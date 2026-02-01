Η άνοδος του ευρώ αναμένεται να κυριαρχήσει στην πρώτη συνεδρίαση της ΕΚΤ για το 2026.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη κινδυνεύει να υποχωρήσει περαιτέρω κάτω από τον στόχο λόγω της ανόδου του κοινού νομίσματος, θέτοντας δυσάρεστα ερωτήματα στους αξιωματούχους που θα συνεδριάσουν στη Φρανκφούρτη.

Αν και η ΕΚΤ έχει αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια από τον Ιούνιο και δεν αναμένεται καμία κίνηση την Πέμπτη, δεν λείπουν τα θέματα προς συζήτηση.

Από την τελευταία φορά που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής καθόρισαν τα επιτόκια στις 18 Δεκεμβρίου, έχουν σημειωθεί επιθέσεις κατά της Fed, νέες απειλές για δασμούς από τις ΗΠΑ και, πιο πρόσφατα, μια δραματική πτώση του δολαρίου.

Η αδυναμία του δολαρίου — που τροφοδοτήθηκε από τις δηλώσεις Τραμπ ότι δεν τον απασχολεί — ώθησε προσωρινά το ευρώ πάνω από τα 1,20 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδό του από το 2021.

Αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τους αξιωματούχους της ΕΚΤ.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά, δήλωσε ότι το ευρώ είναι «ένας από τους παράγοντες που θα καθοδηγήσουν τη νομισματική μας πολιτική», ενώ ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας, Μάρτιν Κόχερ, δήλωσε ότι το νόμισμα θα παρακολουθείται στενά για περαιτέρω κέρδη.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη έπεσε ήδη κάτω από το όριο του 2% τον Δεκέμβριο και αναμένεται περαιτέρω επιβράδυνση. Οι οικονομολόγοι προβλέπουν ποσοστό 1,7% για τον Ιανουάριο, όταν θα δημοσιευθούν τα στοιχεία την Τετάρτη.

Ενώ η ΕΚΤ προβλέπει ότι η αύξηση των τιμών θα σταθεροποιηθεί στο στόχο της μεσοπρόθεσμα χωρίς περαιτέρω μέτρα, μια περαιτέρω ανατίμηση του ευρώ ίσως ξανανοίξει τη συζήτηση για επιπλέον μειώσεις.

Τι θα κάνουν οι Κεντρικές Τράπεζες

Η ΕΚΤ, η οποία δημοσιεύει επίσης τριμηνιαίες έρευνες σχετικά με τις τραπεζικές χορηγήσεις και τις οικονομικές προβλέψεις των επαγγελματιών αναλυτών την ερχόμενη εβδομάδα, είναι μία από τις δώδεκα κεντρικές τράπεζες που πρόκειται να καθορίσουν τα επιτόκια.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, το Μεξικό και η Τσεχία αναμένεται επίσης να διατηρήσουν τα επιτόκια τους, ενώ η Ινδία και η Πολωνία ενδέχεται να τα μειώσουν.

Η RBA της Αυστραλίας ενδέχεται να γίνει η πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα που θα αυξήσει τα επιτόκια φέτος.

Στην Ασία, οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να κινηθούν σε αντίθετες κατευθύνσεις, με την Ινδία πιθανόν να προχωρά σε μείωση.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ισχυροποίηση του ευρώ αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, προσθέτοντας έναν ακόμη πονοκέφαλο σε ένα ήδη σύνθετο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.