να παραμείνει, πολύ ανώτερη αυτής που επιβάλλουν οι κανόνες και οι εποπτικές αρχές.

Το ποσοστό των επισφαλών (κόκκινων) δανείων βρίσκεται πλέον σε πολύ χαμηλά επίπεδα (κάτω από 3%) και προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω. Την ίδια στιγμή, οι διοικήσεις των τραπεζών και οι χρηματιστηριακοί αναλυτές αναμένουν πως οι χορηγήσεις προς τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες δανειολήπτες θα αυξηθούν με ισχυρά μονοψήφια ποσοστά για τα επόμενα χρόνια. Πέρα από τα παραπάνω, από τις εκθέσεις των αναλυτών για τις ελληνικές τράπεζες είναι φανερό πως οι αποτιμήσεις των ελληνικών εξακολουθούν να είναι λιγότερο απαιτητικές από αυτές των ευρωπαϊκών, παρά το γεγονός πως η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας εξακολουθεί να είναι καλύτερη του μέσου ευρωπαϊκού όρου.

Αυτό που αρέσει επίσης στους επενδυτές και τους αναλυτές είναι οι επιχειρηματικές συμφωνίες που έχουν κάνει, και συνεχίζουν να κάνουν, εδώ και λίγα χρόνια οι μεγάλες συστημικές τράπεζες. Μέσω αυτών ενισχύουν τη θέση τους εντός και εκτός Ελλάδος και κάνουν βήματα και σε άλλες αγορές πλην της αμιγώς τραπεζικής.

Η Eurobank εξαγόρασε την Ελληνική Τράπεζα στην Κύπρο και την έχει ήδη απορροφήσει, ενώ στον ασφαλιστικό τομέα αγοράζει το 80% της Eurolife Ζωής που δεν κατείχε ήδη. Η Alpha Bank έχει συνάψει τη στρατηγική συμμαχία με την ιταλική Unicredit ενώ στην Κύπρο αγόρασε την Astro Bank. Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε πολύ πρόσφατα την αγορά του 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής και προχωρά γρήγορα την Snappi, την ψηφιακή της τράπεζα. Η μόνη που δεν έχει κάνει κάτι ακόμα είναι η Εθνική Τράπεζα, η οποία έχει την κεφαλαιακή άνεση να προχωρήσει σε παρόμοιες κινήσεις αλλά μάλλον δεν φαίνεται να βιάζεται πολύ.

Δεν υπάρχουν όμως μόνο οι τέσσερις συστημικές τράπεζες στον επενδυτικό ορίζοντα. Μία παρουσία που έχει εντυπωσιάσει χρηματιστηριακά μέσα στο 2025 είναι αυτή της Credia Bank, του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα που αποτελεί τη μετεξέλιξη της επιχειρηματικής ένωσης της Attica Bank, της Παγκρήτιας Τράπεζας και της HSBC Ελλάδος. Η τιμή της μετοχής της έχει σημειώσει άνοδο 120% από την αρχή του χρόνου και περίπου 237% από τον Νοέμβριο του 2024 όταν ολοκληρώθηκε η μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ο ταχύς ρυθμός ολοκλήρωσης της λειτουργικής ενοποίησης και η πολύ καλή εξέλιξη των οικονομικών της μεγεθών έχει προσελκύσει πολλούς επενδυτές οι οποίοι βλέπουν με πολύ θετικό μάτι τις προοπτικές της. Ιδιαίτερη εντύπωση έχουν κάνει η αύξηση των πιστώσεων προς τους εταιρικούς και ιδιώτες πελάτες. Οι νέες εκταμιεύσεις στο 9μηνο έφθασαν τα 2,4 δισεκατομμύρια Ευρώ, υπερκαλύπτοντας άνετα τους στόχους της τράπεζας ενώ από πλευράς καθαρής πιστωτικής επέκτασης το ποσό έφθασε τα 848 εκατομμύρια και φαίνεται πως θα ξεπεραστεί εύκολα ο ετήσιος στόχος για καθαρή πιστωτική επέκταση 1 δισ. για το 2025.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα 848 εκατομμύρια αποτελούν το 15,3% της καθαρής πιστωτικής επέκτασης για όλες τις ελληνικές τράπεζες, κάτι που δείχνει πως η τράπεζα κινείται με πολύ ισχυρούς ρυθμούς. Πολύ καλή είναι και η εξέλιξη στην αύξηση των καταθέσεων των πελατών της, αφού σημειώνουν άνοδο 16% σε ετήσια βάση, πολύ ανώτερη από την αύξηση 5,3% για το σύνολο των τραπεζών. Πέρα όμως από τις πολύ καλές λειτουργικές επιδόσεις της τράπεζας, πολύ σημαντικό γεγονός αποτελεί και η εν εξελίξει ευρισκόμενη εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2026 και να αυξήσει σημαντικά το μέγεθος της Credia Bank.

Όπως φαίνεται λοιπόν, ο τραπεζικός τομέας πιθανότατα θα πρωταγωνιστήσει στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και κάποια στιγμή στο Euronext Athens, μέσα στο 2026, αφού και οι παραδοσιακές και οι ανερχόμενες δυνάμεις παρουσιάζουν τέτοιες επιδόσεις και προοπτικές που είναι λογικό να οδηγήσουν σε περαιτέρω άνοδο των τιμών τους, με τη γνωστή βέβαια προϋπόθεση της διατήρησης ενός καλού κλίματος στα διεθνή χρηματιστήρια. Προφανώς δεν θα είναι οι μόνες πρωταγωνίστριες αλλά αυτό δεν πρόκειται να στενοχωρήσει και πολύ τους μετόχους τους.