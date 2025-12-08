Goldman Sachs: Γιατί η ελληνική οικονομία θα υπεραποδώσει και το 2026 - Οι τρεις κίνδυνοι

Σε τρεις πυλώνες, οι οποίοι είναι ισχυροί και όχι συγκυριακοί στηρίζεται η ελληνική οικονομία, η οποία, σύμφωνα με την Goldman Sachs είναι ανθεκτική στους εξωγενείς κραδασμούς.

Πρόκειται για την ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα, το σταθερό περιβάλλον της αγοράς εργασίας και η πορεία των τομέων ενέργειας και υποδομών δημιουργούν τις προϋποθέσεις εκείνες στην ελληνική οικονομία, που λειτουργούν αμυντικά τους εξωτερικούς κραδασμούς, σύμφωνα με τη Goldman Sachs.

Μάλιστα, όπως παρατηρούν για τις επενδύσεις οι αναλυτές της Goldman Sachs, πάνω από 15 χρόνια μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαιρουμένων των κατοικιών, έχουν επιστρέψει στο επίπεδο του 2009. Κάθε μεμονωμένο στοιχείο του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου έχει αυξηθεί από το 2019, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας, κάτι το οποίο συνήθως συνδέεται με θετική αύξηση της παραγωγικότητας. Μάλιστα, Από το 2019, η παραγωγικότητα στην Ελλάδα έχει ανακάμψει σταθερά.

Παράλληλα, η αγορά εργασίας της Ελλάδας έχει επίσης ξεπεράσει την υπόλοιπη ζώνη του ευρώ, ειδικά από το 2019, με το ποσοστό απασχόλησης να ανεβαίνει σε επίπεδα ρεκόρ, επισημαίνει η αμερικάνικη τράπεζα.

Παρ' όλα αυτά, πολλοί εργαζόμενοι υψηλής εξειδίκευσης παραμένουν άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι, μια σημαντική διαρθρωτική πρόκληση που δεν έχει δει καμία βελτίωση.

Η γεφύρωση αυτού του χάσματος απαιτεί στοχευμένες πρωτοβουλίες επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, βοηθώντας το εργατικό δυναμικό να προσαρμοστεί στις εξελισσόμενες οικονομικές απαιτήσεις για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι τρεις κίνδυνοι

Σε ό,τι αφορά στους κινδύνους, εντοπίζονται η αυστηρότερη δημοσιονομική πολιτική, οι φυσικές καταστροφές και ο τουρισμός.

Η επιστροφή σε αυστηρότερη δημοσιονομική γραμμή αποτελεί απαραίτητο βήμα για τη σταθεροποίηση του χρέους, όμως αναπόφευκτα περιορίζει την άμεση στήριξη στη ζήτηση, αναφέρει η Goldman Sachs. Παρ’ όλα αυτά, η τράπεζα θεωρεί ότι η ιδιωτική οικονομία βρίσκεται πλέον σε θέση να απορροφήσει μέρος αυτής της επιβράδυνσης.

Οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές, ο δεύτερος κίνδυνος επιβαρύνει την παραγωγικότητα και μεταβάλλει τις προτεραιότητες σε ολόκληρους τομείς της οικονομίας. Όμως, οι επενδύσεις σε ανθεκτικότητα, ψηφιοποίηση και ενεργειακή μετάβαση αναμένεται να ενισχύσουν την αναπτυξιακή βάση, με σημαντικό ρόλο για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σε ό,τι αφορά στον τρίτο κίνδυνο, τον τουρισμό, όπως εξηγούν οι αναλυτές της Goldman Sachs ο κλάδος παραμένει ιστορικά ισχυρός, αλλά θεωρείται δύσκολη την επανάληψη τόσο έντονου θετικού «σοκ» το 2025, μετά από αυτό του 2024. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία δεν θα στηριχθεί πλέον αποκλειστικά στις επιδόσεις του τουρισμού, αλλά θα κινηθεί πιο ισορροπημένα σε άλλες δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η αμερικανική τράπεζα στο ελληνικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο χαρακτηρίζει ως έναν από τους σημαντικότερους λόγους που η Ελλάδα παραμένει αναπτυξιακά μπροστά. Το υψηλό ποσοστό απορρόφησης και η έντονη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε έργα ενέργειας, υποδομών και πράσινης μετάβασης ενισχύουν τον ρυθμό επενδύσεων και αναβαθμίζουν το παραγωγικό υπόδειγμα της χώρας.

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τη μελέτη στοιχείων της Goldman Sachs είναι ότι η Ελλάδα έχει πλέον ενισχύσει το υπόδειγμα ανάπτυξής της σε βαθμό που ακόμη και οι τρεις προαναφερόμενοι παράγοντες με αρνητικό πρόσημο δεν αρκούν για να αναστρέψουν το κλίμα.

Και αυτό γιατί οι ρυθμοί ανάπτυξης διατηρούνται, οι διαρθρωτικοί δείκτες παραμένουν θετικοί και η επενδυτική δραστηριότητα συνεχίζει να λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι στους εξωτερικούς κινδύνους. Σε ένα περιβάλλον όπου η Ευρωζώνη θα κινηθεί σε χαμηλούς ρυθμούς, η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζεται ως μία από τις λίγες εξαιρέσεις.