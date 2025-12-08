Δεν κατάλαβαν τη διαφορά του σιέλου από την βροχή

Επί το λαϊκότερον: τους έφτυσε και αυτοί είπαν ότι βρέχει. Τι συνέβη; Αναγκάστηκε να παραιτηθεί ο διευθυντής της εφημερίδας «Αυγή» διότι το χθεσινό πρωτοσέλιδο βρισκόταν εκτός γραμμής. Και τι έλεγε το πρωτοσέλιδο; Πως ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Α. Τσίπρας ακολουθούν διακριτούς δρόμους. Δηλαδή η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έκρινε, μετά την εκδήλωση του «Παλλάς», πως ο Α. Τσίπρας και το κόμμα τους εξακολουθούν να έχουν κοινή πορεία. Εκτιμούν πως ο πρώην ηγέτης τους δε θα ιδρύσει δικό του κόμμα. Έτσι ερμηνεύουν όλες τις κινήσεις του. Προφανώς θεώρησαν τιμητική τη θέση στο θεωρείο και έκαναν πως δεν άκουσαν τα όσα τους «έσυρε» στην ομιλία του και τα όσα έγραψε στο βιβλίο του.

Γιατί το κάνουν αυτό; Διότι έτσι τους βολεύει. Θα μπορούσα να πω ότι εκλιπαρούν να τους πάρει μαζί του στο νέο ταξίδι του για τα νέα λιμάνια, αλλά το κρατώ για αργότερα. Προς το παρόν δε θέλουν να τον κάνουν να θυμώσει μαζί τους και τους αφήσει στην «απέξω». Ακόμα δεν κατάλαβαν πως το face control θα είναι αυστηρό και δε θα χωρέσουν όλοι σε αυτό που ετοιμάζει ο Α. Τσίπρας.

Εκτός αν νομίζουν πως όλη αυτή τη φασαρία την κάνει για να προωθήσει την «Ιθάκη» του και το Ίδρυμά του. Ή αν πιστεύουν κάτι ακόμα πιο αφελές: πως θα δημιουργήσει ένα κόμμα—κέλυφος, δηλαδή μια ομπρέλα στην οποία θα χωρέσουν όλοι οι «καλοί». Όμως και σε αυτήν την εξωπραγματική περίπτωση πάλι ο Α. Τσίπρας θα κρίνει ποιοι είναι οι «καλοί». Αφήνω κατά μέρος πόσο μπούρδα είναι αυτό το κόμμα—κέλυφος.

Εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, πλην του Πολλάκη, δεν έχουν την αξιοπρέπεια να παραδεχτούν πως ο πρώην ηγέτης τους αναζητεί την τύχη του μακριά από αυτούς. Δεν τους θέλει και τους το δείχνει με κάθε τρόπο. Διότι αν τους πάρει μαζί του ακυρώνει μόνος του την προσπάθειά του να πείσει τους πολίτες πως φέρνει το κάτι νέο στην πολιτική. Απλά πράγματα, που τα αποτύπωσε ευκρινώς το επίμαχο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Αυγή».

Δεν έχουν κατανοήσει πως όσο πιο γρήγορα αντιληφθούν τις προθέσεις του Α. Τσίπρα τόσο πιο αποτελεσματικές θα είναι οι άμυνές τους. Εκτός αν θέλουν να παραδοθούν, αλλά και αυτό δεν θα έχει κάποιο νόημα. Όλα αυτά τα κατάλαβε ο Παύλος Πολλάκης και τελικά θα κληρονομήσει τον ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι προκύψει. Αν μη τι άλλο διασώζει την αξιοπρέπειά του.

Το ερώτημα είναι: από εδώ και μπρος, μετά την αποπομπή του διευθυντή της «Αυγής» για τον συγκεκριμένο λόγο, υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ; Ή μήπως βρίσκεται εν αναμονή της διάλυσής του; διότι δε γίνεται να λες ότι πορεύεσαι μαζί με αυτόν που δηλώνει ξεκάθαρα ότι θα ιδρύσει κόμμα ανταγωνιστικό προς το δικό σου για να σου πάρει όλη την πελατεία! Και αντίπαλοι και συνεργάτες δε γίνεται.