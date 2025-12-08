Economist: Η Ελλάδα στις κορυφαίες οικονομίες του 2025 με δυναμική παρουσία στον ευρωπαϊκό Νότο

Μπορεί στην αρχή του 2025 να επικρατούσε μια γενικευμένη ανησυχία εξαιτίας του εμπορικού πολέμου που ξεκίνησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο φαίνεται πως η παγκόσμια οικονομία απέφυγε τις πιο δυσοίωνες προβλέψεις.

Τελικά, το παγκόσμιο ΑΕΠ πιθανότατα θα αυξηθεί περίπου κατά 3% φέτος, το ίδιο με πέρυσι. Η ανεργία παραμένει χαμηλή σχεδόν παντού. Τα χρηματιστήρια έχουν καταγράψει ακόμη μια χρονιά αξιοπρεπών αποδόσεων. Μόνο ο πληθωρισμός αποτελεί πραγματική ανησυχία. Στο σύνολο του ΟΟΣΑ παραμένει πάνω από τους στόχους του 2% των κεντρικών τραπεζών.

Έτσι, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Economist αναζήτησε την «οικονομία της χρονιάς» και κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα:

Τα περισσότερα καλά οικονομικά νέα για τη Νότια Ευρώπη. Μετά τη νίκη της Ισπανίας πέρυσι, η Πορτογαλία βρίσκεται αυτή τη φορά στην κορυφή της λίστας. Το 2025 συνδύασε ισχυρή ανάπτυξη ΑΕΠ, χαμηλό πληθωρισμό και ένα εύρωστο χρηματιστήριο.

Άλλα μέλη της Ευρωζώνης που δυσκολεύτηκαν τη δεκαετία του 2010, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδα και της Ισπανίας, βρίσκονται επίσης κοντά στην κορυφή.

Αλλού, το Ισραήλ έχει συνεχίσει την ισχυρή ανάκαμψή του από το χάος του 2023. Η Ιρλανδία μόλις που χάνει την κορυφαία θέση.

Οι ουραγοί, εν τω μεταξύ, είναι κυρίως βορειοευρωπαϊκές χώρες. Η Εσθονία, η Φινλανδία και η Σλοβακία συνωστίζονται στον πάτο.

Η Γερμανία τα πηγαίνει λίγο καλύτερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, αλλά όχι καλά. Το ίδιο ισχύει και για τη Βρετανία. Η Γαλλία, παρά το πολιτικό της χάος, τα πηγαίνει αρκετά καλά.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Αμερική κατατάσσεται μόνο στη μέση - και τα πηγαίνει χειρότερα από την Ιταλία.

Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα συνεχίζει και το 2025 να βρίσκεται κοντά στην κορυφή της κατάταξης, επιβεβαιώνοντας ότι η μεταμνημονιακή δυναμική της δεν ήταν συγκυριακή.

Αν και δεν κατακτά φέτος την πρώτη θέση, παραμένει ανάμεσα στις πιο αποδοτικές οικονομίες διεθνώς, φιγουράροντας έκτη μαζί με την Τσεχία, με όχημα, μεταξύ άλλων:

Τον συγκρατημένο πληθωρισμό, τη σταθερή δημιουργία θέσεων εργασίας, με την ανεργία να συνεχίζει την πτωτική της πορεία, τη βελτίωση στο χρηματιστήριο, το οποίο καταγράφει διψήφιες αποδόσεις χάρη στην ενίσχυση τραπεζών και ενεργειακών ομίλων.